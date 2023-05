Les clubs de strip-tease le confirment: l'inflation est bien réelle

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Huffpost

Tout comme les ventes des boutiques de maquillage, de vêtements ou de produits de luxe, le succès des clubs de strip-tease semble être un bon indicateur économique.

Comme l'a remarqué le HuffPost, plusieurs strip-teaseuses dénoncent en effet, sur les réseaux sociaux, les conséquences de l'inflation sur leur salaire: les quelques personnes qui continuent à venir ont moins d'argent à dépenser dans les bars et les clubs, ce qui se reflète à la fin de la soirée.

En août dernier, certaines disaient déjà ressentir les effets de la crise. À l'époque, les revenus avaient diminué de moitié, et cela ne cesse d'empirer. Sur les réseaux, des images de clubs vides prouvent la désertion des clients.

stripper here!

i used to bring home at LEAST $800-$1,000 a night when i worked weekends….



i've barely been breaking the $400 mark. the clubs at 11pm on a friday night nowadays are practically empty…

believe me, it's a recession. for sure. https://t.co/KUwPDDkkHW