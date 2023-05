Des chaussures dotées d'une IA pour marcher deux ou trois fois plus vite

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Interesting Engineering, Vigour Times

C'est dans la ville américaine de Pittsburgh, en Pennsylvanie, que l'entreprise Shift Robotics a développé un nouveau moyen de transport qui pourrait bien révolutionner le quotidien de ses utilisateurs et utilisatrices. Il s'agit de chaussures boostées par une intelligence artificielle, qui permettrait à la personne qui les enfile d'augmenter sa vitesse de marche de 250%, explique le Vigour Times.

Grâce à cette invention, il est donc possible de se déplacer à une vitesse supérieure à 11 km/h, sans avoir besoin d'un moyen de transport encombrant: ni hoverboard, ni trottinette. Si les Moonwalkers –c'est leur petit nom– finissent un jour par se démocratiser, tout porte à croire qu'elles engendreront rapidement des débats sur leur dangerosité et sur leurs conditions d'utilisation.

Imaginez en effet des hordes de piétons lancés à grande vitesse. Les trottoirs risqueraient de devenir tout aussi dangereux que les routes. Sauf si l'IA s'en mêle... Car si ces chaussures sont présentées comme intelligentes, c'est parce qu'elles semblent capables de s'adapter à différents types d'environnements.

C'est dans ce sens que Shift Robotics a mené la conception des Moonwalkers, comme on peut le lire sur son site: «C'est le premier dispositif mobile qui vous permet de marcher à la vitesse d'une course. Grâce à sa transmission adaptative par intelligence artificielle, vous pouvez couvrir davantage de distance –à votre propre rythme.»

Interesting Engineering confirme que la technologie utilisée pour concevoir ces nouvelles bottes de sept lieues permet de se déplacer de façon fluide et sûre au sein de n'importe quel type de foule. Elles s'adaptent aussi au style de marche de la personne qui les porte afin de ne pas traumatiser son corps.

Entre le patin à roulettes et la sandale de campeur

Visuellement, les Moonwalkers ressemblent aux patins à roulettes à velcro que les plus âgé·es d'entre nous ont pu tester dans leur prime jeunesse, avec un petit côté sandale de campeur néerlandais –une lanière à scratch à l'arrière du pied, deux sur l'avant. Elles semblent simples à mettre et à enlever, et elles peuvent être désactivées en un clin d'œil.

D'un point de vue mathématique, peut-on vraiment affirmer que ce dispositif d'augmenter sa vitesse de 250% (donc de la multiplier par 3,5)? Tout dépend de votre vitesse de marche initiale. Celle-ci se trouve normalement dans une fourchette comprise entre 3 km/h (marche tranquille) et 5 km/h (marche à un bon pas). Résumons en disant que les 11,3 km/h pouvant être atteints grâce aux Moonwalkers permettent au minimum de doubler sa vitesse.

Le dispositif, qui nécessite d'être rechargé durant une heure et demie et permet de parcourir une dizaine de kilomètres, est actuellement en vente au prix de 1.399 dollars, soit environ 1.266 euros. Autant dire qu'on n'est pas près d'en croiser à tous les coins de rue.