À découvrir en salles: «Neptune Frost», «Le Cours de la vie», «On a eu la journée bonsoir»

«Neptune Frost» d'Anisia Uzeyman et Saul Williams

C'est là tout de suite, très fort. La puissance visuelle des images composées par le réalisateur et musicien américain et la réalisatrice et actrice rwandaise. Les formes, les couleurs, les ombres profondes, l'inventivité du maquillage et des costumes, la splendeur des visages et des corps.

Dans une carrière de coltan, un homme est mort des sévices des garde-chiourmes qui font trimer pour alimenter le moloch de nos technologies en métaux stratégiques. Le pouvoir envoie ses sbires casqués écraser la contestation étudiante.

Des rêves indiquent un chemin nécessaire et tortueux à celui qui a fui la carrière. Une grande femme en robe rouge entre dans la ville dangereuse. Était-elle l'homme qui a traversé le fleuve? Les chants mêlent plusieurs langues, plusieurs origines, plusieurs horizons.

L'électronique et les rites anciens font des courts-circuits où s'esquisse l'hypothèse d'un hacking décolonial. Les danses, les peaux, les éclairs avivent les désirs, les espoirs, les terreurs. La techno-dystopie fluo vibre des messages codés des tambours de guerre et d'incantations. Les flics rose bonbon ne sont que la figure la plus simpliste des menaces destructrices.

Entre les lignes de code, entre les pixels, au détour des mots de passe et des poèmes, se cachent et agissent guérilleros et agents des forces de domination. Contre l'horreur du présent, des laissés pour compte font le pari de connecter les puissances du passé et de l'avenir.

Très vite, on a compris que la richesse même de l'invention formelle des deux cinéastes peut devenir le pire ennemi du film, au risque de le transformer en défilé de mode afro-futuriste.

Réelles et virtuelles, alliées et ennemies, masquées et ornées, les créatures métissées par la forêt et les réseaux numériques, en un combat dansé et mortel. | Damned Distribution

Et sans cesse, l'écueil est contourné, ou dynamité, par la vigueur des présences physiques, les ramifications romanesques, la manière de faire résonner troubles dans le genre, tragédies environnementales, démons de l'oppression immémoriale et très contemporaine.

Neptune Frost est une formidable aventure de spectateur, grâce à sa capacité à déplacer constamment des repères visuels et sonores, à recomposer les motifs dramatiques. La tension érotique, les envolées oniriques et la trame métallique et sanglante des dominations se tressent selon des motifs réinventés, où le conte se déploie comme une splendide fleur vénéneuse.

Neptune Frost de Saul Williams et Anisia Uzeyman avec Cheryl Isheja, Elvis Ngabo, Bertrand Ninteretse “Kaya Free”, Eliane Umuhire Séances Durée: 1h45 Sortie le 10 mai 2023

«Le Cours de la vie» de Frédéric Sojcher

Face aux étudiants en cinéma, la scénariste renommée s'adresse aussi à leur directeur, son amour de jeunesse (Jonathan Zaccaï). | Jour2Fête

Invitée à l'école de cinéma de Toulouse, l'ENSAV, une scénariste célèbre qui ressemble beaucoup à son interprète, Agnès Jaoui, explique comment elle travaille devant les élèves. Et devant le directeur de l'école qui l'a fait venir, et qui fut trente ans plus tôt son amoureux. Ils étaient alors eux-mêmes étudiants en cinéma.

Entre paroles sur le travail d'écriture fictionnelle, écarts réels ou apparents entre générations quant aux sentiments et aux manières de les exprimer, émotions refoulées, secrets du passé, Frédéric Sojcher tisse une émouvante composition, non dépourvue d'humour –y compris d'auto-ironie, de la part d'un réalisateur qui est également une figure reconnue de l'enseignement du cinéma à l'université.

Une journée durant, Noémie jongle avec les anecdotes, les punchlines, les extraits de films, navigant et dérivant entre maîtrise de l'oratrice qui domine son sujet et fragilités d'une femme habitée de mémoires douloureuses. La masterclasse est enregistrée par trois caméras selon des angles et des cadres différents, elles soulignent chacune un rapport entre «le cours» et «la vie».

Ce dispositif participe du jeu déployé par Le Cours de la vie, avec une habileté qui redouble ce que plaide Agnès Jaoui dans le film, à savoir justement la prééminence du scénario, les puissances bien réelles mais limitées, et si souvent limitantes, des artifices de récit lorsqu'ils calibrent l'ensemble de ce qui fait un film. Fussent-ils inspirés de l'observation des autres et de soi-même comme elle y incite.

Filmée par les élèves devant un écran de cinéma, Noémie (Agnès Jaoui) parle de son métier, et d'elle-même. | Jour2Fête

Le rapport en miroir de Noémie et Vincent, et de chacun·e des deux avec sa propre vie est le fil dramatique principal du film, suggérant combien tout le monde, scénariste ou pas, bricole son existence à partir de ses drames, de ses rêves et de ses angoisses. Mais la richesse et la singularité du film de Sojcher viennent en grande partie de la relation aux étudiants, évidemment nourrie de celle que pratique quotidiennement le réalisateur-professeur dans ses classes.

Pris un par un, les élèves de l'ENSAV tels que décrits par le film relèvent de cette emprise du scénario qui réclame des typages psychologiques permettant de coordonner la circulation des affects.

Mais ensemble, ils existent avec une présence à la fois multiple, pas entièrement cernable, et une énergie et des points de fuite qui en font sans doute la figure la plus riche du film –avec l'assistante traversée d'émotions contradictoires, et qui elle aussi échappe en partie à sa seule fonctionnalité de relai du regard du spectateur.

C'est finalement ce qui fait le plaisir du cinquième long métrage de l'auteur de Cinéastes à tout prix et de Hitler à Hollywood: ce jeu à somme non nulle entre la leçon de cinéma des professeurs Sojcher et Jaoui sur ce qui fait un bon scénario et ce qui s'active au passage, y compris grâce au vécu du réalisateur, plutôt qu'au pseudo vécu des personnages de fiction.

Le Cours de la vie de Frédéric Sojcher avec Agnès Jaoui, Jonathan Zaccaï, Géraldine Nakache Séances Durée: 1h30 Sortie le 10 mai 2023

«On a eu la journée bonsoir» de Narimane Mari

Quelqu'un a été là, dont la trace ne s'effacera pas. | La Traverse

On ne le connaît pas, ce monsieur âgé, souriant, au demeurant fort sympathique. Il apparaît au détour d'une rue, fait un petit discours souriant agrémenté d'un tour de magie dans une pièce ensoleillée, marche près de la mer.

Il s'appelle Michel Haas, il est peintre, il est le compagnon de celle qui filme. Il va mourir.

Dans la mer, un adolescent nage, c'est peut être un gosse du quartier, peut-être un demi-dieu d'on ne sait quelle mythologie. Dans la rue, il y a aussi plein d'autres gens, des visages d'inconnus scrutés un à un avec une acuité amicale, un clochard poète, des enfants qui jouent dans un parc.

La rue, la ville, ici, maintenant –peu importe alors qu'il s'agisse de Paris, Montreuil, Marseille. La cité, plutôt, le lieu où les humains font collectif.

L'homme travaille dans son atelier, malaxe la matière, sculpte la peinture et le papier de tout son corps. Une sensualité et une colère émanent ensemble de son corps en action et des œuvres qu'il invente. Au sol, aux murs, ce sont des figures humaines ou animales, des couples enlacés, plutôt des silhouettes découpées dans la matière même du vivant.

La maladie s'aggrave. Michel est furieux, contre elle, contre lui-même, contre qui prétend s'occuper de lui et ne le sauvera pas. Narimane est à ses côtés avec sa caméra, aux côtés de sa fureur, Michel est d'accord avec ça. Le film, elle et lui l'auront fait ensemble, jusqu'au bout.

Au mur de la chambre, les traces d'êtres vivants accouchées de la matière par les mains d'un artiste. | La Traverse

Narimane Mari, à qui on doit peut-être le plus beau film jamais dédié à la lutte de libération de l'Algérie, le conte poétique Loubia Hamra, trouve les distances et les proximités, les vibrations et les pudeurs pour accompagner la vie et la mort de l'homme qu'elle aime.

Un dispositif tout simple, écrire à l'écran ce qui se dit, pas comme des sous-titres mais comme des éléments de l'image, intensifie et met à distance simultanément ce qui appartenait à la sphère privée. S'y mêlent des vers de Nazim Hikmet ou de Jacques Prévert. Sur le ring Charlot boxeur esquive et esquive encore, Michel et Narimane rient de bon cœur. Mais il est des coups auxquels on n'échappe pas.

Un gosse du quartier ou un demi-dieu, d'on ne sait quelle mythologie. | La Traverse

C'est sidérant d'exactitude, ce point improbable où le tragique intime esquive le pathétique. Sur l'étal du poissonnier, le grand poulpe est comme une statue palpitante de la vie incarnée, même au bout d'elle-même.

Au mur de la chambre, les œuvres joueuses et intenses de Michel Haas disparaissent une à une tandis que s'en vont ses forces d'exister physiquement. Pourtant, grâce au cinéma, grâce à celle qui a su en mobiliser avec autant de justesse les puissances, assurément il ne disparaîtra pas. La petite flamme brûle encore.

On a eu la journée bonsoir de Narimane Mari avec Michel Haas Séances Durée: 1h01 Sortie: 10 mai 2023