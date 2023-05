Pourquoi diable les matelas n'ont-ils pas de poignées?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Mental Floss

Un déménagement, c'est mille angoisses potentielles, mais également mille façons différentes de se faire un tour de rein. Et parmi les pires ennemis du déménageur amateur figure le matelas, surtout quand il est king size. À la fois volumineux, lourd et mou, il est difficile à déplacer, en particulier dans des cages d'escalier exiguës. Et en plus, il est quasiment insaisissable faute de poignées.

C'est sur cette absence de prises que s'interroge Mental Floss: pourquoi nos matelas ne sont-ils pas équipés de systèmes permettant de les déplacer sans que cela relève à la fois du casse-tête et de l'épreuve de force? Peut-être suffirait-il de quatre (ou six) (ou huit) poignées disposées sur les faces latérales pour faciliter amplement la tâche des personnes chargées du transport.

Sauf que non, affirment la plupart des fabricants de matelas, selon lesquels de telles poignées ne pourraient pas être assez résistantes pour permettre de transporter un matelas sur plusieurs étages. Il semble aussi que le jeu n'en vaut pas la chandelle pour les industriels: si solution il y a, elle serait de toute façon trop onéreuse à trouver et à mettre en place.

Poignées fracturées

Si certaines gammes de matelas ont longtemps disposé de poignées latérales, le problème est qu'elles n'étaient pas destinées à être utilisées sur des trajets compliqués, et qu'elles finissaient par représenter un danger.

De Serta à Tempur en passant par Simmons, les marques qui proposaient des poignées l'indiquaient d'ailleurs clairement dans les notices accompagnant leurs produits: celles-ci ne servaient qu'à positionner correctement le matelas sur le sommier, et pouvaient également être employées afin de le retourner –ce qu'il est conseillé de faire à chaque changement de saison.

On pouvait bien sûr tenter d'utiliser ces poignées pour se faciliter la vie lors d'un déménagement ou d'un emménagement, mais elles pouvaient céder à tout moment. Or un matelas qui dévale un escalier parce qu'il a soudain échappé à la vigilance de ses maîtres peut faire du dégât, beaucoup de dégât –matériel comme humain.

Un long déclin

C'est ainsi que dès 2003, la revue spécialisée Furniture Today observait un net recul du nombre de matelas à poignées proposés sur le marché. Ce déclin était d'ailleurs considéré comme un peu gênant, puisque «retirer les poignées conforte le consommateur dans l'idée que le matelas n'a pas à être retourné», pouvait-on lire dans un article dédié au sujet.

Pour déplacer un matelas sans trop de difficultés, on peut l'installer dans un sac spécial muni de poignées, ou le ligoter façon shibari afin d'utiliser les cordes comme prises. Et s'il vous faut un matelas neuf, considérez l'option consistant à le faire livrer par Tediber ou Kipli, dont les produits sont au départ extrêmement compacts, ce qui permet de les transporter de façon bien plus simple. Une fois déployés, c'est en revanche une autre paire de manches.