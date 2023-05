«Where is my mind?», la chanson des Pixies qui désactive votre réveil

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur NME

C'est peut-être la meilleure excuse qui soit: pardon pour le retard, je ne me suis pas réveillé à cause des Pixies. Le morceau «Where is my mind?», enregistré en 1988 par le groupe de Frank Black et Kim Deal, aurait en effet ce super-pouvoir un peu gênant. Plusieurs utilisateurs et utilisatrices de téléphones Android ont en effet réalisé que la chanson avait pour effet de désactiver leurs alarmes.

Septième morceau de Surfer Rosa, le premier album des Pixies, «Where is my mind?» n'est pas le morceau favori des fans du groupe américain, mais c'est sans doute le plus connu à ce jour. Rien que sur Spotify, il a en effet été écouté plus de 673 millions de fois, soit quatre fois plus que le second titre le plus écouté, «Here comes your man». Il faut dire que son utilisation dans la scène finale du film Fight Club de David Fincher, sorti en 1999, a largement contribué à le faire connaître bien au-delà du cercle des amateurs et amatrices de rock.

Comme l'a récemment expliqué un utilisateur de Reddit, repris par NME, le début de la chanson est en fait à l'origine d'un bug inattendu. Depuis l'une des dernières mises à jour des smartphones Google, le fait de prononcer le mot «stop» à voix haute permet de désactiver une alarme venant de sonner. Or on l'entend distinctement dans l'introduction du morceau, prononcé par Frank Black.

Il semble que certains smartphones aient alors confondu la voix du chanteur avec celle de leur propriétaire, qui est normalement la seule personne pouvant utiliser le système de commande vocale.

Seuls les Pixies ont ce pouvoir

«Ces derniers mois, je ne comprenais pas pourquoi certains jours, sans raison apparente, mon alarme s'éteignait toute seule, parfois très rapidement», écrit l'internaute qui a découvert le bug. «Ce matin, je me suis réveillé cinq minutes avant que mon alarme ne s'éteigne, et c'est là que j'ai compris.»

L'alarme du jeune homme était configurée de façon à lancer une playlist Spotify sur laquelle figurait «Where is my mind?». La playlist étant en mode aléatoire, l'incident ne survenait pas tous les matins, ce qui a certainement contribué à brouiller les pistes.

La chaîne YouTube Android Police a effectué un test en vidéo, qui confirme l'existence de cette anomalie:

Ayant procédé à des tests sur d'autres morceaux dans lesquels le mot «stop» est prononcé, le site Stereogum note que seule la voix de Frank Black semble avoir cet effet indésirable: «Stop» de Jane's Addiction, «Stop! In the name of love» des Supremes ou encore «Don't stop me now» de Queen ne parviennent pas à stopper la moindre alarme –mais le mot n'y est pas prononcé de façon aussi distincte et indépendante que chez les Pixies.