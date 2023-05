Vers la création de zones sans enfants dans les avions et les trains?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Newsweek

Lorsqu'une famille avec enfants entre dans un avion ou dans une voiture de train, c'est souvent la consternation qui prime chez les autres passagers –surtout s'il s'agit de tout-petits et que le voyage dure douze heures. Immédiatement, les parents (généralement les mères) sentent une immense pression sur leurs épaules: il va falloir tout faire pour museler leur progéniture sous peine de subir les regards noirs –voire les remarques exaspérées– de certains compagnons de voyage.

Pour enfoncer le clou, Newsweek a réalisé un sondage en collaboration avec l'institut Redfield and Wilton Strategies afin de savoir si les Américains seraient favorables à l'instauration de zones sans enfants dans les avions de ligne et les trains. 59% des personnes interrogées affirment que ce serait une initiative souhaitable, mais 27% affirment au contraire y être opposées. Les 14% restants sont sans opinion.

Les jeunes adultes sont particulièrement sensibles à cette idée, puisque c'est un grand oui pour 61% des 18-24 ans et 69% des 25-34 ans. Combien de jeunes parents parmi les personnes interrogées? L'histoire ne le dit pas; mais il est évident que parmi les sondés, on trouve un certain nombre d'individus qui préfèreraient pouvoir voyager avec leurs enfants sans avoir peur de subir les foudres d'un voisinage intolérant.

L'envie que des zones soient réservées aux familles ne résultent donc pas forcément de personnes ne supportant pas les enfants. C'est d'ailleurs dans ce sens que vont les témoignages recueillis par Newsweek, émanant de mères qui rêveraient de se débarrasser de l'injonction à avoir des enfants parfaitement silencieux –et désireuses de se voir proposer des zones mieux conçues dans lesquelles il serait sans doute plus simple d'encourager leurs enfants à s'endormir.

Crispations

Le sujet du voyage avec enfants crée des débats sans fin. Les adultes qui voyagent en solo aspirent souvent à une tranquillité maximale et ne supportent pas qu'un enfant parle fort ou qu'un bébé pleure –même lorsque ça ne dure qu'une poignée de secondes ou de minutes. Et les parents sont hyper tendus car ils savent bien que l'attitude de leurs marmots et leur façon de gérer chaque instant vont être scrutées d'un bout à l'autre du voyage.

La bienveillance et le dialogue permettraient évidemment de désamorcer bien des situations de tension, mais c'est généralement l'agacement qui prime. Et des personnes comme cette femme qui appelle les parents à «arrêter d'amener des bébés qui pleurent dans les avions» ne font évidemment que jeter de l'huile sur le feu.

Certains parents finissent effectivement par s'interdire de voyager, en raison d'une peur panique de déranger qui que ce soit et de passer des heures à subir des regards pleins de jugement –alors que dans une société plus intelligente, les gens sans enfant proposeraient leur aide, même le temps de quelques minutes, afin d'aider parents et enfants à vivre un voyage moins crispant.

Tant qu'à faire, on suggère également aux compagnies de transports de proposer des compartiments réservés aux gens qui mangent des sandwiches au thon ou des hamburgers, à ceux qui parlent très fort au téléphone malgré les interdictions, ou à ceux qui apprécient tout particulièrement de faire partager aux autres voyageurs le fumet de leurs chaussettes. Mais ce n'est là qu'une simple proposition.