Commémoration du 8-Mai: qui se déplace (encore) aux monuments aux morts?

«Après plus de cinq années d'une guerre en Europe qui a coûté la vie à des dizaines de millions de personnes, les forces alliées pénètrent en Allemagne en février 1945. Trois jours après le suicide d'Adolf Hitler dans son bunker, le 30 avril, les troupes nazies qui défendent Berlin capitulent, le 2 mai 1945. Dans la nuit du 6 au 7 mai, le général Alfred Jodl –chef d'état-major de la Wehrmacht– signe à Reims la capitulation sans condition de l'Allemagne. L'acte de capitulation fixe la cessation des hostilités au 8 mai à 23h01.»

Voici ce qu'on peut lire sur le site du gouvernement, rappelant l'histoire de la Journée nationale de commémoration de la victoire du 8 mai 1945 et de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, il y a maintenant soixante-dix-huit ans. En France, cette date est célébrée dès 1946 et devient définitivement un jour férié en 1981, après plusieurs tergiversations au fil des décennies suivant le conflit.

Chaque année, le président de la République se rend sous l'Arc de Triomphe dans la matinée, passe en revue les troupes et ravive la flamme sur la tombe du Soldat inconnu. «Cette date symbolise la victoire de la France sur l'Allemagne nazie, c'est quelque chose de très militaire en réalité. Pour l'État, cela rappelle que la France est à la table des vainqueurs en 1945, en partie grâce au général de Gaulle», retrace Frédérique Neau-Dufour, historienne spécialisée dans la Seconde Guerre mondiale.

Pour les Français, la date rassemble le monde militaire qui y défile, mais aussi les associations d'anciens déportés, résistants ou combattants, leurs descendants, les scolaires ou encore les élus, qui viennent y représenter l'État et son devoir mémoriel. Néanmoins, l'historienne constate que le nombre de personnes se déplaçant devant les monuments aux morts décroît chaque année.

Une diminution inexorable du nombre de participants

Pour Frédérique Neau-Dufour, la diminution du nombre de participants est due à plusieurs facteurs. «Déjà, dans l'opinion publique, je ne suis pas certaine que la date soit connue pour ce qu'elle est, à part être un jour férié. Dans l'immédiat de l'après-guerre, c'était une date sensible. Une fois l'annonce de la capitulation, il y a eu des défilés dans Paris, c'était une date très populaire, qui a été commémorée dès l'année suivante, mais qui n'est pas tout de suite devenue un jour férié.»

L'historienne évoque également la diminution implacable du nombre de témoins directs. Les déportés encore en vie se comptent quasiment sur les doigts d'une main. Mais il y a également une lecture de l'histoire qui s'est affinée et nuancée avec le temps. «Plus on s'éloigne des événements et plus c'est difficile de fédérer, indique-t-elle. La lisibilité de cette date est moins évidente qu'au lendemain de la guerre, où tout le monde était heureux de la libération. On voit aussi que la France victorieuse n'est pas si unie que ça. Il y a eu des collabos ou la déportation des juifs par l'État français, l'image du passé a changé. Le côté victorieux du 8-Mai est moins facile à comprendre.»

Frédérique Neau-Dufour rappelle aussi la dimension très française de cette date, peu célébrée ailleurs dans le monde, ainsi que la réconciliation franco-allemande, qui rend délicate la commémoration d'une victoire militaire devenue jour férié, là où le 8-Mai reste un jour comme les autres en Allemagne.

Pour finir, l'historienne détaille également le rôle délétère que joue la multiplication des dates de cérémonies nationales en France. «Depuis les années 1990, nous sommes confrontés à une explosion du nombre de commémorations. Plus il y a de journées, moins il y a de possibilités de rassembler, cela disperse les gens.» Néanmoins, la cérémonie du 8-Mai reste une tradition bien ancrée dans certaines communes rurales.

Une institution dans les plus petites communes

Ce 8 mai 2023, une commémoration spéciale a lieu dans le village de Foussais-Payré, près de Fontenay-le-Comte, en Vendée. Cette année, la rue des Martyrs sera renommée «rue des Martyrs-de-la-Résistance-du-18-mai-1944», en hommage aux résistants du village, dont cinq ont été arrêtés, puis déportés ce jour-là. Seuls deux sont revenus des camps. «Cette année, je pense qu'on sera plus d'une centaine, alors que d'habitude, on tourne autour des cinquante à cent personnes», prophétise Jeff, un habitant de la commune.

Cet instituteur retraité et ancien conseiller municipal est un habitué des commémorations. «Je m'y rends tous les ans, que ce soit le 11-Novembre, le 8-Mai ou la Journée des déportés [Journée nationale du souvenir des victimes de la déportation, le dernier dimanche d'avril, ndlr]. Cette date est importante pour moi. J'y vais car mon père a été résistant, mais aussi en tant qu'ancien directeur d'école et président d'une association du village.»

Chaque année, association des anciens combattants, enfants des écoles, pompiers volontaires, directeurs des associations locales, instituteurs, membres et anciens membres du conseil municipal et d'autres habitants du village sont conviés par le maire pour la cérémonie, qui prévoit le dépôt d'une gerbe au pied des monuments aux morts de Foussais et de Payré-sur-Vendée, en hommage aux soldats tombés lors des combats en 1940 avant l'Occupation, ainsi qu'aux déportés décédés dans les camps de concentration.

Pour Frédérique Neau-Dufour, rien de surprenant: «On voit des initiatives intéressantes se créer dans des plus petites communes. Cela dépend vraiment du maire. En effet, dans les territoires, la mémoire est restée très sensible, car il y a une mémoire locale des événements, des actes de résistances, des massacres, etc. C'est très ancré et cela vient contrebalancer la centralisation de l'État autour de Paris, car la résistance et les conflits ont pris place sur l'ensemble du pays.»

«Nous devons rénover ces commémorations, pour qu'elles deviennent plus engageantes. Plutôt que de venir assister à un dépôt de gerbe et à un discours.» Frédérique Neau-Dufour, historienne

Flavie, sapeuse-pompière volontaire dans un village du Maine-et-Loire, abonde dans ce sens: «Avec mes collègues, on est toujours nombreux à participer en tenue aux différentes cérémonies de commémoration tout au long de l'année sur nos communes d'intervention. Il y a toute une harmonie qui se déplace, avec une vingtaine de musiciens. Ça rend super bien. Il y a les élus, la participation de trois ou quatre enfants qui lisent un poème, quelques anciens combattants, des porte-drapeaux.» La jeune femme se dit «contente de participer à ces commémorations, de faire mémoire. Et aussi, je dois dire, d'animer le village, de réveiller les gens au son de la musique.»

Place aux jeunes générations

Les écoliers sont quant à eux nombreux à se déplacer, selon les projets de leurs enseignants. Ils sont essentiels au devoir de mémoire, selon l'historienne, mais pas uniquement le 8 mai (ou le 11 novembre).

«Il y a quelques années, nous avons mené un groupe de réflexion avec le Mémorial de la Shoah [lieu de mémoire situé à Paris, ndlr], afin d'impliquer les élèves sur le long terme, sur une année scolaire et pas seulement les faire venir le jour J pour le prétexte d'avoir des jeunes. Chaque année, le Mémorial forme de nouveaux ambassadeurs de la mémoire, chargés de faire de la médiation dans différents lieux de patrimoines», explique Frédérique Neau-Dufour.

Si la société civile est de moins en moins présente aux commémorations, cela ne marque pas forcément un désengagement de l'intérêt pour la Seconde Guerre mondiale. Films, bandes dessinées, documentaires, initiatives numériques ou témoignages de rescapés restent des supports de transmission très plébiscités par les plus jeunes.

«Nous avons une vraie réflexion en cours pour rénover ces commémorations, pour qu'elles deviennent des lieux de participation, plus engageants. Plutôt que de venir seulement assister à un dépôt de gerbe et à un discours», conclut l'historienne.