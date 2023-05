Allergique à votre animal de compagnie? Il existe une solution

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Scientific American

Vous vivez paisiblement avec votre adorable boule de poils ou votre fidèle animal à quatre pattes. Soudain, lorsque vous lui faites des papouilles, c'est le drame: irritations, nez qui coule… Pas de doute, vous êtes devenu allergique. Les médecins recommandent dans la plupart des cas de se séparer de son compagnon. Une situation douloureuse, ou parfois même invivable, comme pour les personnes qui travaillent avec des animaux ou qui ont besoin d'un chien guide.

Heureusement, rapporte le magazine Scientific American, il existe une solution: la désensibilisation, ou immunothérapie allergénique. Seuls bémols: le traitement prend du temps et n'est pas sans risques. La médication fonctionne de la manière suivante: des groupes d'allergènes, d'abord petits puis de plus en plus grands, sont introduits dans le corps de la personne allergique. De cette manière, le système immunitaire apprend que ces éléments sont en réalité inoffensifs (mais cela lui prend au moins trois ans).

Protégé pour un certain nombre d'années

Cette immunothérapie n'est pas nouvelle. Elle a été inventée il y a plus de 100 ans, en 1911, par le pathologiste Leonard Noon pour soigner le rhume des foins. Elle est à ce jour encore le seul traitement qui permette de rééduquer le système immunitaire de manière permanente.

Pour ce faire, le patient va soit recevoir des injections, d'abord de manière hebdomadaire, puis mensuelle, soit prendre des pilules quotidiennement. «Les effets des deux méthodes sont les mêmes, aussi bien pour les allergies aux chats qu'aux chiens. 70 à 80% des personnes qui complètent la thérapie correctement ressentent à peine des symptômes», explique Karl-Christian Bergmann, allergologue à l'Institut d'allergologie de l'hôpital universitaire de la Charité à Berlin.

Après trois ou quatre mois, les patients peuvent déjà accueillir un chat sur leurs genoux sans avoir le nez qui coule, relève Karl-Christian Bergmann. Une fois la désensibilisation terminée, vous êtes protégé pour un certain nombre d'années. «Cela ne veut pas dire que votre allergie est définitivement soignée. Il est possible que des symptômes réapparaissent après quelques années», avertit l'allergologue.

Des «preuves limitées»

Si on sait que l'immunothérapie allergénique est efficace contre le rhume des foins, il existe moins d'études sur son impact quant aux allergies aux animaux de compagnie. Scientific American rapporte qu'une directive allemande en 2022 sur la désensibilisation évoque des «preuves limitées» et appelle à bien peser le pour et le contre du traitement.

Il existe également de sérieux risques pour la santé. Un des effets de la désensibilisation, lorsqu'elle est utilisée pour traiter les allergies aux animaux, est le choc anaphylactique, une réaction qui peut mettre la vie du patient en danger. «Comparé à l'immunothérapie contre le pollen, les réactions d'intolérance apparaissent de manière disproportionnée», souligne Margitta Worm, une autre allergologue de l'hôpital universitaire de la Charité à Berlin.

Adam Chaker, spécialiste du nez, des oreilles et de la gorge à l'hôpital universitaire Rechts der Isar à Munich, reconnaît les risques mais tempère: il y a une chance sur un million qu'un patient décède des suites d'une désensibilisation pour une allergie aux animaux. En revanche, si vous songez à adopter un chien ou un chat et que vous avez déjà d'autres allergies, Adam Chaker tranche: «Ce n'est pas une bonne idée.» Mieux vaut prévenir que guérir.