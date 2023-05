Cinq signes qui prouvent que votre relation amoureuse bat de l'aile

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

Si vous vous posez la question, ce n'est déjà pas bon signe. Et si votre partenaire ressemble davantage à votre colocataire, c'est un premier indice. The Independent partage cinq points qui prouvent que votre relation file un mauvais coton.

On vous l'a sûrement répété des dizaines de fois: la communication, c'est la clef. Et ce n'est pas Lauren Consul, sexologue et thérapeuthe relationelle, qui dira le contraire. Lors d'une dispute, on a tendance à se focaliser sur le contenu plutôt que sur le problème sous-jacent. Elle explique que ne pas vouloir assumer la responsabilité d'un conflit représente un réel problème. Elle invite à creuser le sens profond de la dispute, plutôt que de se concentrer sur qui en est à l'origine.

Pour le meilleur et pour le pire, c'est ce que l'on se promet devant l'autel. Et même si vous n'êtes pas mariés, une relation n'est pas toujours toute rose. Pour la sexologue, il est indispensable de collaborer, notamment lors d'une dispute qui implique d'autres parties. Certains préfèrent se ranger du côté de leurs parents ou de leurs amis, mais n'oubliez pas que vous êtes une équipe. Comprendre les besoins de son compagnon fait partie du job, alors si vous ne vous en sentez plus capable, mettez les voiles.

Tout n'est pas perdu

Si vous avez l'habitude de vous excuser de ne pas l'avoir défendu devant vos parents, mais que vous répétez l'opération à chaque occasion, vous abîmez le climat de confiance qui s'est établi entre vous. Lorsque vos paroles ne correspondent pas à vos actions, la relation ne peut plus évoluer sur de bonnes bases.

Dans une relation, il est important d'entretenir une curiosité mutuelle. Se préoccuper des rêves de votre partenaire est un élément essentiel. Si vous ne posez plus de questions à votre moitié parce que vous croyez la connaître par cœur, c'est de mauvais augure. Lauren Consul avertit quant à la transformation d'un ménage, qui peut s'apparenter de plus en plus à une colocation. «Quand on commence à se fréquenter, on pose beaucoup de questions et on s'intéresse l'un à l'autre. Avec le temps, on a tendance à oublier ou simplement à présumer une réponse car on pense se connaître suffisamment», explique-t-elle. C'est important de se renseigner sur les sentiments et les ressentis. Si vous ne le faites pas, c'est peut-être que la relation ne fonctionne plus.

Enfin, il est plus facile de mettre la faute sur son partenaire lorsque quelque chose ne va pas. Si vous pensez que le problème vient de lui et que vous n'avez rien à vous reprocher, c'est peut-être que vous ne voulez plus vous battre pour faire marcher cette relation.

Pas de panique. Si vous avez repéré certains de ces signes dans votre ménage, il n'est pas trop tard. «Il faut commencer par remarquer comment et pourquoi ces signes apparaissent, puis il faut trouver la motivation pour faire changer les choses», conseille la thérapeute.