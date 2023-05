Comment rompre une amitié?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Briser une amitié est une chose dont personne n'a envie. Mais parfois, cela devient inévitable dans une relation. The Guardian a recueilli des témoignages de gens ayant mis fin à une amitié ainsi que des conseils de psychologues pour passer cette étape douloureuse.

Certains qui ont franchi le pas ne le regrettent pas. Ellie, la quarantaine, a coupé les ponts avec une amie qu'elle avait depuis plus de trente ans. «Elle pouvait avoir des sautes d'humeur extrêmes et être possessive. [...] Un jour, elle est devenue verbalement violente et m'a dit que j'étais une horrible mère et que mon mari me détestait. Elle me l'avait déjà dit, mais cette fois-ci elle était sobre. À ce moment-là, j'ai su qu'on ne se reparlerait plus jamais.»

Même si son amie lui manque, Ellie estime que cette rupture a été bénéfique pour sa santé mentale. Selon la psychothérapeute Navit Schechter, il est acceptable de bloquer ou de ghoster une personne abruptement si celle-ci se montre agressive. Dans d'autres cas, moins extrêmes, elle suggère de laisser une amitié se «refroidir naturellement». «Si vous avez complètement ghosté quelqu'un, d'autres amis peuvent avoir l'impression de devoir choisir un camp», soulève la psychothérapeute. Pour y remédier, vous pouvez simplement choisir de voir la personne moins souvent.

Communiquez clairement

Certains psychologues tentent de donner des conseils sur les réseaux sociaux comme TikTok. Arianna Brandolini recommande ainsi d'utiliser des phrases telles que «J'ai chéri notre saison d'amitié» ou «Je n'ai pas la capacité d'investir [dans notre amitié]». Mais ce langage passe mal auprès des internautes, qui reprochent à la thérapeute d'être froide et insensible.

«Utiliser ce langage thérapeutique pour rompre une amitié crée une barrière entre vous et l'autre, avertit la psychologue Anna Sergent. Ils peuvent se sentir intimidés ou ne pas comprendre ce que vous voulez dire. Il vaut mieux utiliser des exemples spécifiques de choses qui n'ont pas fonctionné.» Si aucune solution ne peut être trouvée, il est préférable de s'en tenir à la rupture. «Rester amis en se sentant coupable n'est sain pour personne», souligne Anna Sergent.

Il n'est pas raisonnable non plus d'accuser la personne avec qui vous voulez rompre. «Expliquez les conséquences de son comportement sur vous et comment vous voulez finir l'amitié par conséquence», détaille Navit Schechter. Amy, 39 ans, est passée par cette étape. «Mon amie m'a appelé au moment où j'allais accoucher. Ses parents lui avaient réglé un voyage de six semaines à l'étranger et elle se plaignait qu'ils ne lui payaient pas le loyer pendant son absence. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais», relate-t-elle. Amy lui a envoyé un message pour lui dire que son comportement égoïste la dérangeait et qu'elle voulait rompre cette amitié. Elle ne le regrette pas.

Ne rompez pas tout de suite

La fin d'une relation amicale n'est pas la solution à tout. Navit Schechter estime qu'une bonne communication peut éviter de rompre une amitié. «Casser une relation, surtout avec un ami de longue date, peut paraître comme une action extrême», relève la thérapeute.

D'autant que votre ami n'est peut-être pas la cause de tous les problèmes. «Parfois, il est plus facile de transférer votre douleur sur quelqu'un et de penser qu'il est la raison de votre malheur», explique Anna Sergent. Enfin, conclut la thérapeute, ne brisez pas une amitié parce que vous n'avez pas les mêmes croyances: «Vous pouvez découvrir de nouvelles choses sur vous-même en étant avec des gens différents.»