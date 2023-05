Comment la famille royale se fait des millions chaque année

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Insider

Il faudra attendre quatre-vingt-dix ans pour connaître le testament de la reine Elizabeth II et tout ce qu'elle a laissé à sa famille. Comme pour tous les autres membres de la monarchie britannique, il a été scellé et enfermé dans un coffre-fort, pour neuf décennies. On sait toutefois que Charles III n'est pas à plaindre: il aurait hérité d'un capital d'environ 400 millions de livres sterling (près de 450 millions d'euros).

Et ce n'est pas tout. Comme le révèle Insider, Charles est désormais à la tête de nombreuses institutions –entre autres, le palais de Buckingham et le Windsor Castle– estimées à plus de 330 milliards de livres (377 milliards d'euros). Pour couronner le tout, le roi n'a pas eu à payer de droits de succession, grâce à un accord signé en 1993 avec le gouvernement britannique qui exonère les transferts de biens et d'avoirs d'un souverain à un autre. Le monarque a toutefois tenu à payer l'impôt sur le revenu , tout comme sa mère avant lui.

Charles n'est pas le seul à bénéficier de quelques avantages financiers. Toute la famille royale y trouve son compte. Voici comment la monarchie britannique gagne des millions tous les ans.

Le roi des finances

Chaque année, le monarque reçoit de la part du gouvernement ce que l'on appelle le Sovereign Grant, une allocation annuelle établie en 2011 qui vise à soutenir les activités du souverain dans l'entretien de ses biens, de son patrimoine, mais aussi à payer son personnel. En échange, la famille royale cède une partie des bénéfices du Crown Estate –un ensemble de terres et de propriétés– au profit de l'économie britannique.

En plus des biens «de la couronne», (le palais de Buckingham, Clarence House...) que le monarque possède seulement le temps de son règne, Charles détient d'autres propriétés privées valant plusieurs millions (le château de Balmoral en Écosse, par exemple, est estimé à 106 millions d'euros).

Le roi a également obtenu une petite fortune grâce à ses talents d'artiste. Bien que les bénéfices des ventes de ses aquarelles soient distribués à des causes caritatives, Charles aurait récolté près de deux millions de livres grâce à ses peintures.

Merci papa et maman

Ses enfants, William et Harry, ainsi que leurs famille respectives, ont eux aussi hérité d'une petite somme. En devenant prince de Galles, William a hérité du duché de Cornouailles, qui a rapporté plus de 20 millions de livres à son père lors de sa dernière année à ce titre. À la mort de Lady Diana, lui et son frère ont hérité de 10 millions de dollars chacun, comprenant des propriétés mais aussi plusieurs bijoux, désormais portés par Kate Middleton et Meghan Markle.

Lors de leur retrait de la famille royale, Harry et sa femme Meghan auraient reçu une somme substantielle de la part de Charles, s'élevant à plusieurs millions de livres. Ils ont par la suite fondé leur propre société de production et signé un accord d'environ 100 millions de dollars avec Netflix pour leur documentaire et 30 millions de dollars pour leur podcast avec Spotify.

Et si un jour la monarchie britannique tombe et que le gouvernement refuse de payer le Sovereign Grant, il suffira de vendre une ou deux propriétés pour s'assurer un futur sans encombres.