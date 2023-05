Temps de lecture: 2 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Pourquoi les avions de ligne volent-ils à des altitudes si élevées?»

La réponse de William Tocanier:

La raison principale, c'est...

Pour consommer moins de carburant

Les avions de ligne volent en croisière entre 7.000 et 12.000 mètres d'altitude, car à cette hauteur, l'air est beaucoup moins dense et oppose moins de résistance à l'avion.

De plus, l'air étant plus rare là-haut, les moteurs avalent moins d'air. Ils utilisent donc moins de carburant, tout en devant aller plus vite pour compenser ce manque d'air.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Ainsi, l'avion peut atteindre de grandes vitesses en consommant moins de carburant, et donc voler plus longtemps, plus vite et aller plus loin.

La température de l'air est aussi beaucoup plus froide à cette altitude. Cela favorise beaucoup le rendement des réacteurs, qui bénéficient donc d'un meilleur refroidissement et d'un air plus dense.

Mais il y a d'autres avantages à voler aussi haut.

Pour s'élever au-dessus des reliefs

Il est plus facile de voler par-dessus une montagne plutôt que de la contourner (bien que certaines montagnes doivent l'être quand même, comme le mont Everest).

Pour s'élever au-dessus des nuages et des intempéries

La mauvaise météo est l'un des plus grands ennemis de l'aviation. Le meilleur moyen de s'en affranchir reste de voler au-dessus des nuages.

Par sécurité

En aviation, la vitesse c'est la vie, et l'altitude c'est la même chose que la vitesse (pour la faire très courte, car si vous avez déjà entendu parler d'énergie potentielle de pesanteur, vous connaissez déjà ce concept).

Voler plus haut permet d'avoir «de l'eau sous la quille» en cas de problème. Un avion de ligne a une bonne finesse (comprendre: il plane très bien); en cas de problème moteur à cette altitude, il pourra planer sur environ 150 kilomètres pour trouver un terrain où se poser (et plus si les vents sont favorables).

Pour faire moins de bruit

Un avion de ligne, c'est très bruyant; les populations vivant en bout d'une piste peuvent vous le dire. Un avion à 8.000 mètres au-dessus de votre tête peut être entendu si on tend bien l'oreille, mais son bruit est généralement noyé dans les sons qui vous entourent.