Comment va-t-on faire l'amour dans l'espace?

L'être humain a la fâcheuse tendance à avoir des rapports sexuels dans tous les endroits possibles et imaginables. Peut-être même pourra-t-il le faire bientôt dans l'espace. L'éventualité est bien réelle et il faut l'envisager sérieusement, estime un groupe de scientifiques dans un article relayé par Interesting Engineering. La question se pose notamment avec l'essor du tourisme spatial.

«Il semble peu réaliste de penser que les touristes spatiaux s'abstiendront de toute relation sexuelle dans l'espace», postulent les chercheurs dès le début de leur article. Or, on ne sait actuellement rien de la sexualité dans cet environnement. Le groupe de scientifiques reproche aussi au secteur du tourisme spatial de ne pas avoir pris en compte cet aspect, et de ne pas avoir envisagé les risques des rapports sexuels en orbite.

Des conséquences «complexes»

Comment se développe un embryon dans l'espace? Comment réagit-il face aux radiations et à la faible gravité? Voici le genre de questions que les entreprises du tourisme spatial doivent se poser. D'autant qu'il existe des interrogations sur le plan juridique, comme en cas de dommages au fœtus. «Les conséquences légales sont complexes», écrivent les scientifiques.

«Les aspects sociologiques et culturels sont fascinants, d'autant qu'on va passer d'astronautes professionnels et entraînés à de vrais “touristes de l'espace”, souligne Alex Layendecker, coauteur de l'article et directeur de l'Astrosexological Research Institute. Ce basculement va provoquer des changements dans les interactions sociales et les normes comportementales, dont on doit étudier les impacts sérieusement.»

Dans un contexte où l'être humain ambitionne de partir à la conquête des planètes, il faut prendre au sérieux «un possible premier pas», d'après Egbert Edelbroek, à la tête de SpaceBorn United, une entreprise qui étudie la reproduction humaine dans l'espace. Actuellement, les agences spatiales américaines et européennes, la NASA et l'ESA, recommandent aux astronautes de s'abstenir de toute relation sexuelle dans l'espace.

«Une situation inappropriée»

Pour les scientifiques, le temps presse, d'autant que l'absence de cadre révèle une faille majeure. «Compte tenu de l'éventail des acteurs et des parties prenantes qui peut être applicable [dans le secteur du tourisme spatial], cela veut dire que de nombreuses voix pertinentes ne sont pas engagées dans les discussions et n'influencent pas les résultats. [Nous] considérons que c'est une situation inappropriée qui doit être résolue de manière urgente», écrivent les auteurs de l'article.

Les chercheurs recommandent donc aux acteurs du tourisme spatial de prendre en compte ces aspects et d'établir des régulations afin de limiter les risques. «Plusieurs sujets pour de futures recherches sont suggérés, comme la motivation des touristes pour des activités sexuelles durant un voyage dans l'espace et l'efficacité des moyens de contraception», soulève le papier. Si vous rêvez désormais de faire l'amour dans l'espace, vous êtes prévenu.