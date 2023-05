Jack l'Éventreur était probablement un policier

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Daily Mail

Vous connaissez sûrement l'histoire de Jack l'Éventreur, le tueur en série victorien qui a semé la terreur dans l'est londonien en 1888. Mais connaissez-vous son identité? Selon le Daily Mail , le meurtrier était un officier de police qui haïssait les femmes.

L'historien Rod Beattie a passé les vingt dernières années à fouiller dans les archives pour monter un dossier prouvant que le tristement célèbre tueur en série était en fait un policier.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Cinq prostituées –Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes et Mary Jane Kelly– ont été assassinées entre le 31 août et le 9 novembre 1888 dans le quartier de Whitechapel.

Selon Beattie, Bowden Endacott, un agent de la Metropolitan Police (la Met) qui aurait patrouillé dans le quartier, serait responsable des meurtres qui s'y sont déroulés. Il soutient que les sombres relations entretenues entre l'officier et les prostituées l'auraient fait plonger dans une «frénésie de vengeance meurtrière».

Un plat qui se mange froid

En 1887, soit un an avant la série de meurtres, Endacott a fait l'objet d'un scandale national en accusant une femme qui se baladait tard le soir d'être une prostituée. Outrée d'avoir été injustement arrêtée, Elizabeth Cass s'est plainte auprès de Scotland Yard (le quartier général de la Met Police à Londres).

Même s'il a été innocenté, Endacott a été réaffecté à la garde du British Museum. Bowden Beattie pense qu'à la suite de cette rétrogradation, l'officier aurait pris la décision de se venger sur les prostituées londoniennes. «Quelle motivation plus forte [pour commettre un meurtre] pourrait-il y avoir que de voir sa carrière détruite par ce que vous pensiez être une prostituée?»

Pour l'historien, l'expérience du policier avec les femmes n'arrange pas son cas. «Il a quitté Devon pour Londres après avoir fait l'objet d'une ordonnance bâtarde pour avoir engendré un enfant hors mariage», explique-t-il.

Bien qu'il n'existe aucune preuve directe que l'officier soit l'auteur des meurtres, les autres suspects n'en ont pas non plus contre eux. «En prenant en compte son passé avec les femmes et le fait qu'il était agent de police, ce qui lui permettait d'aller partout sans éveiller de soupçons, je suis plutôt confiant sur son identité.» Beatti déclare même que la Met était peut-être au courant, mais qu'elle aurait décidé de le protéger pour ne pas risquer sa réputation.

Malgré les cinq meurtres qu'il a commis, Jack l'Éventreur n'a jamais été attrapé. Son identité reste un mystère et il demeure sûrement l'un des tueurs en série les plus célèbres.