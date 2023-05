Robes de mariées colorées, tailleurs, combinaisons… Est-ce la fin de la longue robe blanche?

Temps de lecture: 6 min

Lorsqu'on vous dit «robe de mariée», voici probablement l'image qui s'impose à vous: une grande robe, une longue traîne et un voile, le tout d'un blanc éclatant (et probablement en dentelle).

La faute à la reine Victoria. C'est elle qui a popularisé la longue robe blanche lors de son mariage avec le prince Albert en 1840, au cours duquel elle portait une robe à volants en dentelles, de couleur crème, agrémentée de bijoux et d'un long voile spectaculaire. Auparavant, les mariées occidentales portaient souvent des robes colorées qu'elles pouvaient remettre à d'autres occasions. Mais la robe blanche de Victoria, incarnation parfaite d'un idéal de «pureté», marqua les esprits. Non seulement la couleur symbolisait l'innocence, mais elle évoquait aussi la richesse –au fond, seule une mariée fortunée pouvait se permettre de préserver dans toute sa splendeur une robe blanche immaculée.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la longue robe blanche a été officiellement adoptée par la classe moyenne américaine qui, grâce au boom économique de l'après-guerre, pouvait enfin s'offrir une pièce à usage unique et témoignant d'une certaine aisance. Et même si la mode est devenue beaucoup plus aventureuse et décontractée depuis, la robe blanche est restée.

«L'image de la mariée en robe blanche est vraiment ancrée dans notre culture», m'a confirmé Rello Duffy, directrice éditoriale de Brides. «On a du mal à s'en détacher. C'est ce que nous avons vu enfant à la télévision et dans les films. C'est l'image de la femme dans laquelle nous nous sommes projetées.»

Mais la longue robe blanche opère sa mue elle aussi. Sous l'effet conjugué de l'évolution des normes sociales, des tendances des défilés et des tenues de la famille royale, les mariées se sont mises en quête d'une version un peu plus «originale».

La pandémie a joué son rôle: selon une enquête réalisée en 2021 par Brides et Investopedia, la période du Covid a favorisé l'émergence d'une mode alliant des éléments classiques et d'autres moins conventionnels, amenant 28% des couples à déclarer vouloir remplacer la robe blanche et le costume par une «alternative atypique». Seules 40% de ces futures mariées comptaient porter un voile. Parallèlement, les recherches d'articles de mariage colorés –notamment les robes– ont augmenté de 223% sur Etsy entre 2020 et 2021. Le rose semble être une couleur particulièrement populaire, tout comme le rouge et le bleu.

Noire, rose, lilas ou émeraude

Ces tendances «néo-traditionnelles» sont parfaitement représentées chez Loulette, une boutique nichée dans un entrepôt de New York et qui habille les mariées de la tête aux pieds. Vous y trouverez des combinaisons, des hauts, des pantalons et des jupes que vous pourrez associer à votre idée, ainsi qu'une sélection de robes originales dans des tailles et des coupes inclusives.

Il y a le modèle Stevie, une magnifique robe noire ultra-longue et fendue très haut. Ou Bowie, une combinaison rose pâle métallisée. Le pantalon Olivia se marie parfaitement avec le haut noué Jane –et rend très bien sur les corps masculins– tandis que la robe Jillian, courte et volantée, est faite pour vous si vous voulez être légère comme un nuage quand vous passerez devant le maire. Naturellement, la plupart des articles de la boutique sont disponibles en blanc, mais si vous souhaitez un modèle en lilas ou en vert émeraude, Loulette se fera un plaisir de le teindre dans la couleur de votre choix.

«Nous voulons simplement donner à nos clientes des options et les mettre à l'aise», m'a expliqué Marteal Mayer, propriétaire de Loulette. «Il ne faut pas les enfermer dans ce moule éculé de Princess Bride ou de la série J'ai dit oui à la robe. Je pense que dans leur majorité, les filles d'aujourd'hui, en tant que personnes, en tant qu'êtres humains, ne s'y reconnaissent plus.»

Comme le dit Rello Duffy, la rédactrice en chef de Brides, «nous voyons les gens s'éloigner des modèles hyper-traditionnels si cela ne correspond pas à leur style ou à leur personnalité». Même David's Bridal, le numéro un de la grande distribution dans ce secteur, suit la tendance: il propose désormais toute une section de «robes alternatives» sous la forme de jupes, de hauts et de pantalons séparés, ainsi que des combinaisons et des tailleurs-pantalons pour celles qui ne se voient pas en reine Victoria.

Bikinis nuptiaux

J'ai récemment parcouru les rayons de Loulette avec une collègue et future mariée qui avait envie de sortir des sentiers battus. Comme beaucoup de mariées ces temps-ci, elle voulait quelque chose de court, de fun et d'épuré: elle s'est inspirée du costume de mariage de Carrie Bradshaw dans le premier volet de Sex and the City.

Pendant qu'elle regardait, une autre collègue, qui n'hésite pas à bousculer les traditions, m'a raconté qu'elle n'avait eu aucun mal à créer la combinaison de mariage de ses rêves chez Loulette. «Lorsque je cherche une tenue habillée, je me dirige déjà spontanément vers les combinaisons plutôt que vers les robes traditionnelles, m'a-t-elle confié. Pour mon propre mariage, je suis allée droit vers ce que j'aimais, au lieu de me forcer à aimer un truc imposant et chichiteux, ou qui corresponde au stéréotype de la mariée.» Sa combinaison –avec son pantalon et son haut personnalisés– est déjà commandée.

Les combinaisons sont particulièrement attrayantes pour les mariées d'aujourd'hui qui n'ont pas envie d'une robe, commente Rello Duffy. Les tailleurs-pantalons aussi. Elle Cashin l'a récemment souligné dans Brides: en plus d'être tendance, écrit-elle, ils sont «une reconnaissance du fait que chaque mariée est différente et, par conséquent, veut exprimer sa personnalité en restant fidèle à son esthétique».

Les mariées de la génération Z opteraient même pour des tenues de plage avec des bikinis nuptiaux, et les «robes de mariée effet nu» – des robes transparentes et assez suggestives– font l'objet, selon Vogue, «d'un véritable engouement». Ces options totalement non conventionnelles reflètent une tendance plus large, non seulement dans le domaine de la mode, mais aussi sur le marché du mariage post-pandémique: si de nombreuses coutumes matrimoniales demeurent, les couples cherchent de plus en plus à créer les leurs.

La tradition résiste

Mais, comme l'explique Rello Duffy, si les tailleurs-pantalons et les bikinis nuptiaux représentent une alternative plus sobre et épurée à la longue robe blanche, la pandémie a également ravivé l'intérêt pour les tenues grandioses, comme la robe Natalie de Loulette, volumineuse et froufroutante (peut-être le seul modèle que la reine Victoria porterait chez Loulette). Ce n'est pas étonnant: après avoir passé des journées en pantalon de yoga et sweat-shirt pendant la pandémie, ses clientes sont prêtes à «jouer le jeu» à nouveau, souvent avec des modèles qui en jettent.

Une autre façon pour les mariées de mettre le paquet est d'acheter non pas une, mais plusieurs tenues, réservées à différents jours. Lesley Murphy, blogueuse spécialisée dans les voyages, a déclaré avoir passé deux ans à préparer ses tenues pour la semaine du mariage, loin du concept de la robe unique qui était l'apanage de la mariée traditionnelle. «Il est assez courant d'assister à un changement de tenue, constate Rello Duffy. Ce qui m'amuse parce que je me suis mariée –j'étais une mariée Covid– en 2020 puis en 2021. J'ai porté la même robe toute la journée. Quel changement, déjà.»

Pour répondre à la demande, Loulette a créé une catégorie intitulée «Elope + Party + Casual» («escapade en amoureux + fête + décontracté»), qui comprend des robes courtes, une combinaison cropped en lin et un sweat-shirt cropped portant l'inscription «I Fucking Do» («j'accepte, et comment!»). David's Bridal propose également des catégories de tenues hyper-spécifiques comme «After Party» et «Brunch d'adieu».

Mais si les longueurs et les styles se diversifient, les éléments traditionnels de la tenue de mariage demeurent. «Nous avons grandi avec la robe traditionnelle, rappelle Marteal Mayer. Pour beaucoup, je pense que ce rêve perdure.» C'est particulièrement vrai en ce qui concerne les couleurs: bien que les modèles colorés soient de plus en plus populaires, les tenues de mariage blanches continuent de l'emporter, même chez Loulette. «Je m'autorise toujours à créer une robe qui soit extravagante et colorée», affirme-t-elle, en faisant référence à une robe arc-en-ciel métallisée, longue et découvrant les épaules, qu'elle a dessinée. «Ce n'est jamais celle qu'on vend le plus. C'est évident.» Elle a remarqué que les mères, en particulier, refusent la couleur. «C'est contraire à leur rêve de robe blanche.» Le règne de Victoria a laissé des traces.