Le roi Charles III dans un film porno?

Charles III en petits dessous? C'est un scénario qui aurait pu se produire. Guy Ingle, 62 ans, est un des sosies du roi. Il parcourt le monde depuis plus de trois décennies en incarnant le personnage du monarque britannique. À l'approche du couronnement, le 6 mai, les demandes sont de plus en plus particulières…

Comme l'explique le Mirror , le comédien s'est confié à propos d'une proposition peu conventionnelle. «On m'a demandé de jouer dans un film classé X, à mon grand amusement, plaisante Ingle. Mais j'ai poliment refusé.» Il a déclaré avoir trop de respect pour la famille royale pour risquer de mettre le roi dans une position négative.

Ingle a déjà interprété Charles III dans plusieurs films, notamment dans Superhero Movie en 2008 et un film de Bollywood. Mais après trente ans d'exercice, il avoue être toujours nerveux avant d'apparaître en public, car il lui tient à cœur de rendre justice au monarque. «Être un sosie, c'est bien plus que ressembler à quelqu'un. Je dois faire croire aux gens que je suis le roi et cela demande beaucoup de recherches, livre-t-il. J'ai regardé une quantité infinie de vidéos sur lui et j'observe de nouvelles photos de lui avant chaque représentation, pour m'inspirer de son langage corporel.»

Les contrats s'enchaînent

Au début de sa carrière, le succès n'était pas au rendez-vous. Et même si le décès de la reine Elizabeth II l'a beaucoup attristé, il avoue n'avoir jamais eu autant de travail, puisque Charles est désormais passé au premier plan de la famille royale. «La charge de travail a quadruplé, mais je ne me laisse jamais entraîner dans des rôles inappropriés.» Interpréter le roi dans un film à caractère pornographique en fait partie.

L'aspirant monarque raconte que se transformer en Charles a un coût. Ingle a dépensé 400 livres sterling (environ 455 euros) dans un postiche qui lui permet de se métamorphoser en chef de la monarchie en vingt minutes. Afin de pousser le rôle à son paroxysme, le comédien adopte également la voix du roi, mais seulement en serrant la mâchoire et en haussant les sourcils. «J'ai le même rituel pour toutes mes interprétations du monarque. J'apprends le script, je prépare mon costume et je répète mes lignes tout en me maquillant, puis j'arrive sur les lieux bien à l'avance.»

Sans ces accessoires, Ingle n'a pas l'impression de lui ressembler –si ce n'est la calvitie qu'ils partagent. Le sosie évite toutefois de prendre le métro, car tous les regards sont tournés vers lui. Guy Ingle ferait mieux de se préparer à l'approche du week-end du 6 mai, car le couronnement du roi promet un futur bien chargé.