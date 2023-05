Qui était le premier roi d'Angleterre?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur National Geographic

Qu'est-ce qui caractérise un roi ? Est-ce son autorité? Ses terres? La couronne qu'il porte sur sa tête? Ces questions sont essentielles dans la compréhension de la monarchie et de son origine.

Comme l'explique National Geographic , identifier le premier monarque d'un royaume est loin d'être facile. Il suffit de prendre l'exemple de l'Angleterre pour comprendre la raison. Les chercheurs se sont mis d'accord pour affirmer que le premier d'entre eux était Athelstan, couronné en 925 après J.-C. Cependant, en prenant en compte tous les autres prétendants à ce titre –et l'histoire des différents royaumes qui sont ensuite devenus l'Angleterre– cela ajoute une complexité certaine pour répondre à la question.

Afin de localiser le monarque originel, il faut s'attarder sur les Angles. Ces tribus germaniques, suivies par les Jutes, les Saxons et les Frisons, se sont établies entre le Ve et le VIe siècle après J.-C., au sud-est et à l'est de l'Angleterre, sur ce qui appartenait autrefois à l'empire romain sous le nom de «Britannia».

Avec le temps, la culture et la langue germanique ont fusionné avec les pratiques romano-britanniques déjà présentes. Dès 600 après J.-C., des royaumes individuels ont pris forme dans les îles britanniques. Sept d'entre eux –le Wessex, le Kent, le Sussex, la Mercie, l'Est-Anglie, la Northumbrie et l'Essex– se sont rassemblés pour n'en former qu'un, c'est ce qu'on appelle l'émergence de l'heptarchie .

La loi du plus fort

Chaque royaume majeur comprenait divers petits royaumes avec leur propre dirigeant. Comme si cela ne suffisait pas, les fiefs principaux se disputaient la supériorité, aboutissant finalement à une lutte autour de la Mercie, qui a dominé les autres pendant une grande partie du VIIIe siècle. Mais cette hégémonie a cessé lorsque le roi Egbert de Wessex a vaincu les Merciens lors de la bataille d'Ellendun en 825 après J.-C. Par la suite, tous les royaumes ont reconnu sa suprématie et cette victoire a fait de lui un candidat idéal au poste de premier roi d'Angleterre.

Un facteur supplémentaire est venu influencer l'affirmation d'Egbert comme premier monarque. Alors que la Mercie n'a pas connu de succession paisible, le Wessex, lui, a réussi. À la mort d'Egbert, son fils Aethelwulf a pris le trône, instaurant le concept de succession héréditaire dans la région. Lorsque Aethelwulf est décédé, trois de ses fils se sont succédé sur le trône, jusqu'au quatrième, Alfred, un autre prétendant à ce titre.

Alfred n'aurait pourtant jamais dû régner sur le Wessex. Mais à la mort de son frère, il a pris le trône et a continué de défendre le royaume contre les Scandinaves et les Vikings. Pour ce faire, il a réformé l'armée et établi des colonies défensives ainsi qu'une marine de guerre pour défendre les côtes. Alfred a également œuvré pour créer une véritable identité culturelle et politique en Angleterre. Tous ces éléments font de lui aussi le candidat idéal.