À Vancouver, le tourisme mise sur le kitsch

À Vancouver (Canada).

Un curieux mélange entre une version miniature de Big Ben et un bateau à vapeur. Tous les quarts d'heure, elle sonne et brumise le quartier historique de Gastown à Vancouver (Colombie-Britannique, au sud-ouest du Canada). Autour d'elle, des touristes du monde entier viennent immortaliser le moment en tendant leurs smartphones.

Des touristes prennent en photo l'horloge à vapeur de Gastown, à Vancouver. | Edouard Merlo

L'horloge à vapeur de Gastown est célébrée dans les médias, blogs et guides touristiques, comme l'une des attractions «incontournables» de la ville. La machine semble appartenir à un autre temps, trônant à côté d'un lampadaire de style victorien, des bornes en fer noir, le tout sur des pavés en brique rouge. Un cadre inhabituel qui détonne avec les gratte-ciels du centre-ville.

Ces éléments de décor n'ont pour autant rien d'historique. L'horloge a été bâtie en 1977 et son inventeur Raymond Saunders reconnaît qu'il l'a construite «pour s'amuser». Sur sa plaque descriptive, l'ambition est annoncée sans détour: «La première horloge à vapeur du monde a été créée pour le plaisir de tous.» Et contrairement à ce que son nom indique, l'énergie de la vapeur d'eau n'est pas la seule en jeu. Elle alimente le mécanisme de remontage de l'horloge, mais c'est un appareil électronique programmable qui fait retentir les sifflets.

Gentrification et mise en scène

«Il est vrai que ce quartier de Gastown donne à voir un passé qui n'a jamais existé, admet Daniel Francis, auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire de Vancouver. Il s'agissait d'un vieux quartier assez délabré et la plupart des éléments semblant “authentiques” ont été ajoutés.»

Vancouver ne fait pas figure d'exception. Cette histoire est partagée par d'autres villes de la côte ouest américaine, comme San Francisco et son Ghirardelli Square ou Seattle et le Pioneer Square. Chacune de ces métropoles a connu des entrepreneurs qui souhaitaient transformer un quartier. À Vancouver, l'un d'eux s'appelait Larry Killiam.

Dans les années 1960, alors que le transport routier a commencé à supplanter le transport maritime, les zones d'entreposage qui constituaient le quartier de Gastown étaient soudainement devenues inutiles. «Les immeubles étaient bon marché, et l'on voulait rendre le quartier plus accueillant pour les piétons. Le terme utilisé à l'époque était celui d'“embellissement”. Les entrepôts ont été remplacés par des boutiques, des magasins de mode spécialisés», explique Michael Kluckner, écrivain vancouvérois.

Leur quartier fraîchement transformé, tous les habitants de Gastown ne pouvaient plus se permettre d'y rester. «Certains habitants de l'époque ont été forcés de déménager, le quartier s'est gentrifié, ce qui a inévitablement fait augmenter les loyers», ajoute Daniel Francis. Les touristes se font-ils embobiner, pensant apprécier un quartier historique et ne voyant qu'une mise en scène? Pas forcément.

Des personnes regardent un bateau de croisière dans la baie de Vancouver, ville la plus peuplée de Colombie-Britannique et située au sud-ouest du Canada. | Edouard Merlo

Un couple de Californiens sexagénaires, tout juste débarqué en bateau de croisière, s'approche de l'horloge. Le mari prend sa femme en photo. Pensent-ils voir un vestige du passé de la ville fondée officiellement en 1886? «Non, pas du tout, répond l'homme. Je trouve simplement que c'est très joli ici, ça change.»

Une famille vietnamienne descend d'un car touristique et explique sa présence. «Beaucoup de gens viennent ici et cela fait partie du circuit du bus», répond la mère. Une autre touriste japonaise, glace à la main, a fait une simple recherche des «choses à voir à Vancouver» sur Google. «Cela faisait partie des premiers résultats», avoue-t-elle.

Le curseur de l'esthétique remplace celui de l'authenticité

Ces réactions n'étonnent pas Emmanuelle Peyvel, maître de conférences en géographie du tourisme à l'université de Bretagne-Occidentale (UBO). «L'idée que le touriste recherche forcément de l'authentique est fortement à nuancer», précise-t-elle.

«L'authentique, ça peut être une façon de lire la capacité des touristes à jouer avec des lieux, à jouer avec des époques, à prendre cette distance, ajoute la chercheuse. Ce recul fait qu'un lieu n'est jamais visité exactement pour lui-même, mais pour une autre fonction. Par exemple, cela peut paraître incongru d'aller visiter une usine. L'authenticité du lieu y serait conférée par les ouvriers. Et pourtant, on voit bien que ce type de tourisme se développe de plus en plus.»

Il semble qu'une certaine tendance se dégage dans la ludification des espaces touristiques. Que l'on s'amuse de voir une horloge produire de la vapeur en musique, ou bien en prenant une photo en faisant semblant de soutenir la tour de Pise, ou encore en tenant la tour Eiffel du bout des doigts.

«Tout cela fait effectivement partie d'une performance quotidienne et répétée, analyse Emmanuelle Peyvel. Et cela produit des effets parce qu'elle finit par donner une valeur esthétique à un quartier qui était auparavant considéré comme ordinaire. Aujourd'hui, il n'y a pas une ville qui dit qu'elle n'est pas connectée ou cosmopolite. Parce que les touristes étrangers vont participer à entretenir ce cosmopolitisme. Tous ceux qui postent des photos sur les réseaux sociaux participent à une connexion d'une mondialisation un peu enchantée.»

«Les gens réagissent simplement aux couleurs et aux textures des vieilles briques des bâtiments.» Michael Kluckner, écrivain et artiste basé à Vancouver

Le phénomène n'est pas nouveau, d'après Philippe Bachimon, géographe et professeur émérite de l'université d'Avignon. «Le néogothique, à savoir l'imitation d'une Angleterre médiévale au XIXe siècle, est ainsi patrimonialisé à Westminster ou dans les collèges prestigieux d'Eton, d'Oxford ou de Cambridge. Mais la Grand-Place de Bruxelles, le château Pierrefonds à Montréal ou le château de Neuschwanstein en Bavière sont des faux de la même époque, qui sont visités avec ou sans le décalage de l'authenticité», explique-t-il.

Le géographe préfère parler de «surréalité», car «c'est une réalité sur-signifiante, plus vraie que le vrai, car bourrée de “clichés”, et le pastiche entre ainsi dans le classement des monuments historiques».

À ce titre, l'exemple de Notre-Dame de Paris est parlant. Lorsque la cathédrale est restaurée au XIXe siècle, l'architecte Eugène Viollet-le-Duc décide d'installer une flèche néogothique, ce qui avait été décrié à l'époque comme une trahison, car sa forme s'éloignait de la précédente flèche du XIIIe siècle. Cette flèche s'effondre le 15 avril 2019, lors de l'incendie qui a touché la cathédrale. Un consensus se décide pour la reconstruire «à l'identique». La version XIXe siècle de la flèche est donc devenue «l'authentique».

Une expérience kitsch et de «recherche d'émotions-sensations»

Si la mise en scène urbaine de Vancouver n'est pas authentique, est-elle kitsch? L'architecte et chercheur Carlo Menon a proposé une définition du kitsch comme ce qui apporte «une vision des choses rassurantes mais factices». Le kitsch «pousse le sujet à plonger dans un état émotif d'aveuglement positif, adoptant une vision des choses charmante et rassurante, mais factice».

Philippe Bachimon ajoute: «La kitchisation, c'est lorsque l'on accumule les signes dans le décor pour le rendre plus vrai. Le faux devenant par ce brouillage consumériste plus vrai que le vrai. À l'usage, le kitsch devient identitaire, il fait partie de l'identité du lieu qu'il imprègne. La notion d'authenticité est brouillée, on s'adresse à des enfants-adultes qui recherchent des émotions-sensations.»

Devant une boutique de souvenirs du quartier de Gastown à Vancouver. | Edouard Merlo

Les touristes sont effectivement attachés à une expérience légère émotionnelle de Gastown pour Michael Kluckner. «Je pense que les gens réagissent simplement aux couleurs et aux textures des vieilles briques des bâtiments, estime l'écrivain local. Il y a une sorte de chaleur esthétique que l'on ressent dans un endroit comme celui-là, après avoir visité le reste de Vancouver, qui est en grande partie constitué de verre, de surfaces dures et lisses de l'architecture moderne.»

Et n'étant pas ancrée dans une quelconque tradition, l'expérience est reproductible partout. Nul besoin de se rendre à Vancouver pour photographier une horloge à vapeur. Il est possible de l'entendre siffler dans deux autres villes canadiennes proches de Vancouver, à Whistler et à Port Coquitlam, chez le voisin états-unien à Indianapolis, et même jusqu'au Japon, dans la ville d'Otaru (nord du pays).