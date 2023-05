10 conseils pour raviver votre vie sexuelle

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Votre relation amoureuse a pris du plomb dans l'aile? Vous cherchez à raviver la flamme de l'amour? The Guardian a interrogé Peter Saddington, thérapeute de couple, qui livre ses meilleurs conseils.

Tout d'abord, pour regagner la confiance de l'autre, il faut être honnête et ouvert. S'il y a des soucis au sein du couple, il faut en parler. «Chacun doit passer quelques jours à réfléchir à ce que peut être le problème, puis il faut discuter, recommande Peter Saddington. À tour de rôle, dites: “Voici ce que je pense être le souci, et voici comment cela m'affecte”.» Grâce à cette mise à nu, vous avez alors l'occasion d'atteindre le fond du problème et de le résoudre.

Prochain conseil: chercher les raisons pour lesquelles les rapports sexuels peuvent avoir changé. Si une des personnes du couple n'a pas voulu d'un rapport à un moment donné et que cela a été mal interprété, cela a peut-être entraîné un cycle d'absence de relations sexuelles, souligne Peter Saddington.

Il est également de bon augure de se remémorer votre première rencontre et de chercher les éléments qui vous ont attiré à ce moment-là. Profitez-en pour sortir ensemble et soigner votre apparence. «Vous allez peut-être rallumer quelque chose qui a été éteint depuis longtemps», explique le thérapeute.

Petites attentions

Raviver la flamme passe aussi par des petites attentions au quotidien. Peter Saddington recommande de complimenter sa moitié ou de lui envoyer des messages tels que «Tu me manques» ou «J'ai hâte de te revoir». «De cette manière, vous reproduisez certains des comportements que vous aviez probablement au début de votre relation», justifie le thérapeute. Il conseille aussi de planifier les moments intimes. «Si vous avez programmé ces instants le vendredi soir, vous allez faire des efforts pour les rendre spéciaux», avance Peter Saddington.

Autre suggestion du thérapeute: écrivez sur des morceaux de papier ce que vous aimez chez l'autre lors de vos rapports. Pliez-les et mettez-les dans un bocal, et lorsqu'un moment intime fait son apparition, ressortez un papier. Ceci sera l'occasion de se concentrer sur un aspect particulier pendant la relation sexuelle, ce qui peut être un élément «excitant et amusant» selon Peter Saddington.

L'entraînement physique n'est pas à négliger non plus, comme faire des exercices pour renforcer les muscles du plancher pelvien. Cela peut améliorer la qualité de l'érection chez l'homme et favoriser l'excitation chez la femme.

Redevenir intimes

Prenez le temps de demander des choses spécifiques, comme «j'aimerais vraiment que tu me masses le dos». «Je conseille souvent aux couples d'aller au lit nus, mais sans besoin de rapport. Sentir la peau de l'autre peut être un moment intime et important», observe Peter Saddington.

Le thérapeute n'oublie pas les couples âgés, auxquels il recommande de prendre le temps et de ralentir les choses. «Soyez attentifs aux positions qui sont confortables», conseille-t-il.

Enfin, plus globalement, réapprenez à devenir intimes, conclut le thérapeute: «Il est important de comprendre pourquoi vous avez atteint ce moment dysfonctionnel dans votre couple. Il est toujours possible de changer.»