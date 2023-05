Peut-on jouir rien qu'en écoutant de la musique?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur New York Post

L'Orchestre philharmonique de Los Angeles a accueilli une drôle de performance le 28 avril dernier. Une spectatrice n'est pas passée inaperçue pendant la cinquième symphonie de Tchaikovsky. Le New York Post révèle qu'elle aurait fait l'expérience d'un orgasme dans tout le corps.

During Tchaikorskys 5th symphony at the LA Philharmonic last night, apparently, a woman had a full-body orgasm just from the music. It was recorded. pic.twitter.com/uLJIGvJ3yQ — Macrodosing (@MacrodosingPod) May 1, 2023

Les gémissements ont été enregistrés par un autre spectateur puis mis en ligne, et ont récolté plus de deux millions d'écoutes. L'audio extatique a cependant soulevé un débat quant à la possibilité d'avoir un orgasme uniquement grâce à de la musique.

Certains pensent que la spectatrice a été assistée d'un vibromasseur télécommandé par une autre personne dans la salle. Pour d'autres, ces gémissements sont plutôt d'ordre médical et il aurait mieux fallu qu'un docteur intervienne.

Mais pour Cyndi Darnell, sexologue, ce phénomène a bel et bien pu se produire sans aucun toucher. «Les sensations orgasmiques peuvent apparaître grâce à n'importe quoi. Les orgasmes proviennent du cerveau via le système nerveux et non du rapport sexuel, a-t-elle expliqué au New York Post. Techniquement, tout ce qui active les récepteurs du plaisir dans le cerveau peut créer un orgasme.»

Quand la musique est si puissante qu'elle procure du plaisir

Toutefois, la sexologue insiste sur le fait que ces orgasmes ressentis dans tout le corps sont rarement causés par des interactions artistiques. Autrement dit, vous n'entendrez probablement jamais personne jouir devant La Joconde. «C'est très rare, confirme Cyndi Darnell. Cela survient graduellement. Tout est dans le contexte et non pas dans les astuces ou les positions.» La cinquième symphonie de Tchaikovsky dure environ quarante-cinq minutes, ce qui laisse largement le temps d'atteindre un orgasme si le contexte est favorable.

Magnus Fiennes, un producteur de musique présent dans la salle, a tweeté que l'extase semblait prendre possession de tout son être. L'orgasme dans tout le corps fait référence à une intensité si puissante que l'intégralité de l'organisme le ressent, à tel point que les abdominaux se contractent et les doigts s'engourdissent . Il survient généralement lors d'exercices tantriques, comme la respiration profonde et la canalisation d'énergie.

Went to see @LAPhil play @Thomasades and Tchaikovsky 5 last night. A woman in the audience had loud and full body orgasm during the 5th's second movement... Band politely carried on. Props to LAPhil (and Pytor Ilyich) for bringing it on.... — Magnus Fiennes (@magnusfiennes) April 29, 2023

Bien que l'on ne sache pas si l'inconnue a expérimenté cela lors du concert, les autres spectateurs ont été impressionnés par ses cris. Lukas Burton, un agent de musique présent ce soir-là, a confié au Los Angeles Times que l'orgasme a été «parfaitement chronométré» avec une «ondulation romantique» durant la performance. Il a décrit le son comme quelque chose de rafraîchissant et de merveilleux.