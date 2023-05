L'hôtel Carlton de Cannes renaît après des travaux titanesques

Temps de lecture: 6 min

L'emblématique Carlton de Cannes, fréquenté par les stars du cinéma, les créateurs, les diplomates et les présidents, a rouvert ses portes le 13 mars pour écrire un nouveau chapitre de son histoire plus que centenaire, sous l'enseigne Regent –il a rejoint IHG Hotels & Resorts en 2018.

La façade Belle Époque de la Grande Dame, incarnation de l'élégance cannoise, encadrée par ses mythiques dômes, a été restaurée en vingt-quatre mois, donnant une nouvelle vie à ce chef-d'œuvre de l'hôtellerie historique française. «Désormais, le Carlton Cannes propose un subtil mélange entre modernité et héritage. Cette nouvelle beauté faite de contrastes a été notre leitmotiv. Le nouveau Carlton reflète cette élégance intemporelle de la Riviera et l'effervescence des festivals de renommée mondiale de la ville de Cannes», a déclaré Giuseppe Vincelli, directeur général de l'hôtel.

Ont été ajoutées à l'arrière du bâtiment, lors de ces travaux, deux nouvelles ailes de plus de 20.000 mètres carrés, abritant de luxueuses résidences. Un jardin clos aménagé de 22.000 plantations méditerranéennes a également été créé. Il comprend un péristyle, des terrasses intérieures, des cabanes de relaxation ainsi que la plus grande piscine à débordement du parc hôtelier cannois.

L'hôtel dispose aussi d'un tout nouveau complexe de 900 mètres carrés dédié au spa et à la fitness, The C Club, qui comprend un ring de boxe, une salle de sport ultra-moderne, un studio de yoga et de Pilates.

«Le retour du Carlton Cannes et le lancement de la nouvelle ère de Regent marquent l'écriture d'un nouveau chapitre où l'histoire et l'avenir ne font plus qu'un», affirme Tom Rowntree, vice-président des marques de luxe chez IHG Hotels & Resorts, selon le communiqué de presse.

Une destination de rêve

Le Carlton Cannes, a Regent Hotel, dont l'imposante silhouette surplombe la promenade de La Croisette, est l'un des rares palaces emblématiques reconnaissables depuis un avion. L'architecte d'intérieur Tristan Auer (l'Hôtel de Crillon, Les Bains-Douches), chargé de sa rénovation, est parvenu à mêler avec harmonie l'héritage du Carlton et sa vision contemporaine du bâtiment, rendant le lieu nouveau sans vraiment l'être.

Pas moins de 750 personnes et 450 entreprises ont été impliquées dans ce projet. Grâce au soutien de Vinci insertion emploi, plus de 5% des heures travaillées (soit plus de 100.000 heures) ont été accomplies en insertion sociale avec des employés de l'espace économique cannois.

Dorénavant, la Grande Dame dispose de 332 chambres, 52 suites et 37 résidences, dont certaines offrent une vue imprenable sur la mer Méditerranée et la fameuse Croisette.

Au sixième étage de cet hôtel du cinéma par excellence se trouve la suite «Alfred Hitchcock», la pièce dans laquelle a été tournée la célèbre scène du baiser entre Grace Kelly et Cary Grant dans La Main au collet. Dans l'autre tour du même étage, la suite «Suzanne Lenglen» fait référence à la légende du tennis, célèbre pour avoir joué le «match du siècle» face à Helen Willis à l'hôtel en 1926 sur l'un des premiers terrains en terre battue de Cannes.

Le septième étage du palace dispose quant à lui de quatre suites signatures, nommées en référence à l'héritage de l'hôtel: la suite «Katara» rend hommage au groupe qatari Katara Hospitality; la suite «Grace Kelly», la suite «Cary Grant» et la suite «Kirk Douglas» font écho au passé cinématographique de l'hôtel et au Festival de Cannes qui, cette année, doit se tenir du 16 au 27 mai.

Autres atouts du lieu: les trente-sept résidences des deux nouvelles ailes. De 85 à 500 mètres carrés, elles ont été créées comme de somptueuses maisons méditerranéennes et sont dédiées aux voyageurs souhaitant effectuer des séjours prolongés. Au dernier étage se trouve aussi un penthouse exclusif de 1.000 mètres carrés doté d'un grand espace de vie de 500 mètres carrés coiffé d'un rooftop paysagé de la même taille comprenant un jacuzzi privé: c'est l'un des joyaux du Carlton.

Une offre culinaire repensée

Mais le Carlton, c'est aussi trois restaurants, trois bars, un salon de thé et un autre de cigares.

Le restaurant Riviera

Surplombant la Croisette, le restaurant Riviera, avec son élégance méditerranéenne, est un incontournable point de rencontres du front de mer à toute heure. En plus de sa salle et de sa terrasse, il dispose d'une «table du chef» qui fait face à la cuisine ouverte de Laurent Bunel et de sa brigade et pouvant accueillir jusqu'à douze convives.

À la carte de La Riviera:

L'apéritif: la socca niçoise, tapenade d'olives picholines (15 euros); la pissaladière croustillante, oignons caramélisés, anchois de Collioure (15 euros); la charcuterie italienne, corse et ibérique (35 euros).

Les salades: la Riviera, homard aux légumes du jardin de la Maison Orso (65 euros); la tapenade d'artichaut, aubergine, courgette, chips de légumes, grande spécialité (32 euros).

Le caviar de La Maison nordique: la tartelette au caviar, daurade royale, citron de Menton (75 euros); le tartare de bœuf au caviar (75 euros).

Les carpaccios: les betteraves multicolores, parmesan, coulis de grenade (23 euros); le loup de Méditerranée, groseille, citron confit, pousses de pois (32 euros); les noix de Saint-Jacques, noisettes, vinaigrette de citron vert (34 euros); le faux-filet de bœuf maturé, chips d'artichaut, pecorino au poivre (35 euros).

Les tartes fines: les tomates multicolores, fromage de chèvre, serpolet (25 euros); l'artichaut épineux, morilles (28 euros); les légumes confits en ratatouille, ail noir et riquette (27 euros).

Les classiques de saison: l'asperge, beurre verveine et citron (35 euros); l'artichaut camus entier, vinaigrette moutardée (28 euros); l'aubergine cuite au four, crème tahini, ail en chemise (22 euros).

Les spaghettis à la langouste rose, pousses d'épinards et jus de carapace (175 euros).

Le retour de pêche: le loup, risotto nerone, seiches et jus de coques (42 euros); le calamar, poivron grillé et ail confit (34 euros); la lotte en bourride, fenouil à l'anis (38 euros).

Les poissons du bassin méditerranéens cuits entiers (selon l'arrivage, 600 grammes en moyenne) grillés en croûte de sel de Guérande (65 euros).

La viande: le picanha de bœuf Black Angus, le chuck flap (viande de bœuf persillée de basse côte), le filet de bœuf sélection française (45 euros); le faux-filet de bœuf Wagyu Westholme Australie (75 euros); la côte de porc fermier (39 euros); le carré d'agneau des Alpilles (42 euros); la côte de veau français (45 euros).

Les gourmandises sucrées: le Saint-Honoré, caramel vanillé aux éclats de noix (16 euros); le riz au lait et au citron (16 euros); le cookie pistache à partager (18 euros); la délicieuse pavlova (16 euros).

Le restaurant Rüya

Juste avant le Festival de Cannes, le nouveau restaurant Rüya ravira les convives avec sa réinterprétation de la cuisine anatolienne. Ce sera la première table turque à ouvrir sur la Côte d'Azur.

Le Carlton Beach Club

Le Beach Club a rouvert ses portes en 2020, revisité dans un style Dolce Vita par Tristan Auer. Quelle que soit la saison, il accueille ses clients dans un cadre chic et décontracté, au restaurant, sur la plage, au bar ou sur le ponton central doté d'une vue panoramique sur la baie de Cannes, la mer, les montagnes de l'Esterel et les îles de Lerins. À déguster: l'un des célèbres «Homer Lobster» (sandwich au homard), ou un cocktail inspiré des différentes riviera du monde entier.

Le Bar°58

Inspiré de l'emblématique adresse de l'hôtel, le Bar°58 est le cœur battant et l'âme du Carlton. L'intérieur est élégant, doté de lustres vénitiens fabriqués à la main et d'un comptoir orné de céramique Raku.

Camélia, le salon de thé

Nomme Camélia en référence au Camellia Sinensis, le nom botanique de l'arbre à thé, ce salon donne la possibilité à ses hôtes de partir à la découverte des thés du monde entier: un «maître» dédié à l'art de la préparation guide les convives à découvrir différents mélanges et accords selon l'envie du moment.

Carlton Cannes, 58, boulevard de la Croisette, 06400 Cannes. Tél.: 04 93 06 40 06. Restaurant à terrasse et plage privée. Chambres à partir de 750 euros.