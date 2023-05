Une journée en Ukraine avec les derniers habitants d'Orikhiv, cité sans cesse bombardée

À Orikhiv (Ukraine).

Avant la guerre, Orikhiv comptait près de 14.000 habitants. Aujourd'hui, les rues de cette ville du sud de l'Ukraine sont vides. Une habitante explique qu'il y reste près de 1.000 personnes, seulement celles d'un certain âge.

À seulement quelque sept kilomètres de la ligne de front et à une heure de la ville principale de la région de Zaporijia, Orikhiv se veut stratégique. Cela se sent, plus ou moins, sur la route. Elle est droite, abîmée, mais surtout parsemée de checkpoints militaires. Ces checkpoints, ils sont partout en Ukraine. Certains ne comptent que deux ou trois soldats, d'autres plusieurs dizaines, quelques-uns, aucun. À l'entrée d'Orikhiv, les hommes de l'armée de Kiev vérifient les identités des personnes qui les passent, la provenance des véhicules, l'équipement des journalistes.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Tout est en cendres

Littéralement, Orikhiv signifie «noisettes». Il y reste pourtant aujourd'hui peu de choses, et encore moins des noisettes. Peu après le checkpoint d'entrée, il y a un garage, dont les murs tiennent en équilibre, avec neuf petites fenêtres, délogées. Les militaires y rangent leur voiture. En face, les magasins d'outillage, d'habillement, de décoration ont eu moins de chance. Si le panneau «Rabais sur les vêtements» est toujours lisible, derrière les fenêtres, tout ce qui reste est un amas de pierres, de rouille, de tuiles.

Ce paysage n'est pas juste visible à quelques endroits de la ville et ne concerne pas que l'espace public. Tout est en cendres. Les rares bâtiments toujours debout ne sont, à l'intérieur, rien de plus que des montagnes de morceaux de verre, de murs en pièces.

À cinq minutes de voiture de la ville, après une ligne droite pleine de herses et de checkpoints suréquipés, il y a un char. Lui aussi en pièces, vestige d'une offensive des Russes qui, si elle avait réussi, aurait probablement permis la destruction, cette fois totale, d'Orikhiv et la disparition de ses habitants. Eux qui subissent chaque jour cette guerre.

Deux soldats ukrainiens attendent d'être dépannés après un accident, à moins d'un kilomètre de la ligne de front. | Jean-Baptiste Bornier

Rester, malgré les bombardements

Parmi les personnes restantes se trouve Valentina, 68 ans. Dans les décombres de son immeuble, elle ne souhaite pas se prêter au jeu de la photo. Plutôt à celui de l'amitié, en nous invitant chez elle. Sans électricité, sans eau, et avec des coupures internet qui peuvent durer plusieurs jours quand l'armée ukrainienne contre-attaque, Valentina reste à la maison, ou du moins ce qu'il en reste. «J'ai vécu dans un gymnase, avec beaucoup de personnes. C'était plus l'enfer que chez moi.»

Chez elle, on entend très bien le bruit des missiles tirés. Valentina, elle, ne tique plus en entendant les bombes, les départs de projectiles. Elle semble désolée de nos sursauts; peut-être, aussi, d'y être si habituée. Dans sa cuisine, l'arrière de son frigo est noir, les murs aussi. Il fait très froid, car les fenêtres n'ont pas résisté aux bombardements qui ont mis en cendres l'appartement du dessous. En montant, elle regarde un instant un chien qui, lui aussi, reste chez lui. Il reste sur son panier, même brûlé, elle reste dans sa cuisine où tout est encore rangé, comme si de rien n'était.

Le 14 avril, les Ukrainiens réalisaient une opération contre les Russes depuis Orikhiv. Deux militaires patrouillent dans les rues vides de la ville. | Jean-Baptiste Bornier

Elle dit qu'elle n'a pas peur, que Dieu la protègera des bombes. Qu'elle est «à la maison» et que c'est tout ce qui compte. Le lendemain de cette rencontre, le 14 avril, Orikhiv est de nouveau lourdement bombardée, bien qu'il ne reste presque plus rien à détruire. Une cinquantaine de civils ont déjà payé de leur vie ces attaques.

Le son de la guerre, son odeur et le vide qu'elle laisse dans les rues ne suffisent pas à mettre dehors les derniers habitants de la ville. Malgré la proximité avec l'opposant, les combats acharnés et la peur, qui contraignent chacun à toujours regarder dans le rétroviseur, à toujours garder une oreille attentive aux sifflements des obus, aux bruits des chars, aux morceaux de verre qui craquellent.

En bas de chez Valentina, quatre soldats ainsi qu'un homme religieux opèrent un transfert d'armement d'une voiture à l'autre. En les voyant par la fenêtre, elle descend aussitôt. Jan Sobilo est évêque assistant du diocèse de Kharkiv-Zaporijia. Visiblement âgé, souriant, il porte sa robe avec, par dessus, un gilet pare-balles, dans lequel il a glissé son chapelet.

Jan Sobilo est évêque assistant du diocèse de Kharkiv-Zaporijia. Il va à la rencontre des habitants pour les réconforter et les bénir. | Jean-Baptiste Bornier

Maxime Georgadze, militaire basé à Zaporijia, explique que son groupe réalise des «missions de voyages d'aide humanitaire à [leurs] défenseurs». Ils se rendent à Orhikhiv, à Houliaïpole (oblast de Zaporijia) ainsi qu'à Kamianske (oblast de Dnipropetrovsk). Trois villes au plus près du front. «À Orikhiv les bombardements sont quotidiens, par avion, [ils ont recours aux] roquettes, aux bombes et à l'artillerie.»

Les cinq hommes vont là où «il n'[y a] pas de magasins», pour les quelques habitants qui restent. Pour leur apporter des vivres, leur donner du réconfort, bénir ce qui reste de la population, et fournir des munitions aux défenseurs sur place. La nourriture provient de l'église catholique de Jan Sobilo, «aidée par l'Europe, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie», précise Maxime Georgadze.

Un habitant d'Orikhiv craque après seulement quelques phrases échangées avec l'évêque. | Jean-Baptiste Bornier

À Marïnka, «il n'y avait plus rien»

En amont de cette journée à Orikhiv, nous cherchons des renseignements, voire un interprète prêt à nous suivre à l'hôtel où nous séjournons à Zaporijia. Martyn, 58 ans, fume une cigarette sur le banc. Il est originaire de Marïnka, près de Donetsk, a travaillé toute sa vie à la mine.

Sa ville est l'une de celles où le combat fait le plus rage dans le pays. Martyn n'a eu d'autre choix que de partir. «J'avais trois maisons, avec celles familiales, à Marïnka. Aujourd'hui, elles sont toutes en cendres.» Après une explosion, il a dû fuir pour se faire opérer. C'était il y a plus de six mois. Mais même sans cela, il l'aurait fait. «J'ai vu tellement de morts. Des enfants morts, tellement de gens... Il n'y avait plus rien. Les hommes mangeaient les chiens morts», raconte-t-il.

Les rares bâtiments toujours debout ne sont, à l'intérieur, rien de plus que des montagnes de morceaux de verre, de murs en pièces. | Jean-Baptiste Bornier

Lors d'un bombardement, Martyn a reçu trois éclats de verre, provenant de bâtiments. Le regard vide, la voix tremblante, il montre ses trois cicatrices. En disant que «ça va aller», il explique que le dernier morceau, qui s'était logé juste au dessus de son cœur, vient d'être retiré.

Il est marié depuis plus de trente ans et a un fils. Cela fait six mois qu'il n'a plus de nouvelles de sa femme et son enfant, mais il ne mentionne pas la crainte de les avoir perdus. Il s'accroche, comme Valentina, à ce qui lui reste. Son frère, à Odessa, qu'il rejoindra dès que sa santé le lui permettra. Cela fait déjà huit ans que sa région, le Donbass, connaît ces bombardements. Huit ans de résistance, d'une vie à la maison, au travail, et incertaine. C'était presque devenu une habitude, jusqu'à ce que tout s'amplifie. Aujourd'hui, il ne reste rien de Marïnka, la ville a été totalement rasée.

Lorsque nous lui parlons d'Orikhiv, qui se trouve en direction de sa ville, et d'un départ le jour-même, Martyn change de visage. En répétant «Il ne faut pas y aller», il évoque une mort certaine, un danger immédiat.