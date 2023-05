L'amnésie du pénis est un vrai phénomène

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vice

Si vous vous souvenez facilement de petits détails concernant vos anciennes (ou actuelles) conquêtes, comme des cicatrices, des grains de beauté ou même le son de leur rire, qu'en est-il de leurs organes génitaux? Vice révèle que certaines personnes souffrent de «dick amnesia» ou autrement dit, d'«amnésie du pénis».

Face à une rangée de pénis, seriez-vous capable de reconnaître celui de votre ex? Pour de nombreuses personnes, la réponse est non. À ne pas confondre avec l'«amnésie causée par le phallus» –lorsque la relation sexuelle est si remarquable qu'on en oublie tous les red flags qui s'attachent à son propriétaire–, la dick amnesia concerne les cas où l'on se souvient très bien de l'homme à qui elle appartient, mais pas de cette partie du corps.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Lors d'une conférence de presse à Cannes, en 1966, pour le film Crash de David Cronenberg, l'acteur James Spader a largement interprété l'origine de ce phénomène. Quelqu'un a fait remarquer que le film montrait bien plus de femmes nues que d'hommes et a demandé si ce choix était contractuel ou artistique, ce à quoi Spader a répondu, en plaisantant: «Je pense que c'est une question de géographie. Dans la plupart des scènes, nous avons des rapports sexuels et dans ces moments-là, on ne voit pas le pénis.» Ce cas d'amnésie viendrait-il tout simplement d'un problème géographique?

Stress et alcool ne font pas bon ménage

Heureusement, certaines personnes ont mené des recherches plus scientifiques. En 2015, une étude sur les préférences de taille des phallus chez les femmes a suggéré que la dimension pouvait jouer. «Les gens se souviennent généralement si un pénis était petit, moyen ou grand», indique l'étude. Seulement, même si la plupart des femmes ont été capables de reconnaître immédiatement un pénis parmi plusieurs modèles selon la taille et la circonférence, la moitié d'entre elles ont mis plus de dix minutes à y arriver.

Alors, devrions-nous être rassurés par l'idée que nos partenaires se souviennent rarement de nos parties intimes? Après tout, le cliché des hommes qui exagèrent la taille de leur pénis est bien réel et tout le monde est un peu complexé vis-à-vis de ce qu'il y a «en bas». La dick amnesia pourrait permettre de détendre un peu l'atmosphère.

Georgina Vass, sexothérapeute, explique qu'il y a de nombreuses raisons responsables de ce phénomène, notamment «l'excitation sexuelle, qui peut supprimer les fonctions exécutives», ce qui mène à l'oubli. Il a aussi été démontré que l'augmentation du cortisol, plus connu sous le nom «d'hormone du stress», altère la mémoire. «Si vous êtes stressé avant un rapport sexuel, ou pendant, par exemple si vous vous inquiétez de votre performance ou de votre look, il est possible que vous oubliiez quelques détails concernant l'appareil génital de votre partenaire», suggère Vass.

Toutefois, la sexothérapeute affirme que dans ce cas, on peut tout à fait oublier d'autres éléments, comme la couleur du t-shirt que ce dernier portait. D'autres facteurs peuvent aussi être responsables de cette amnésie. «L'alcool peut contribuer à la perte de mémoire, poursuit-elle. Combinez-le avec le stress, l'excitation et le manque de sommeil, et vous avez la recette parfaite pour une dick amnesia.»