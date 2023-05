Arrêtez d'offrir des cadeaux de mariage

Temps de lecture: 4 min

En disant cela, j'ai toutes les chances de passer pour une méchante et de me tirer une balle dans le pied (ou dans le meuble à vaisselle, au choix), mais il faut que je le dise: les cadeaux de mariage sont une tradition absurde qui a perdu sa raison d'être depuis des années, si ce n'est des décennies. Il est temps d'y mettre fin.

Je ne suis pas la première à tirer cette conclusion. En effet, Matt Yglesias l'a fait il y a dix ans dans Slate.com. Comme on pouvait s'y attendre de la part de ce journaliste, son argumentation était essentiellement d'ordre macroéconomique, à savoir que les cadeaux ne peuvent se justifier sur ce plan. Mais il s'est également penché sur une autre raison qui rend cette tradition obsolète: les couples qui se marient aujourd'hui sont rarement en position de «fonder un foyer», objectif qui justifiait le déluge de grille-pain et d'essoreuses à salade qui s'abattait sur les jeunes mariés. «Les cadeaux de mariage destinés à des adultes d'aujourd'hui, déjà installés ensemble depuis un certain temps, relèvent purement et simplement de la perte sèche –vous leur achetez des choses qu'ils ne se sont pas achetées parce qu'ils estiment qu'elles ne valent pas leur prix, écrivait-il. Et dans une société où une part importante et croissante de la population ne se marie pas, cette coutume est à la fois injuste et injustifiée.»

Voilà des arguments éminemment raisonnables. Mais j'ai une récrimination plus concrète à formuler. J'ai la trentaine et j'ai assisté à de nombreux mariages au cours des dernières années. À l'exception d'un cousin qui s'est marié dans la ville où j'habite, j'ai dû faire de longs trajets, souvent en avion, et louer une chambre d'hôtel pour assister à tous ces mariages. (Je précise que je n'habite même pas loin de l'endroit où j'ai grandi!) Dans certains cas, il m'a fallu louer des vêtements. L'un d'entre eux a nécessité la location d'un camping-car entier pendant une semaine. Je n'ai jamais hésité à débourser ces sommes. En revanche, il ne me semble pas indispensable d'aider en plus financièrement les couples en question à renouveler leur literie.

Croyez-en quelqu'un qui est précisément en train d'organiser un mariage: le coût de cet événement en fera certainement le jour le plus cher de ma vie. Mais il sera aussi largement subventionné par chaque personne qui y participera, parce qu'elle paiera elle-même son voyage et son hébergement.

Est-ce que j'en ai vraiment besoin dans ma vie?

Ce n'est pas que j'organise un mariage aux Seychelles ou je ne sais quoi. Le problème est que, de nos jours, presque tous les grands mariages impliquent un déplacement conséquent pour de nombreux invités. Je me marie à trois heures de l'endroit où j'ai grandi et à six heures de l'endroit où je vis actuellement (comme la plupart de mes amis). Tout le monde va devoir voyager, beaucoup devront prendre l'avion, et les invités devront payer le forfait minimum de deux nuits pour séjourner dans le seul hôtel où j'ai pu réserver des chambres pendant un week-end estival très prisé.

Je suis gênée d'énoncer publiquement ce chiffre, mais je crois pouvoir estimer que la plupart des invités dépenseront environ 1.000 dollars chacun pour assister à mon mariage. Est-ce qu'ils devraient également m'envoyer 100 dollars pour couvrir les frais de restauration (franchement assez sommaire) que je prévois pour ce week-end? Évidemment non. Honnêtement, c'est plutôt à moi qu'ils devraient envoyer la facture!

En parlant de literie, je n'ai pas encore créé la partie «liste de mariage» du site web que j'ai élaboré pour l'occasion. Je trouverai peut-être l'inspiration en parcourant le site de Crate and Barrel (un magasin américain de meubles et de décoration intérieure). Mais je m'attends plutôt à retrouver le sentiment que j'éprouve lorsque, pour la énième fois, j'atterris sur le site d'un magasin de vêtements après avoir reçu une publicité sur Instagram: bien sûr, c'est joli sur la photo, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin dans ma vie? Chez moi? Pour toujours?

Cela fait maintenant quatre ans que je vis avec mon partenaire. Au départ, après avoir constaté notre pauvreté à tous les deux en matière d'argenterie, nous n'avons pu éviter une virée assez épuisante chez Ikea. Mais maintenant, nous sommes équipés! Nous sommes même passés d'une maison à un appartement. Nous nous rapprochons de plus en plus d'une politique du «un qui entre, un qui sort» pour les articles ménagers. Je suppose que viendra le moment où, sous la pression des membres de la famille qui adhèrent à la politique du «nous avons offert des cadeaux à tous tes cousins, maintenant c'est ton tour», je vais devoir créer une sous-liste de tout ce dont je vais devoir me débarrasser pour renouveler le stock.

Qui a dit «jamais d'argent»?

Il y a deux types de cadeaux de mariage que je trouve pertinents. Le premier est un cadeau personnalisé qui marque la transition du destinataire vers... la vie de famille, je suppose. Par exemple, lorsque ma sœur s'est mariée, je lui ai offert une machine pour faire les pâtes. J'espérais qu'elle l'utiliserait, en tant que nouvelle matriarche de la famille, de sorte qu'il y avait un mélange de nostalgie et de pragmatisme. Il y a des souvenirs, des œuvres d'art et des discours encadrés qui rappelleront aux destinataires leur mariage autrement mieux qu'une poêle à frire.

L'autre cadeau, c'est l'argent (en liquide). Et l'argent, c'est génial –qui a dit «jamais d'argent»? On peut le présenter sous la forme d'un «fonds pour la lune de miel» ou d'un fonds «nous allons acheter une maison», voire sans prétexte de fonds. C'est incontestablement agréable, et je serais touchée d'en recevoir (surtout après cet article).

Cependant –en phase avec la tendance actuelle sur les sites de mariage– je pense que nous nous porterions mieux si nous suivions cette jolie maxime: «votre présence est votre cadeau» («your presence is your present»), qui apparaît de plus en plus souvent en tête de listes très longues et détaillées. Ce n'est pas si cliché qu'on pourrait le croire. Tout le monde paie déjà (et pas seulement de sa personne) pour assister au mariage.