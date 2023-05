Un couple anglais accueille sans le savoir deux sœurs ukrainiennes prodiges

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

En accueillant trois réfugiées ukrainiennes, une mère et ses deux filles, ce couple anglais du comté de Northumberland savait que cette famille était musicale. Mais il ne se doutait pas que Sasha Mykhailichenko, 12 ans, et sa sœur Khrystyna, 17 ans, étaient des prodiges du violon et du piano.

Sheilagh Matheson et Chris Roberts, le couple qui a accueilli les réfugiées, disposaient d'un petit piano de bar chez eux. «On savait seulement que c'était une famille musicale. Quelques jours avant leur arrivée, on m'a envoyé une vidéo de Khrystyna qui joue à l'âge de 14 ans le Concerto pour piano n°1 de Tchaïkovski [vidéo ci-dessous, ndlr]. Là, je me suis dit “ah oui, c'est quand même un autre niveau”», se souvient Sheilagh Matheson.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Elle se met à la recherche d'un piano à queue pour Sasha et Khrystyna et trouve un Steinway auprès d'un couple de la fraternité musicale de Northumberland. La musique produite par les deux jeunes Ukrainiennes est, selon les mots de Sheilagh Matheson, «absolument incroyable». «Quand les fenêtres sont ouvertes, on voit des passants s'arrêter pour écouter», ajoute-t-elle.

Un «talent extraordinaire»

The Guardian, qui rapporte ce récit, indique qu'elles ont désormais obtenu une bourse d'études pour deux des plus prestigieuses écoles de musique du Royaume-Uni: la Royal Academy of Music à Londres pour Khrystyna, et la Yehudi Menuhin School à Leatherhead, au sud de la capitale, pour Sasha.

Le principal de la Royal Academy of Music, Jonathan Freeman-Attwood, ne tarit pas d'éloges sur la plus âgée des sœurs: «Khrystyna Mykhailichenko dispose d'un talent extraordinaire et d'une rare maturité pour son âge. Lorsqu'elle m'a joué la Ballade n°1 de Chopin, elle m'a montré à quel point elle est une artiste sérieuse. C'est comme si tous les fardeaux de sa vie difficile étaient canalisés dans sa musique.»

Un rêve devenu réalité

«Quand j'étais en Ukraine, je m'imaginais aller à la Royal Academy of Music, parce que c'est réputé mondialement, et on connaissait tous la Yehudi Menuhin School, témoigne Khrystyna. Mais je n'aurai jamais pensé que nos rêves deviendraient réalité.» L'adolescente a commencé à apprendre le piano à l'âge de 4 ans, et gagne des compétitions internationales dès son jeune âge.

Sasha, Khrystyna et leur mère Nataliia viennent de loin. Jusqu'en 2014, la famille Mykhailichenko vivait à Simferopol, en Crimée. Avec l'invasion russe, elle a fui et s'est installée à Irpin, près de Kiev, où Gennady, le père, est mort dans un accident de pêche en 2015. La ville d'Irpin est désormais ravagée par la guerre. Danylo, 25 ans, l'aîné de la fratrie, est resté sur place dans la maison familiale, sans eau courante et avec peu d'électricité.

Du côté de l'Angleterre, les réfugiées ukrainiennes vont bientôt quitter le comté de Northumberland, au nord du pays, et espèrent qu'une famille leur ouvrira ses portes près de Leatherhead.