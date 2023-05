À Séoul, une banane exposée à plus de 100.000 euros a été mangée par un visiteur

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Vous en avez probablement déjà entendu parler tant elle a fait jaser. L'œuvre d'art Comedian de l'Italien Maurizio Cattelan –à savoir une banane scotchée à un mur– est actuellement exposée au musée d'art Leeum, à Séoul. Mais si elle fait parler aujourd'hui, c'est parce qu'elle a (encore une fois) fini dans le ventre d'un visiteur, nous apprends la BBC.

L'auteur présumé? Un étudiant en art répondant au nom de Noh Huyn-soo. Le jeune homme a déclaré avoir eu un petit creux lors de sa visite du Leeum, après avoir prétendument oublié de prendre son petit-déjeuner. Ni une ni deux, Noh Huyn-soo s'est emparé de la banane et l'a dévoré devant le regard ébahi des autres visiteurs, avant de re-scotcher la peau de banane au mur. L'incident, qui a duré moins d'une minute, a par ailleurs été filmé par un ami de l'étudiant.

Selon la BBC, le musée n'engagera pas de poursuites contre Noh Huyn-soo, et ne demandera pas non plus de dommages-intérêts. Une nouvelle banane a été scotchée au mur peu de temps après l'incident. Toujours selon le média britannique, la banane exposée serait, de toute manière, remplacée tous les deux ou trois jours.