Voici les régions les plus à risque en cas de vague de chaleur

Ce n'est plus à prouver. Les températures sont en hausse sur l'ensemble de la planète, et toutes les régions du globe risquent de connaître des épisodes de chaleur de plus en plus intense. Mais face à ces températures extrêmes, tous les pays ne seraient pas logés à la même enseigne. C'est en tout cas ce que démontre une récente étude publiée dans la revue Nature Communications et relayée par Science Alert.

Les chercheurs à l'origine de ces travaux ont en effet identifié les pays les plus à risque en cas de vague de chaleur. Pour ce faire, ils ont décidé de prendre en compte certains facteurs non météorologiques, «tels que la situation socio-économique d'une région, sa croissance démographique, la stabilité des réseaux énergétiques et la disponibilité des services de santé», détaille le média.

Résultat? L'Afghanistan, la Papouasie-Nouvelle-Guinée ou encore l'Amérique centrale seraient les régions les plus exposées aux effets dévastateurs des futures vagues de chaleur. La Chine et l'Europe centrale seraient également vulnérables, compte tenu de leur population importante, ce qui «mettrait en danger un nombre relativement élevé de personnes.»

Anticiper pour sauver des vies

Pour l'équipe à l'origine de cette étude, davantage de mesures devraient ainsi être prises par les gouvernements du monde entier pour se préparer aux vagues de chaleur «potentiellement dévastatrices» à venir. Les chercheurs préviennent par ailleurs que ce qui se profile pourrait être pire que ce que nous avons connu jusqu'à présent.

«Trop souvent, les régions ne sont préparées qu'à des événements qu'elles ont déjà connus, la planification étant initiée par les catastrophes passées», écrivent les scientifiques dans leur étude. «Les politiques et les gouvernements doivent donc se préparer à des événements qui pourraient dépasser les records actuels.»

Mais toujours selon les chercheurs, il y a une bonne nouvelle: le fait d'anticiper de tels phénomène réduirait considérablement le nombre de décès lié aux épisodes de canicule, par exemple en «rafraîchissant les lieux en milieu urbain, ou encore en modifiant ou en réduisant les heures de travail.»

«Anticiper permet de sauver des vies», explique Dann Mitchell, spécialiste des sciences atmosphériques à l'université de Bristol. «Nous avons vu certaines des vagues de chaleur les plus inattendues dans le monde entier entraîner des dizaines de milliers de décès. [...] Les gouvernements doivent donc s'y préparer.»