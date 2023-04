Le bilinguisme pourrait retarder les premiers signes de démence

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur New York Times

Utile dans notre vie personnelle comme dans notre vie professionnelle, être bilingue présente, par essence, son lot d'avantages. Mais parler deux ou plusieurs langues pourrait également avoir des bienfaits sur notre santé, et plus particulièrement sur notre mémoire plus tard dans la vie, rapporte le New York Times.

Si cette hypothèse n'est pas nouvelle, une récente étude publiée dans la revue Neurobiology of Aging vient toutefois la renforcer. Après avoir rassemblé près de 750 de patients âgés de 59 à 76 ans, des chercheurs allemands ont en effet constaté que «ceux qui déclaraient utiliser deux langues quotidiennement depuis leur plus jeune âge obtenaient de meilleurs résultats aux tests d'apprentissage et de mémoire [...] que les patients qui ne parlaient qu'une seule langue.» Ces travaux s'inscriraient ainsi dans la continuité de précédentes études selon lesquelles le bilinguisme aurait des effets positifs contre le déclin cognitif.

«C'est prometteur de constater que le bilinguisme à différents stades de la vie a un effet bénéfique sur la santé cognitive à un âge plus avancé», souligne dans les colonnes du New York Times Miguel Arce Rentería, neuropsychologue à l'université de Columbia. «Cela corroborerait certains travaux pré-existants.»

Un champ d'étude encore vaste

Mais comment expliquer ce phénomène? Les personnes bilingues passant avec fluidité d'une langue à l'autre, les neuroscientifiques supposent qu'elles pourraient être en mesure de déployer des stratégies similaires dans d'autres domaines, notamment dans la gestion des émotions ou encore en étant capables d'effectuer plusieurs choses à la fois. Ceci pourrait alors contribuer à retarder l'apparition de la démence.

«L'étude du bilinguisme à différents stades de la vie est une approche unique», estime Boon Lead Tee, neurologue à l'Université de Californie à San Francisco. «Grâce à leur échantillon impressionnant, les auteurs de cette nouvelle étude pourront probablement obtenir d'autres résultats inédits, par exemple en déterminant si l'âge auquel une personne a acquis chaque langue a une incidence sur sa cognition à un stade ultérieur de sa vie.»