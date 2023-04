Hong Kong: une femme emprisonnée pour avoir partagé des «contenus séditieux» sur les réseaux

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

L'histoire se répète. Après l'arrestation de deux hommes à Hong Kong il y a près d'un mois pour possession de livres qui, selon les autorités, «incitaient à la violence», une femme vient d'être condamnée à quatre mois de prison pour avoir prétendument publié «des posts "séditieux" sur ses réseaux sociaux», nous apprends The Independent.

Selon un tribunal local, les publications de cette femme de 48 ans –qui comprenaient «des chansons et des images de protestation»– avaient pour objectif de «susciter la haine, le mépris ou la désaffection à l'égard du gouvernement local et de Pékin». La femme, répondant au nom de Law Oi-wa, est ainsi accusée d'avoir publié, au total, 65 posts sur Twitter et Facebook entre le 6 juin 2022 et le 28 mars 2023, «dans le but d'inciter à la violence et à la désobéissance.»

Pour le juge en charge de l'affaire, l'accusée aurait eu l'intention d'inciter d'autres personnes «à s'émouvoir». Puisque «l'infraction» s'est déroulée sur une période de 10 mois, le juge a ajouté que les messages partagés sur les réseaux sociaux pouvaient avoir «encouragé» d'autres opposants.

Des «charges absurdes»

Ce n'est pas la première fois que des personnes sont mises en cause par la police de Hong Kong pour «sédition». Après l'arrestation des deux hommes en mars dernier pour possession de livres considérés comme «séditieux», Hana Young, la directrice régionale adjointe d'Amnesty International avait alors déclaré que «les libertés de la population [étaient] mises à mal à Hong Kong depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur la sécurité nationale en 2020.»

Les hommes avaient été arrêtés pour possession de livres pour enfants dans lesquels «les habitants de Hong Kong étaient représentés par des moutons et les autorités de Chine continentale par des loups.»

«Ceci est le dernier exemple en date du recours à la loi relative à la sédition datant de l’époque coloniale par les autorités de Hong Kong comme prétexte pour réprimer les voix critiques. Ces charges absurdes doivent être abandonnées. Personne ne doit être emprisonné pour le simple fait de posséder des livres pour enfants», avait alors déclaré Hana Young à l'époque.