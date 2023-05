«Un an, une nuit» après la foudre, «Trenque Lauquen» labyrinthe romanesque

Temps de lecture: 7 min

De plus en plus, la surabondance de sorties entraîne un embouteillage particulièrement injuste dans les semaines qui précèdent le Festival de Cannes, lequel va ensuite faire arriver sur les grands écrans une nouvelle déferlante de titres.

Ce mercredi 3 mai voit ainsi survenir simultanément des films lumineux, importants, et qui pourtant risquent de se faire de l'ombre les uns les autres dans cette accumulation dommageable.

C'est le cas du si singulier et nécessaire Showing Up de Kelly Reichardt, titre mémorable de Cannes 2022, et d'au moins deux autres films, l'un remarqué au Festival de Berlin 2022, l'autre à la Mostra de Venise 2023.

Extrêmement différents entre eux, ils offrent chacun une véritable proposition de cinéma, que nul qui s'intéresse à ce que peut offrir cet art ne devrait laisser passer.

«Un an, une nuit» d'Isaki Lacuesta

Il y a eu... comment le nommer? «L'attentat terroriste du Bataclan» est une formule journalistique, mais qui ne dit pratiquement rien de l'expérience vécue. Et c'est en effet de cette sidération, de cet informulable, y compris pour soi-même ou pour le ou la plus proche, le ou la plus aimée, que part le film d'Isaki Lacuesta.

Il y a ces particules en suspension dans une lumière orangée, il y a le «Lamento de la Ninfa» de Claudio Monteverdi, il y a ce couple comme des fantômes qui croisent, sur les trottoirs parisiens, d'autres personnes dans un état second, également drapés dans ces couvertures de survie dorées qui ont l'air d'accessoires d'un théâtre de patronage.

Ramón et Céline rentrent chez eux. Ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas blessés. Après…

Un an durant, le cinéaste espagnol Isaki Lacuesta accompagne celui et celle qui sont à la fois deux individus irréductiblement marqués par un événement au-delà de l'exprimable, un couple très amoureux, et des membres de facto d'une communauté non choisie, celle qui «y était», elle-même confrontée aux «autres», à la société comme on dit, les amis, les familles, les collègues…

Et il y a cela, qui s'est passé là-bas. Que Céline a vécu. Que Ramón a vécu. Pas exactement au même endroit et pas vraiment de la même façon. Cela que chacun affronte ensuite, avec des armes très différentes, et autant de respect que possible pour la manière dont l'autre prend en charge les effets. On n'a pas envie ici d'utiliser les mots convenus, qui sont comme des masques ou des couvercles sur la réalité des émotions: «trauma», «gérer», «stress post-traumatique», etc.

Au plus près des corps

Avec infiniment de délicatesse et d'acuité, Isaki Lacuesta se situe en deçà de ces grandes catégories, au plus près des corps de Céline et de Ramón. Ils ne représentent personne. Il est déjà assez compliqué, pour chacun·e, de garder ensemble les morceaux de soi, après ce qu'on a vu et pas vu, entendu et pas entendu, fait et pas fait, ce soir-là où tout a basculé, alors que jouait le groupe Eagles of Death Metal.

En rentrant chez eux, Ramón et Céline, allongés dans leur lit, se sont touchés, les pieds nus, les mains, le visage. Toutes premières étapes de retrouvailles incertaines, semées d'embûches, où ressurgissent sans cesse des éclats du passé, comme des échardes. Parfois comme des petites bombes à retardement.

Le jeune informaticien et musicien d'origine espagnole et l'éducatrice spécialisée travailleront et ne travailleront pas, s'aideront et s'affronteront, inventeront ou pas, jour après jour dans la suite de cette nuit-là, comment faire avec «ça».

Il faut non seulement un immense talent, mais une forme de modestie et, oui, une grande intelligence, au plein sens de ce mot, pour faire vivre à l'écran ces deux êtres-là, comme le font Noémie Merlant et Nahuel Pérez Biscayart.

Au sortir de l'inexprimable, affronter le regard des autres. | StudioCanal

On retrouve, même si elles sont très différentes, les extraordinaires puissances d'incarnation de l'acteur de Au fond des bois (2010) et de 120 Battements par minute (2017). On retrouve, juste après la sortie de Les Âmes Sœurs d'André Téchiné, où elle était déjà magnifique, l'interprète révélée par Portrait de la jeune fille en feu (2019).

Une composition

Isaki Lacuesta, cinéaste important encore à découvrir malgré la judicieuse rétrospective que lui avait dédié le Centre Pompidou en 2018, a jusqu'à présent travaillé sur les marges du documentaire et de la fiction. Le dispositif est cette fois clairement différent. Il s'agit de ce qu'on convient d'appeler une fiction. Le sens documentaire du réalisateur se retrouve dans la manière de rendre riches de sens les objets, les espaces, les changements de lumière et d'intensité sonores.

Un an, une nuit n'en reste pas moins à l'évidence une composition, rendue bouleversante par les puissances des répétitions et variations, glissements et nuances, retours et déplacements, toutes opérations qui concernent les gestes, les voix, les regards, les silences.

Cela aide à approcher, un peu (et de manière bien plus juste que les autres films en relation avec ces attentats, à l'exception du beau Amanda de Michael Hers) à la fois la radicale singularité de ce qui s'est produit le 13 novembre 2015 et en quoi cela concerne chacune et chacun, et nous toutes et tous.

Un an, une nuit d'Isaki Lacuesta avec Nahuel Pérez Biscayart, Noémie Merlant Séances Durée: 2h10 Sortie le 3 mai 2023

«Trenque Lauquen» de Laura Citarella

Laura (Laura Paredes) et Chicho (Ezequiel Pierri), sur le chemin d'une quête, engendrée par une autre, et qui en fera naître encore d'autres. | Capricci Films

Deux types barbus en voiture roulent sur une route qui traverse un interminable paysage d'une campagne plate et déserte. Ils cherchent Laura, qui a disparu. L'un, le plus âgé, parle sans trêve, ne cesse de dire qu'il était son compagnon, qu'ils allaient habiter ensemble. L'autre a peut-être joué un rôle dans la disparition de la jeune femme, qui aurait utilisé sa voiture.

Elle, Laura, cherchait une autre femme, Carmen, qui avait vécu dans la même ville que celle où elle travaille, et dont elle a découvert la liaison torride avec un homme marié, grâce à des lettres d'amour cachées dans les livres de la bibliothèque municipale.

Ce jeu de piste érotique croise les textes d'Alexandra Kollontaï, figure du communisme et du féminisme russes du début du XXe siècle, et les indices de la présence d'une espèce rare d'orchidée –Laura est botaniste. Le plus jeune des deux hommes, Chicho, aide Laura dans ses deux recherches: les fleurs et la femme amoureuse de jadis. Dans la voiture de Chicho, celle avec laquelle Laura partira, une chanson d'amour mélancolique, qui parle de séparation.

C'est le premier chapitre de la première partie. Il y aura deux parties et douze chapitres, un peu plus de quatre heures et quart. Le paysage vide était comme une page blanche, où tout pouvait se raconter.

Le titre du film est le nom de la petite ville où vit Chicho, où travaillait Laura, laquelle participait aussi à une émission de la radio locale, où elle évoquait des figures féminines historiques ou légendaires. Tandis que se déploient les méandres de Trenque Lauquen, il arrivera qu'on songe à un autre récit fleuve portant le nom d'une petite ville: Twin Peaks.

Et en effet le film de la réalisatrice argentine Laura Citarella a plus d'un point commun avec l'œuvre de David Lynch, mais d'où seraient retranchés les effets de fantastique les plus tape-à-l'œil. Le fantastique, ici, est distillé sans apparitions grand-guignolesques. Et s'il y a peut-être eu un ou plusieurs crimes, ils resteront sans cadavres visibles.

Une créature étrange est-elle vraiment apparue dans le lac? Est-ce elle qu'élèvent les deux femmes que Laura surveille la nuit dans la maison isolée? Un enfant va naître, mais de qui?

Des messages clandestins venus d'une autre époque, qui sont peut-être le moteur d'une cascade de quêtes. | Capricci Films

Surtout, Trenque Lauquen n'est en rien une série. Pas question de pouvoir le saucissonner en épisodes, malgré son organisation en chapitres, quand tout dépend de la dynamique intérieure, des circulations où apparaissent à de multiples reprises de nouveaux protagonistes, pour la plupart féminins, qui reconfigurent l'ensemble.

Sentiers qui bifurquent

Malgré le côté trop convenu de la référence, dès qu'il s'agit d'une œuvre venue d'Argentine, on songe à Jorge Luis Borges. Le film aurait pu s'intituler Le Jardin aux sentiers qui bifurquent.

Film-jardin en effet, dont on croit suivre des allées reconnaissables, bordées d'aventures à l'échelle d'une paisible ville de province, peuplées de silhouettes qui semblent aisément devoir entrer dans les catégories du romanesque. Mais les allées ne suivent pas le plan prévu, les massifs qui les bordent cachent des zones d'ombre et des failles, les personnages sont à la fois plus instables et plus complexes qu'il semblait.

Comme les nouvelles de Borges, comme les films et séries de Lynch, l'œuvre buissonnante de Laura Citarella est à la fois un récit fantastique aux multiples échos et une méditation critique et ironique sur l'idée même de narration.

Ne recourant qu'à des ingrédients narratifs empruntés à un quotidien vraisemblable, la cinéaste dépend entièrement de la puissance d'évocation de sa manière de filmer des situations –conversations dans un café ou dans une voiture, rencontre près d'un lac, découverte d'une photo ou d'une fleur– a priori peu spectaculaires.

Elle y déploie un art très subtil de mises en échos, de rimes décalées entre des moments, de ressemblances partielles entre des personnages, surtout ces femmes aux profils multiples et changeants. Les mots y deviennent, sans qu'on sache exactement pourquoi, des mots de passe, des éléments d'un code secret toujours en cours de déchiffrement, qui font que Trenque Lauquen ne cesse de devenir plus émouvant, plus intrigant, parfois drôle, souvent mélancolique, inquiétant à l'occasion.

Laura, celle qui est partie, qui part, qui partira. | Capricci Films

Ce n'est pas, ou pas seulement, un exercice de virtuosité dans l'usage de la narration par les moyens du cinéma. C'est, de manière apparemment modeste et en fait formidablement ambitieuse, une façon de mettre en partage combien il est possible de percevoir toute existence, tout microcosme où rien d'extraordinaire ne se produit, comme traversé de richesses vitales, sentimentales, amusantes, mystérieuses.

Récit ouvert né en partie d'un travail collectif –Laura Citarella appartient à un groupe de cinéastes argentins qui collaborent toutes et tous sur les projets de chacun, El Pampero Cine–, le film porte un nom qui signifie «lac rond» en langue mapuche. Un lac bien moins paisible qu'il n'y paraît.

Trenque Lauquen de Laura Citarella, avec Laura Paredes, Ezequiel Pierri, Juliana Muras, Cecilia Rainero, Elisa Carricajo Séances Durée: 2h09 (1re partie) et 2h13 (2e partie) Sortie le 3 mai 2023