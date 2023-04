Dans la musique populaire, les artistes chanteraient de moins en moins fort

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

Si vous êtes habitués à chanter vos musiques favorites à tue-tête sous votre douche, vous risquez d'être surpris par les récentes découvertes des chercheurs de l'Université Carl-von-Ossietzky d'Oldenbourg, en Allemagne. Selon leur récente étude publiée dans la revue JASA Express Letters, nos chanteurs préférés seraient devenus, contre toutes attentes, de plus en plus silencieux à travers le temps, nous apprends The Independent.

Pour en venir à cette conclusion, les universitaires ont écouté des centaines de chansons classées comme les plus populaires de 1946 à 2020 en analysant le volume des voix des chanteurs –en solo ou en groupe– par rapport à leur accompagnement musical. Résultat? «Ils ont découvert que le ratio voix principale/accompagnement musical a progressivement diminué au cours des décennies», détaille le média britannique.

Plus précisément, les chercheurs ont constaté qu'après la Seconde Guerre mondiale, les voix des «lead singers» étaient devenues de plus en plus discrètes, et ce jusqu'en 1975. Passée cette date, le volume des voix est resté plus ou moins stable.

Une question de genres

Mais comment expliquer cette baisse de volume? Selon l'étude, ce sont tout d'abord les évolutions technologiques au sein de l'industrie musicale qui pourraient être à l'origine de cette diminution. «Une autre possibilité concerne l'évolution stylistique de la musique populaire», souligne Kai Siedenburg, co-auteur de l'étude.

Pour vérifier cette hypothèse, les chercheurs se sont penchés sur différents genres musicaux –de la country au rap, en passant par la pop, le rock et le métal– en analysant plus de 400 chansons nominées aux Grammy Awards entre 1990 et 2020.

Ils ont ainsi découvert que le volume de la voix des chanteurs principaux était plus élevé par rapport à l'accompagnement musical «dans les chansons country, suivies par le rap et la pop.» Le niveau était par ailleurs nettement plus élevé pour les artistes solistes que pour les groupes.

Ils ont également constaté que le volume de la voix des chanteurs de rock était plus ou moins équivalent à leur accompagnement musical, voire moins élevé pour le métal. En cause: «les riffs de guitare sont une caractéristique distinctive du rock et du métal et ils occupent une position comparable à celle des voix principales», conclu Kai Siedenburg.