La solitude peut avoir des effets bénéfiques sur la santé mentale

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Science Alert

Les impacts d'un isolement prolongé sur la santé mentale et physique ont été maintes fois prouvés. Pour certains, être constamment seul serait en effet aussi dangereux que la cigarette ou que l'obésité. Mais selon la psychologue Thuy-vy Nguyen, il est primordial de faire la différence entre l'isolement et la solitude. Car pour la spécialiste, se retrouver seul de temps en temps, et par choix, pourrait être bien plus bénéfique que l'on ne le pense.

«En psychologie, les chercheurs définissent l'isolement comme un sentiment de détresse que nous éprouvons lorsque nous n'avons pas ou ne pouvons pas obtenir le type de liens sociaux ou de relations que nous espérons», explique la spécialiste dans les colonnes de Science Alert. «La solitude, c'est quelque chose de différent.»

Lire un livre dans un parc, apprécier un dîner en solitaire ou se faire plaisir en allant seul au cinéma sont autant d'expériences qui peuvent, selon la chercheuse, avoir un impact réellement positif sur notre santé mentale et sur notre humeur. Mieux encore, les moments de solitude pourraient nous aider à résoudre nos problèmes lorsque l'on se sent, par exemple, dépassé par des événements.

Une expérience libératrice

Pour preuve, dans le cadre d'une série d'expériences, la spécialiste a invité des étudiants à se retrouver seuls dans une pièce. «Après seulement 15 minutes de solitude, j'ai constaté que les émotions fortes que les participants pouvaient ressentir, telles que de l'anxiété ou de l'excitation, disparaissaient», souligne la chercheuse. Elle en a ainsi conclu que la solitude pouvait être utile dans les situations où nous nous sentons frustrés, agités ou en colère.

Pour Thuy-vy Nguyen, un autre avantage clé de la solitude résiderait dans son pouvoir libérateur. Par exemple, même si cela peut sembler particulièrement intimidant de prime abord, le fait de voyager seul peut «procurer un sentiment d'autonomie et de liberté», notamment car cette expérience nous offre la possibilité de prendre nos propres décisions.

Si un voyage en solitaire est un trop grand pas, s'accorder des petites doses de solitude de temps en temps peut être tout aussi bénéfique. Le principal, selon la chercheuse, est de considérer ces moments de solitude comme des choix, et non comme des obligations.