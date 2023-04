En Angleterre, des documents «sensibles» de la Royal Navy retrouvés dans les WC d'un pub

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Perdre son téléphone ou son portefeuille dans les toilettes d'un bar? Ça peut arriver à tout le monde. Par contre, perdre des documents «sensibles» appartenant à l'armée, c'est plus rare... et pourtant. La Marine royale britannique vient d'ouvrir une enquête après la découverte de documents officiels au beau milieu des toilettes d'un pub, le Furness Railway, situé dans le comté de Cumbrie, au nord-ouest de l’Angleterre, nous apprends le Guardian.

Ces documents concernent l'un des sous-marins nucléaires d'attaque de la Royal Navy : le HMS Anson. Plus précisément, «ils exposent le fonctionnement interne du sous-marin et sont utilisés par les sous-mariniers qui apprennent à isoler et à dépressuriser des éléments de son système», détaille le média britannique.

Contactée par le tabloïd The Sun, une source aurait indiqué que le bar était «bondé» lorsque les documents ont été découverts samedi dernier, gisants sur le sol d'une des toilettes. Aucune personne n'a pour l'instant été mise en cause dans l'affaire, mais le Guardian précise que le pub se trouvait proche d'un chantier naval où le sous-marin avait été aperçu quelque temps auparavant.

«Ces pages font partie d'un manuel qui couvre tous les systèmes d'un sous-marin», a déclaré au Sun un ancien capitaine de frégate. «Il semblerait donc que quelqu'un les ai prise pour réviser. Il est bon de voir un tel engagement, mais le pub n'est probablement pas le meilleur endroit pour étudier.»

Plus de peur que de mal

Si ces documents sont classés comme «sensibles», ils ne contiennent toutefois pas d'informations secrètes qui pourraient mettre à mal la Royal Navy, explique un porte-parole de la marine dans les colonnes du Guardian. «Ces documents permettent aux sous-mariniers de comprendre comment les systèmes interagissent. Ils ne détaillent pas leur fonctionnement, mais montrent simplement que ces systèmes existent», souligne-t-il.

Les dossiers ne contiendraient en effet que de simples illustrations des systèmes à bord. Toutefois, toujours selon le porte-parole de la marine, «la Royal Navy prend toutes les questions de sécurité très au sérieux et elle enquêtera sur les circonstances de cette découverte.» Un conseil donc, pensez à toujours regarder derrière vous en quittant les toilettes d'un bar ou d'un restaurant.