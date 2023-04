La vie sexuelle de ces animaux est fascinante

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Conversation

Connaissez-vous le wombat ? Ce marsupial vivant en Australie est surtout célèbre pour ses excréments de forme cubique. Mais il offre un autre spectacle bien intrigant. The Conversation relaie la vidéo de la reproduction de deux de ces animaux. Sur les images (ci-dessous), on voit le mâle s'accoupler avec la femelle en position latérale, allongé sur son flanc, tandis que sa partenaire reste debout.

Les scientifiques ont déjà observé par le passé la reproduction des wombats, mais pensaient qu'elle ne prenait place que dans les terriers. Pouvoir filmer la scène en plein air est donc un fait rare.

Jusqu'à ce que la mort nous sépare

Ce ne sont pas les seuls animaux qui pratiquent un accouplement étrange, rapporte The Conversation. La baudroie abyssale de Johnson , un poisson vivant dans les profondeurs de la mer, utilise quant à elle la fusion. Afin de produire des petits, le mâle, qui est de faible taille (3 centimètres), s'accroche à la femelle, plus grosse (20 centimètres) et plus terrifiante avec ses dents démesurées et son leurre lumineux. Parfois, plus d'un prétendant fusionne avec la baudroie. Le mâle transmet son sperme à la femelle, et en retour, reçoit des nutriments grâce à leurs appareils circulatoires qui ne forment plus qu'un.

D'autres animaux se sacrifient pour leur partenaire, comme les abeilles . Chez certaines espèces, les mâles, durant l'accouplement, éjectent leur pénis interne (endophallus) à l'intérieur de la reine, ce qui a pour effet de projeter le faux bourdon en arrière qui tombe au sol, mort.

Un autre exemple, plus connu, se retrouve chez les mantes religieuses . Là, la femelle décapite le mâle après l'accouplement et le dévore. Cette stratégie permet à l'insecte de produire plus d'œufs. Enfin, parmi des marsupiaux comme les antechinus, le mâle peut accumuler tellement de stress en voulant s'accoupler avec le plus de congénères possibles qu'il peut avoir une défaillance d'organes et mourir.

Des organes génitaux surprenants

Dans le monde animal, c'est la loi du plus fort qui prévaut. Chez certaines espèces, comme les marsupiaux polyprotodonts ou l'opossum de Virginie, cela commence dès la naissance . Les femelles, en effet, mettent au monde beaucoup plus de petits qu'elles ne peuvent en nourrir. L'opossum de Virginie ne dispose que de treize mamelles, alors qu'il peut y avoir jusqu'à cinquante-six petits dans une portée. Chez le diable de Tasmanie, ce rapport est de quatre pour trente-neuf en moyenne.

Enfin, sachez que certains animaux possèdent des organes génitaux pour le moins surprenants. Les requins disposent par exemple de deux pénis , appelés «ptérygopodes». L'organe de la baleine bleue, quant à lui, peut atteindre 2,4 mètres de longueur. Si vous voulez en voir en vrai, rendez-vous au Musée phallologique de Reykjavik , en Islande.