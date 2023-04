Emmanuel Macron: et maintenant, la politique du quotidien

Temps de lecture: 2 min

Emmanuel Macron tente difficilement de renouer le dialogue avec les Français, dont une partie couvre ses paroles au son des casseroles. Le chef de l'État se replie sur une politique du quotidien: le handicap, l'hôpital, l'école, etc. Faute de mieux, disent les uns; parce qu'il est cramé par sa réforme des retraites, disent d'autres; et qu'il n'a plus de majorité pour gouverner.

De son côté, la Première ministre Élisabeth Borne a déroulé sa feuille de route pour les cent jours à venir.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Cette politique de proximité d'Emmanuel Macron intervient-elle trop tard? Peut-elle effacer le sentiment d'impuissance du politique, en mettant au centre ce qui préoccupe concrètement les Français au quotidien? Quid dans ce cas du pouvoir d'achat et de l'inflation?

Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr, en discutent avec leurs invités Éric Le Boucher, éditorialiste aux Échos et à L'Opinion, Patrice Duhamel, ancien directeur de France Télévisions, journaliste et coauteur d'un documentaire sur les présidents et les conflits sociaux, et Pierre Jacquemain, rédacteur en chef de la revue Politis, dans «Politique», l'émission de France 24 en partenariat avec Slate.