Domicilier son entreprise en 2 clics

Lorsqu’on évoque la domiciliation d’entreprise dans les médias, les termes Offshore, Évasion, ou encore Bahamas ne sont jamais très loin… Et en général, les ennuis non plus! Rassurez-vous, ce n’est pas le cas ici, et ce grâce aux Tricolores. Cette startup française s’est taillée en près de quatre ans une place de choix dans l’accompagnement des entrepreneurs pour l’ouverture de leur structure. Et notamment pour la domiciliation en ligne.

Et depuis la pandémie et le confinement, ils sont de plus en plus nombreux. En 2021, selon l’Insee, c’est près d’un million d’entreprises qui ont été créées en France, soit une hausse de 17% par rapport à l’année précédente. Comment expliquer une telle progression? Grâce à l’augmentation du nombre d’entreprises individuelles. Des entreprises nouvelles, pas forcément rodées à l’art de la comptabilité, des services juridiques ou de la domiciliation. Et c’est là que les Tricolores interviennent.

La domiciliation, une première étape capitale

Créée en 2019 par Max Zylberman et Jean-Philippe Aupetit, la société Les Tricolores a tout misé sur l’accompagnement des entreprises et s’est spécialisée dans la domiciliation en ligne. Pourquoi? Car ses fondateurs se sont vite aperçu qu’avoir «la bonne adresse», cohérente avec votre spécialité, peut avoir un impact déterminant sur la visibilité ou la considération d’une structure.

Telle une vitrine, cette adresse sert de référence pour toutes les formalités fiscales et juridiques de l’entreprise. C’est également elle qui apparaît sur tous les documents administratifs comme les factures, les devis, les déclarations d'impôts et autres contrats officiels (le lieu où l’entreprise exerce son activité n'est pas forcément le même que celui du siège social).

Les Tricolores = DGV (Domiciliation à Grande Vitesse)

Le temps, ce n’est pas que de l’argent, mais… quand même, c’est mieux de ne pas en perdre. Les Tricolores propose donc une domiciliation en ligne super rapide.

En seulement cinq minutes, et cela tout en bénéficiant de nombreux avantages inclus dans le service (gestion du courrier, bureaux, permanence téléphonique...), il est possible de lancer un contrat de domiciliation.

Cela se passe en 3 étapes simples:

Choisir l'adresse de domiciliation de son choix parmi celles proposées par Les Tricolores;

Sélectionnez des options en fonction de ses besoins;

Et enfin, procédez à la facturation afin de valider son contrat de domiciliation.

Déjà plus de 3000 entreprises sont passées entre les mains des Tricolores.

Les avantages de la domiciliation

Séparer vie privée et vie pro

Recevoir son courrier professionnel, voire des clients, chez soi peut se révéler toxique et invasif pour votre vie quotidienne. C’est encore pire en cas de vie de famille. Il est nécessaire, pour votre équilibre, de bien dissocier les choses.

Avoir une adresse prestigieuse

L’adresse, c’est comme la photo sur le cv. On ne va pas se mentir, mais quand on n’a pas la bonne, cela peut être discriminatoire. Avec les Tricolores, il est possible de domicilier son entreprise dans le très cossu 17e arrondissement de Paris, et ainsi de renforcer son image de marque.

Réaliser des économies

Les Cotisations Foncières des Entreprises (CFE) sont variables d’une commune à l’autre. Son taux varie en effet selon le nombre d’entreprises présentes dans la commune. Paris ayant le taux de CFE le plus bas du territoire français, y domicilier son adresse commerciale permet de faire des économies.

Crédit photo: pexels.