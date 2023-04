L'histoire oubliée du bataillon de femmes afro-américaines pendant la Seconde Guerre mondiale

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Washington Post

Il est peu probable que vous ayez entendu parler du 6.888e bataillon des centres postaux de l'armée américaine. Heureusement, le Washington Post revient sur son histoire. Cette unité, qui s'est occupée de résoudre l'énorme retard accumulé dans les correspondances pendant la Seconde Guerre mondiale, n'était composée que de femmes afro-américaines. Grâce à leurs efforts, plus de 17 millions de lettres ont pu être délivrées dans les derniers mois de la guerre.

En 2021, le Sénat américain a porté une proposition pour décerner une médaille d'or du Congrès à ce bataillon, ce qui a été approuvé par le président Joe Biden en 2022. Beaucoup de femmes qui ont composé cette unité demeurent dans l'ombre. Seules sept d'entre elles qui nous sont connues sont encore vivantes. Anita Fletcher, fille d'Audrey Whitney, n'a su qu'en 2016, année de la mort de sa mère, que cette dernière avait servi dans le 6.888e bataillon de l'armée en Europe.

Un monument en leur honneur

Cela ne veut pas dire pour autant que cette unité est laissée entièrement dans l'oubli. Des recherches sont toujours en cours pour localiser les femmes qui en ont fait partie. Carlton Philpot, ancien commandant dans la marine américaine et président du Buffalo Soldier Educational and Historical Committee, a soutenu la construction du seul monument qui honore le 6.888e bataillon, inauguré en novembre 2018 et situé au Fort Leavenworth, au Kansas.

La major Fanie Griffin McClendon, aujourd'hui âgée de 102 ans, se souvient fièrement du travail qu'a fourni son unité à Birmingham pour nettoyer «le bazar» parmi le courrier. Mais, raconte-t-elle au Washington Post, ce qu'elle a préféré, c'est d'avoir pu visiter des endroits qu'elle ne voyait que dans les livres d'histoire.

L'importance du courrier

En temps de guerre, le courrier est essentiel. «Il y a trois choses qui sont importantes pour les militaires: se faire payer, manger et dormir, et enfin le courrier», souligne Elizabeth Helm-Frazier, sergente à la retraite de l'armée américaine, désormais employée du ministère des Anciens combattants. «Le courrier, c'est ce qui vous relie à votre domicile, peu importe où vous vous trouvez, peu importe si les nouvelles sont bonnes ou mauvaises.» La devise du 6.888e bataillon était «No mail, low morale» («Pas de courrier, moral au plus bas»).

«Je pense qu'on a beaucoup aidé. En fait, je ne le pense pas, je le sais. On a fait ce qu'on avait à faire, et on le faisait bien», se souvient Romay C.J. Davis, qui a fait partie du bataillon.

Aujourd'hui âgée de 103 ans, elle estime que son unité mérite plus de reconnaissance, et que ses membres auraient dû être honorées à la fin de leur service. «Étant donné que nous étions un groupe de femmes afro-américaines, je pense que le gouvernement a décidé de ne pas le faire.» Si le bataillon a en effet pu aider durant la guerre, ses membres étaient victimes de racisme et de ségrégation. Aujourd'hui, leur histoire refait surface, au point que la ville de Montgomery (Alabama) où habite Romay C.J. Davis a donné une parade en son honneur le jour de son anniversaire en 2020.