Sexe: comment maîtriser l'art du dirty talk?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Savoir exprimer ses désirs avec des mots relève parfois du défi. Mais aujourd'hui, la technologie offre une multitude d'outils pour le faire: messages vocaux, SMS, e-mails… Si vous avez encore du mal à vous lancer, le Guardian partage ses meilleurs conseils pour délier les langues.

Selon un sondage réalisé par la marque de préservatifs Durex, au Royaume-Uni, une femme sur cinq et un homme sur quatre (sexuellement actifs) pensent que s'envoyer des sextos est gênant, ou refusent d'essayer. C'est pourquoi il est important de noter que certains mots –ou phrases– peuvent exciter une personne et en dégoûter une autre. Un seul mot de travers peut gâcher l'ambiance, voire offenser ou même traumatiser.

À cause de l'influence du porno, certains pensent que les conversations coquines impliquent de l'humiliation. Il est vrai qu'utiliser des mots tels que «pute» ou «salope» peut être dégradant. Lola Jean, éducatrice sexuelle et tutrice de l'atelier Dirty Talk and Consent in Conversation, suggère d'échanger à l'avance sur les noms ou les mots que vous voulez utiliser, ou au contraire, que vous n'aimez pas du tout.

Sextos et répétitions

Si c'est trop gênant pour vous, envoyer des textos ou même des messages vocaux peut sembler moins intimidant pour commencer une conversation sensuelle. Vous pouvez prendre le temps pour trouver les bons mots et les supprimer s'ils ne vous conviennent pas. Essayez d'ouvrir la conversation en laissant des options, par exemple: «Aimerais-tu me dire ce que tu me ferais si j'étais avec toi, ou bien trouver un moment pour en parler plus tard?»

Cette approche met tout le monde à l'aise et permet de refroidir la conversation si votre interlocuteur est avec son patron ou un membre de sa famille. De plus, vous éviterez de vous sentir repoussé, surtout s'il a déjà été compliqué d'envoyer ce message. Dans cette situation, vous êtes juste parti pour avoir toute l'attention que vous méritez, à un autre moment.

Une fois que vous vous êtes entraîné par messages, la blogueuse et productrice d'érotisme audio Girl on the Net recommande de les lire à voix haute. Faites-le lorsque vous êtes seul, afin de pratiquer avant un face-à-face. «Récitez-les devant un miroir pour perfectionner votre sourire sexy en même temps, afin d'être plus à l'aise avec ce qui sort de votre bouche», conseille-t-elle.

Rosy Pendlebaby, directrice du Revolting Art Club –qui anime plusieurs cours autour du sexe– pense que pour beaucoup de gens, le souci réside dans le fait d'inventer des histoires et des jeux de rôle en partant de rien. Exprimer des fantasmes peut vous faire vous sentir exposé, avec des enjeux élevés (vous ne voulez pas faire un flop à ce moment-là). À la place, lancer la conversation sur un souvenir ou des expériences passées peut sembler plus accessible et moins stressant: «Tu te souviens quand…»

Mais par-dessus tout, même si l'idée d'un partenaire qui rit face à quelque chose que vous pensiez sexy peut sembler terrifiante, ne le prenez pas trop au sérieux. «C'est tout à fait ok pour une conversation érotique d'être rigolote, personne n'y arrive à chaque fois, affirme Rosy Pendlebaby. Rattrapez le coup avec de la tendresse et amusez-vous.»