L'histoire de ce roi de l'arnaque qui a vendu la tour Eiffel

Le 31 mars 1889, la tour Eiffel est plantée sur le Champ-de-Mars. Tambours, flonflons et discours officiels rythment la journée au cri répété de «Vive la République!». À l'époque, personne n'imagine que le monument puisse encore fendre l'horizon de Paris un siècle et demi plus tard.

Des auteurs comme Guy de Maupassant, Léon Bloy ou Alexandre Dumas fils s'insurgent lorsqu'ils voient s'élever cette «odieuse colonne de tôle», «noire et gigantesque cheminée d'usine», ce «lampadaire véritablement tragique», «squelette disgracieux». Les qualificatifs acerbes pleuvent, mais l'avalanche de protestations ne suffit pas à déboulonner la tour. Pire: le succès de l'Exposition universelle de 1889 va définitivement sceller ses quatre pieds sur le Champ-de-Mars.

La tour Eiffel, admirée par les curieux en 1889. | Domaine public via Wikimedia Commons

Quelques semaines plus tard, dans une ville reculée d'Autriche-Hongrie, naît un certain Victor Lustig. Cultivé et poli, parlant couramment six langues dès son adolescence, il ne brille cependant pas par ses fréquentations. Vers ses 16 ans, il trempe dans des combines louches du côté de Dresde, en Allemagne, où il grandit sans s'assagir: paris hippiques, tables de poker, jeux d'argent et duels musclés le placent rapidement dans les fichiers de la police.

Une vie de mensonges

Réalisant que son futur ne sera pas synonyme de réussites académiques, Victor Lustig embrasse une vie fugitive faite d'escroqueries et de larcins. Mais il garde un certain standing: fréquentant les fumoirs des paquebots transatlantiques ou les lobbies chics des palaces new-yorkais, le «comte Victor Lustig» fricote avec le gratin industriel, les vedettes du show-business et les néomillionnaires. Pourquoi? Parce que derrière son sourire en coin et son attitude policée, l'escroc élabore mille stratagèmes afin de soutirer de l'argent à ses «pigeons».

La police l'apprendra plus tard: celui qui se fait appeler «comte» n'est ni noble ni né à Paris ou à New York comme il le prétend. Son passé est fabriqué et incertain, au moins autant que son avenir peut l'être. Il ne s'appelle même pas Victor Lustig, mais Robert Miller –un nom qui, curieusement, sonne comme un alias. Au cours de sa vie, il utilisera une cinquantaine de patronymes différents, changeant d'identité comme on change de chemise.

Installé aux États-Unis dans les années 1920, Victor Lustig y peaufine une de ses combines favorites. Celle-ci commence par l'identification, dans un salon mondain, d'un «pigeon» plein aux as. Une fois l'individu ferré, l'arnaqueur l'invite à prendre un verre dans sa chambre d'hôtel, puis lui révèle le secret de sa fortune: un coffre d'acajou finement sculpté qu'il prétend être une machine à dupliquer les billets de banque.

Sous les yeux ébahis de son interlocuteur, Victor Lustig insère un billet de 100 dollars dans la machine et offre à boire à son invité, prétextant qu'il faut six heures à la machine pour réaliser une copie parfaite. Au bout du temps imparti, miracle: un billet plus vrai que nature émerge de l'autre côté!

Victor Lustig (centre), interrogé par des agents de police pour trafic de billets contrefaits en 1935. | Page from a 1935 Philadelphia newspaper via Wikimedia Commons

Bien sûr, il ne s'agit que d'un tour de passe-passe. Mais devant l'insistance de son interlocuteur, Victor Lustig accepte de lui céder la machine contre une somme astronomique… Son nouveau propriétaire réalisera plus tard que l'engin est tout bonnement paramétré pour évacuer, à heure régulière, des billets préalablement dissimulés à l'intérieur. L'escroc en a laissé deux au moment de vendre son appareil, ce qui lui donne une demi-journée pour s'enfuir avant que la supercherie ne soit découverte.

Faux et usages de faux

Cette magouille, combinée à d'autres astuces de manipulation, de fraude et de prestidigitation –Victor Lustig arnaque notamment Al Capone, prince du crime de Chicago, avant de se faire ramener un mois plus tard dans son bureau–, contribue à faire du jeune criminel un homme riche. Hélas, l'escroc n'en a jamais assez…

Toujours à la recherche d'un nouveau coup, Victor Lustig se trouve à Paris en 1925 lorsqu'il tombe sur une coupure de presse édifiante. On y lit que la tour Eiffel, bientôt quadragénaire, pose des soucis de maintenance à la municipalité (sa démolition a même été envisagée au début du siècle).

C'est alors qu'il a une idée. Se faisant passer pour un employé haut placé du ministère des Postes et des Télégraphes –cartes de visite contrefaites à l'appui–, Victor Lustig convoque les cinq plus gros ferrailleurs de la capitale dans une chambre du luxueux Hôtel de Crillon. Après le toast d'usage, il révèle aux cinq hommes d'affaires le projet de la municipalité: réduire la tour Eiffel en pièces détachées… et l'un des ferrailleurs, ajoute-t-il sur le ton de la confidence, aura la charge de ce juteux marché. Mais attention: le projet doit rester secret jusqu'à la conclusion du contrat, sous peine de déchaîner une tempête médiatique d'envergure nationale.

Si quatre des cinq appelés se retirent rapidement du projet, peut-être parce qu'ils ont flairé l'arnaque, un ferrailleur décide d'accepter la proposition de Lustig. Il s'appelle André Poisson. C'est un homme réservé et assez insignifiant qui souhaite se faire un nom dans l'élite parisienne. Dès le lendemain de l'entrevue, il débarque avec la somme promise: et Victor Lustig empoche 70.000 francs. Prétextant s'occuper des papiers officiels, l'escroc quitte aussitôt la ville pour l'Autriche. Mais il n'a pas de soucis à se faire: mort de honte après avoir réalisé son erreur, André Poisson n'ira même pas voir la police.

Fin de cavale

Malgré le retentissement de son escroquerie, qui finit par filtrer dans les journaux, l'arnaqueur poursuit ses machinations. Après avoir tenté de vendre la tour Eiffel une seconde fois, il doit quitter Paris pour de bon, la police sur les talons. Au fil des semaines, le rideau de fumée qui entoure Victor Lustig, criminel aux mille visages, se dissipe.

En 1929, l'escroc est finalement appréhendé par les forces de l'ordre françaises. La perquisition de sa chambre d'hôtel permet de saisir «une quantité considérable de faux chèques, fausses lettres de crédit, fausses cartes d'identité, faux passeports et des lettres apocryphes de grands établissements de banque américains accréditant leurs détenteurs en France», rapporte Le Journal du 6 juillet 1929.

Cinq ans plus tard, après une énième arnaque aux fausses coupures, Victor Lustig est mis sous les verrous. La sentence: quinze ans de réclusion à Alcatraz, l'une des prisons les plus sécurisées au monde, située dans la baie de San Francisco. Achevé par une pneumonie, il s'éteint en 1947 dans une geôle médicalisée du Missouri. Il paraît qu'on aurait retrouvé, dissimulée dans sa cellule, une carte postale représentant la tour Eiffel, annotée de la mention «vendue».