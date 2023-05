Couronnement de Charles III: les rois ont-ils moins la cote que les reines?

Temps de lecture: 5 min

Ce 6 mai, le roi Charles III prend officiellement la succession de sa défunte mère, la reine Elizabeth II. Après soixante-dix ans de règne féminin, l'arrivée d'un homme à la tête du Royaume-Uni est un événement de taille.

Pourtant, les hommes de la monarchie semblent quelque peu passer à la trappe face aux souveraines. Anne, Mary Tudor, Mary Stuart, Elizabeth I, Victoria, Elizabeth II… Il est plutôt aisé de citer les reines de la monarchie britannique. Mais quand il s'agit de nommer leurs homologues masculins, les choses se corsent. Alors, les reines sont-elles plus populaires que les rois?

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Mythologie et identification

Il existe une mythologie autour des reines, qui contribue à leur popularité. En Angleterre, on observe la monarchie de droit divin, dans laquelle on considère que la ou le monarque est légitime parce qu'il a été nommé par la volonté de Dieu. Cette idée le rend intouchable, en raison de sa protection divine.

Lorsqu'on a affaire à des reines, ces femmes puissantes qui soignent leur image et toutes leurs apparitions, le statut fait davantage rêver le public. Dans une société patriarcale, les voir à un poste si élevé favorise la création d'un mythe. Elles projettent alors une image sacrée que chacun peut s'approprier.

Pendant ses soixante-dix ans de règne, Elizabeth II a su conserver une impartialité propice à l'identification. «N'importe qui pouvait projeter son propre avis sur la reine. Elle avait cette image parfaite, qui ne bouge pas», confirme Maud Garmy, journaliste spécialiste de la monarchie britannique. Elle cite l'exemple du Brexit, sur lequel l'ancienne monarque ne s'est pas prononcée officiellement, permettant aux uns d'imaginer qu'elle était pour et aux autres qu'elle était contre.

Ce n'est pas le cas de son fils Charles, qui s'exprime régulièrement sur divers sujets. Défenseur de l'environnement, il publie par exemple son empreinte écologique. Il donne aussi son avis sur des sujets politiques et diplomatiques comme l'équipement de l'armée britannique en Irak.

Charles et sa mère la reine Elizabeth II, lors de son jubilé de platine. | Number 10 via Wikimedia Commons

L'identification est un facteur clef de la popularité des reines et des femmes de la monarchie. Souvent critiquée pour ses tenues colorées, Elizabeth II est aujourd'hui considérée par beaucoup comme une icône de mode. À chaque apparition de Kate Middleton paraissent des dizaines d'articles qui détaillent ses tenues. «Porter les mêmes boucles d'oreilles qu'elle, c'est être un peu royale aussi», note Maud Garmy.

Les unes de magazines couvertes de photos de reines et de princesses entretiennent un rêve et cette notion de mythologie au sujet des femmes de la royauté. C'est en partie pour ça qu'elles sont plus médiatisées que les rois. L'esthétique prend une place importante dans le règne, et comme l'explique la journaliste, les souveraines au physique avantageux font davantage de couvertures médiatiques que celles au physique plus ingrat.

Certaines monarques ont d'ailleurs elles-mêmes façonné leur image pour obtenir ce statut iconique. C'est le cas de la reine Elizabeth I, qui avait choisi de se faire représenter en peinture à plusieurs reprises, afin de cultiver une image presque divine, invitant à l'adoration et à la projection.

Le portrait de l'Armada, par George Gower en 1588, à la suite de la victoire de la reine Elizabeth I contre l'armée espagnole. | Woburn Abbey via Wikimedia Commons

Selon Claire Schiano-Locurcio, doctorante en civilisation britannique XVII-XVIIIe siècles à l'Université d'Aix-Marseille, si les reines sont autant représentées aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un changement dans la façon de raconter l'histoire (l'historiographie).

L'historienne Michelle Perrot explique d'ailleurs que l'histoire des femmes a généralement été imaginée, au lieu d'être racontée. Ces modifications factuelles ont fait des figures féminines un sujet oublié, puisqu'on les a trop souvent imaginées comme des personnages secondaires. Aujourd'hui, les reines sont un sujet attractif, notamment pour les réalisateurs, qui s'intéressent davantage à l'étude du genre, des minorités et du féminisme.

Ainsi, on retrouve de plus en plus de figures féminines incarnant le rôle de personnages principaux dans des séries ou des films. «Le cinéma et les séries s'attachent de plus en plus à représenter des personnages féminins (réels ou fictifs) de pouvoir, ce qui n'a pas été le cas pendant longtemps», indique Claire Schiano-Locurcio.

Élégantes mais peu efficaces?

Malgré leur pouvoir, les souveraines sont souvent confrontées à l'image qu'elles renvoient. En 1867, le journaliste anglais Walter Bagehot publie La Constitution anglaise, dans laquelle il étudie le fonctionnement des institutions de son pays, dont le système monarchique.

Il évoque deux principes fondamentaux dans le règne d'un monarque: la partie «digne» et la partie «efficace». Colin Harris, doctorant en civilisation britannique à l'Université Aix-Marseille, utilise ces concepts afin de questionner le statut des monarques féminines. «Serait-ce possible que les reines rentrent davantage dans ce rôle de “digne”, pendant que leurs ministres masculins s'occupent des “sales affaires” du gouvernement?»

Pour illustrer ces principes, il donne l'exemple d'Elizabeth I, qui s'est opposée à la mort de sa cousine, Mary Stuart. En 1587, après plusieurs années de complot et de trahison pour faire tomber Elizabeth I (protestante), l'ancienne monarque écossaise (catholique) est condamnée à mort.

Pourtant, malgré les dangers que Mary Stuart représente (elle tente de commanditer l'assassinat de sa cousine), Elizabeth refuse d'abord de l'exécuter. Ce sont ses ministres et ses conseillers masculins qui parviennent à la convaincre, pour le bien de son règne. Ainsi, Elizabeth correspond plutôt au principe de dignité, quand son entourage endosse le rôle d'efficacité.

La succession avant tout

Les reines font donc un véritable retour dans l'histoire, grâce aux changements de l'historiographie, mais aussi grâce à leur place sur petits et grands écrans, qui ne cessent de leur conférer une image de femmes puissantes. Mais alors, cette notoriété serait-elle le symbole d'une monarchie féministe, qui met ses reines en avant?

Selon Claire Schiano-Locurcio, «parler de féminisme à l'époque moderne est un anachronisme». À son origine, la monarchie est un système patriarcal et conservateur, bien loin des valeurs féministes d'aujourd'hui. La présence des femmes sur le trône découle d'une crise de succession: elles ont été choisies en dernier recours, généralement accompagnées d'une multitude de conseillers masculins.

Pour les royalistes, tout ce qui compte, c'est de préserver l'institution. «La monarchie repose sur la dynastie», explique Maud Garmy. Peu importe le sexe du monarque, tant que ce dernier perpétue les traditions et les valeurs de la monarchie. Les reines possèdent le pouvoir de mettre au monde, elles contribuent alors à la succession. Finalement, on réduit les reines au rôle de mère et non pas à celui de chef d'État, ce qui va, en quelque sorte, à l'encontre des principes du féminisme.

Si les Britanniques ne sont pas près de retrouver une femme sur le trône, ce n'est pas le cas des autres pays d'Europe. L'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas, la Suède et la Norvège vont tous accueillir une reine dans les années à venir. La popularité des monarques féminines ne va pas décroître de sitôt.