L'échec de «l'opération militaire spéciale» de Poutine est celui du renseignement russe

En 1565, Ivan le Terrible met en place l'opritchnina, un régime de terreur visant à se débarrasser de ses adversaires, les Boyards qui refusent de se soumettre à son pouvoir absolu. Ses 6.000 opritchniki, troupe de choc lancée sur une partie du territoire de l'actuelle Moscovie, sèment la panique parmi les rangs de l'aristocratie, exécutent, pillent, volent et confisquent les terres des nobles. L'opritchnina est la première manifestation d'une police «secrète» au sein de l'État russe en formation.

Mais c'est l'Okhrana, créée en 1881 à la suite de l'assassinat du tsar Alexandre II, qui offre le modèle dont les services secrets russes peuvent se réclamer les héritiers. Poursuivant la tradition de brutalité initiée par Ivan, y mêlant duplicité et manipulation, elle infiltre les mouvements révolutionnaires par le recours aux agents provocateurs, et invente les premières opérations clandestines modernes. En 1903, l'Okhrana ira jusqu'à fabriquer de toutes pièces un faux pamphlet à visées antisémites, Les Protocoles des Sages de Sion, dans le but de relancer les pogroms en Russie.

Après la révolution russe, les services secrets, soumis à l'autorité du parti communiste et purgés des éléments tsaristes, deviennent la colonne vertébrale du régime: Tchéka sous Lénine, Guépéou, NKVD sous Staline, KGB avec Khrouchtchev, FSK, FSB… Les cadres, le recrutement, l'idéologie changent, les méthodes aussi, mais les principes restent les mêmes: brutalité, duplicité, infiltration.

Après une brève tentative de réforme sous Eltsine, Vladimir Poutine reconstruit l'ancien KGB, dissous au moment de la chute de l'Union soviétique, pour en faire la véritable structure de la Fédération russe, un «État à la place de l'État», alimenté par l'argent du racket et de la corruption et débarrassé de la tutelle du parti communiste.

Jamais dans l'histoire de la Russie les services secrets n'ont occupé une telle place, tentaculaire, omniprésente, diffuse. Mais ce pouvoir total n'est pas sans conséquences. En sapant les fondations même d'un État dont il était censé assurer la protection, le renseignement russe a jeté les bases de son déclin, rendu d'autant plus visible par le fiasco ukrainien.

La comédie des erreurs

Les signaux avant-coureurs étaient là. D'abord, il y eut Alexander Litvinenko, un ancien agent du FSB empoisonné au polonium dans un hôtel du centre de Londres, et dont l'assassin fut rapidement identifié par la police britannique. Puis le soi-disant suicide de Berezovsky par pendaison, celui de son associé Scot Young, empalé sur les grilles de sa résidence, et enfin les tentatives ratées, Navalny entre Tomsk et Moscou, et Sergueï et Yulia Skripal à Salisbury. Dans ce dernier cas, les nombreux indices, images de vidéosurveillance et traces d'agent neurotoxique de type Novitchok, permirent bien vite de retrouver les coupables, comme si les services spéciaux russes, à la fois amateurs et arrogants, ne prenaient même plus la peine de se cacher.

L'échec de l'opération militaire spéciale est celui du renseignement russe. Et pourtant, le FSB avait tout pour réussir en Ukraine. En dépit des efforts du gouvernement Zelensky, le SBU restait truffé d'agents doubles et d'espions russes; le Kremlin avait investi des fortunes pour payer des informateurs et des collaborateurs, à Kiev, dans les régions russophones, Donbass, Sud, et même à Tchernobyl; quant aux effectifs de la section Ukraine du FSB, ils avaient été multipliés par cinq.

Or, rien ne s'est passé comme prévu. D'abord, le 5e service du FSB, ou Service d'information opérationnelle et des relations internationales (chargé des anciennes républiques soviétiques), a négligé les sondages d'opinion conduits en Ukraine à travers leurs sociétés-écrans et qui montraient que les troupes russes ne seraient pas accueillies en libérateurs. Les soixante-quinze agents de la 9e direction du 5e service chargés du dossier ukrainien ont passé des mois à relayer à leurs supérieurs de la Loubianka les mensonges que l'on attendait d'eux: l'impopularité de Zelensky (ce qui était vrai au début), le manque de combativité des Ukrainiens, l'impréparation de leur armée, l'apathie de l'Occident.

Ensuite, le renseignement russe a sous-estimé l'excellence de la surveillance américaine et la qualité de l'information transmise aux Ukrainiens, que ce soit par le recours à la collecte de données satellitaire , l'OSINT (renseignement d'origine sources ouvertes) , l'écoute électronique ou la puissance d'analyse des agences des États-Unis.

La guerre engagée, la litanie des erreurs continue... Grâce à leurs informateurs au FSB, le 26 février, les Ukrainiens anéantissent entre Hostomel et Irpin une colonne motorisée tchétchène en route vers Kiev pour décapiter le régime. Puis il y a les fuites de données, les interceptions de la NSA et du GCHQ aussitôt livrées sur la place publique, les purges d'espions russes au sein du SBU, les arrestations de plus d'une centaine d'agents du FSB, dont Sergueï Besseda, le chef du 5e service, et son second, Anatoly Bolyukh, d'abord assignés à résidence surveillée puis incarcérés à la prison de Lefortovo pour corruption.

Comment en est-on arrivés là?

La réforme ratée de Boris Eltsine

Après le coup d'État d'août 1991, Eltsine veut briser le KGB. Il diminue son budget par deux, met à la porte la moitié des 480.000 employés, mais surtout, conscient du danger pour le nouvel État russe d'une telle concentration des pouvoirs, il prend l'audacieuse décision de scinder le service en plusieurs agences, sur le modèle occidental.

La première direction du renseignement extérieur devient le SVR, la seconde direction du renseignement intérieur le FSK ou contre-espionnage, la neuvième direction prend le nom de FSO, chargé de la sécurité des membres du gouvernement et de la Tcheguet (mallette nucléaire), tandis que les 8e et 16e directions sont fusionnées en une seule entité, le FAPSI, agence chargée de la surveillance électronique, à l'image de la NSA ou du GCHQ. Mais dès la première guerre tchétchène, le FSK récupère une partie de la sécurité intérieure, donc l'antiterrorisme, pour devenir le FSB.

Avec l'arrivée de Poutine, le processus de recentralisation s'accélère, de telle sorte qu'au milieu des années 2000, le FSB est redevenu le KGB. Le contrôle de l'État russe (pouvoir des ministères sapé par les départements correspondants au FSB), de son économie (le racket et la mise au pas des oligarques), et de sa société (abolition des contre-pouvoirs, neutralisation des médias et des partis indépendants) est parachevé.

Le FSB a manqué la révolution du renseignement

Trop occupés à orchestrer la prise de contrôle du «KGB» et de ses hommes sur l'État russe, Vladimir Poutine et ses siloviki n'ont pas compris la nécessité de sa transformation, laissant les services de renseignement russes démunis face à leurs contreparties américaines et britanniques, métamorphosées dans leurs méthodes, leur organisation et leur utilisation de la technologie.

Historiquement, les services secrets russes privilégient avant tout la stratégie offensive, les actions préventives, au détriment notamment de l'analyse et de l'interprétation. C'est une doctrine d'espionnage et d'opérations clandestines plus que de renseignement. Ce qui explique leurs forces: infiltrations, éliminations, propagande, déstabilisation, attaques cyber, ROHUM (renseignement humain).

Mais à l'ère du tout-numérique, caractérisée par l'explosion des données et des capacités analytiques, ainsi que par les nouvelles contraintes sur la clandestinité, ceci révèle leurs faiblesses. D'abord, la surveillance satellitaire. Bien que disposant de 102 satellites militaires en orbite, la Russie ne possède pas assez de radars à synthèse d'ouverture, n'a pas accès à une pléthore de satellites commerciaux, et souffre de déficiences dans sa structure C3 (commande, contrôle et communications) en raison d'une carence de terminaux et de canaux satellite.

La structure hiérarchisée et autoritaire étouffe toute velléité de transparence, si bien que les rapports du terrain sont soit remontés de façon brute et livrés à l'interprétation des chefs, ou alors ils sont modifiés afin de les faire correspondre aux attentes de leurs supérieurs. Le recours à l'intelligence artificielle, nécessaire pour analyser les données OSINT ou ROSO, est encore limité.

Enfin, l'hypercentralisation est à l'origine d'une structure clanique, propice aux guerres de pouvoir et au manque de coopération entre services; et la corruption généralisée a pourri une bonne partie du système, plus occupé à détourner des fonds qu'à servir son pays. Sur les 68 milliards de dollars de budget annuel alloués aux agences de sécurité, des sommes substantielles sont détournées. Ainsi, Vladimir Poutine aurait ordonné une enquête sur la disparition de 5 milliards de dollars alloués à la clandestinité, aux opérations d'infiltration, à la propagande…

Les services de renseignement sont le reflet des sociétés qu'ils protègent. Dans un monde d'ISR (renseignement, surveillance, reconnaissance), de satellites captant des images d'une résolution inouïe, de quantités gigantesques de données traitées par des analystes à l'aide de supercalculateurs nourris à l'intelligence artificielle, la brutalité, la duplicité et la manipulation de l'Okhrana ont trouvé leurs limites.