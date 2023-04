Un colonel russe écope d'une amende pour avoir demandé une machine à laver en pot-de-vin

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Novaïa Gazeta

Ivan Mertvichshev n'est pas ressorti blanchi de cette affaire. Ce colonel russe, responsable de recrutements dans l'armée, a écopé d'une amende de 400.000 roubles (soit 4.470 euros) pour avoir demandé une machine à laver Bosch en pot-de-vin, rapporte Novaïa Gazeta . Celui qui travaille au sein de l'état-major se voit également interdit d'exercer toute fonction officielle pendant deux ans.

En novembre 2022, le militaire visite un bureau d'enrôlement dans le district de Ramenki , à l'ouest de Moscou . Le colonel fait alors savoir à un officier qu'il pense que le recrutement se passe très mal dans cette région et qu'il trouverait des erreurs dans les documents administratifs, même s'il n'y en a pas réellement.

Le soldat du bureau de Ramenki a toutefois un moyen de s'en sortir. Tout ce qu'Ivan Mertvichsev demande en retour est une machine à laver Bosch, d'une valeur de 72.000 roubles (soit environ 800 euros). L'officier qui a eu affaire au colonel se plaint auprès du renseignement militaire du FSB , l'organe héritier du KGB.

Pris la main dans la machine

Afin d'attirer Ivan Mertvichsev dans un piège, la machine à laver est achetée et on fait savoir au militaire qu'il peut venir la récupérer. À son arrivée cependant, le colonel est accueilli par le FSB. Il ne repart donc pas avec l'appareil Bosch mais avec des menottes aux poignets.

Ivan Mertvichsev plaide coupable. La raison invoquée pour la demande de machine à laver? Il en avait besoin de manière urgente pour sa salle de bains, car il venait de faire des rénovations dans sa maison, fait savoir le journal russe Kommersant .

Le tribunal prend cependant en compte des circonstances atténuantes envers le colonel: celui-ci n'a pas nié les faits, il a combattu en Tchétchénie , et a été décoré de plusieurs ordres militaires. De plus, durant son procès, Ivan Mertvichsev a demandé à être envoyé en Ukraine .

Une corruption endémique

Ce n'est pas la première fois que l'armée de Vladimir Poutine se retrouve embourbée dans des affaires de corruption. Selon le Royal United Services Institute (RUSI) , un think tank britannique spécialisé dans la défense, les pots-de-vin sont même endémiques au sein des forces armées russes. L'institut rapporte par exemple que les conscrits reçoivent des uniformes usagés, car les neufs ont été vendus sur internet .