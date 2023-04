Le Titanic était déjà maudit avant son départ

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur New York Post

«Jack, je vole!» On connaît presque tous le film Titanic réalisé par James Cameron en 1997. Et les mystères de cette catastrophe survenue il y a plus d'un siècle attisent toujours autant la curiosité.

Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, le nouveau paquebot transatlantique de luxe qui devait relier Southampton à New York connaît un des plus grands naufrage s de l'histoire. À son bord, 2.240 passagers et membres de l'équipage, dont environ 1.500 perdent la vie. Pourtant, comme l'explique le New York Post , le célèbre bateau semblait maudit avant même de mettre les voiles.

Un certain nombre de mauvais présages ont accompagné le Titanic avant que ce dernier ne heurte un iceberg et coule dans l'océan Atlantique . Dans son livre The Titanic Disaster Omens, Mysteries and Misfortunes of the Doomed Liner , à paraître le 30 avril 2023, James W. Bancroft révèle les nombreux signes qui ont prédit la catastrophe maritime la plus célèbre de l'histoire.

D'abord, lors de sa construction à Belfast, un incendie s'est déclenché dans les soutes à charbon. Ensuite, à son départ du port, il est presque entré en collision avec le SS City of New York (un autre paquebot transatlantique). En outre, alors que le Titanic s'apprêtait à naviguer, environ cinquante passagers ont ressenti un tel mauvais pressentiment qu'ils ont refusé d'embarquer, même si cela signifiait qu'ils allaient perdre l'argent mis dans le billet.

Une histoire de momie, d'almanachs et de capitaine

Selon Bancroft, une aura obscure planait autour du navire alors qu'il se préparait à partir. D'après les rumeurs, le couvercle d'un cercueil de momie égyptienne maudite se trouvait à bord. «Il y a plus de présages étranges concernant le Titanic que n'importe quel autre bateau, et les sentiments d'appréhension qui y sont associés suggèrent que le destin l'a voué à sa tombe sous-marine, écrit Bancroft dans son livre. L'iceberg a [juste] été l'arme qui l'y a précipitée.»

Deux almanachs, celui d'Old Moore et celui de Zadkiel, avaient prédit qu'un désastre de ce type allait se produire pendant une éclipse solaire totale dont il était prévu qu'elle s'abatte sur le Royaume-Uni pile lors du premier voyage du Titanic. «Des affaires maritimes seront perturbées… Ce pays est menacé d'une catastrophe», pouvait-on y lire.

La liste ne s'arrête pas là. Edward Smith, le capitaine du paquebot, avait déjà été impliqué dans cinq accidents , dont un concernant le jumeau du Titanic, l'Olympic . En plus d'avoir fait s'échouer plusieurs embarcations et d'avoir heurté un remorqueur dans le port de New York, il a été percuté par le navire de guerre HMS Hawke. Le capitaine se serait d'ailleurs confié à ses amis à ce sujet, pensant qu'il était maudit.

Enfin, certains passagers ont fait appel à des voyants avant la traversée, qui leur ont déconseillé de faire le voyage. Count Louis Hamon (connu sous le nom de Cheiro), un astrologue irlandais, a prévenu William Thomas Stead, journaliste britannique, de ne pas monter à bord du Titanic. «Je vois des milliers de personnes, vous inclus, qui luttent désespérément dans l'eau. Elles crient à l'aide et se battent pour survivre. Mais cela ne les aide pas, et vous non plus», lui avait annoncé Cheiro.