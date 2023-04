Au Brésil, le lobby des armes à feu séduit les femmes

À Rio de Janeiro (Brésil).

Les gestes précis de celle qui a l'habitude de manier des armes à feu, Fernanda soupèse un à un les derniers modèles de pistolets exposés sur un des stands du LAAD, le plus grand salon de défense et de sécurité d'Amérique latine. L'immense hall climatisé est planté sur une pelouse bien entretenue du quartier de Barra da Tijuca, une banlieue huppée de Rio de Janeiro où les immeubles en front de mer rivalisent avec les centres commerciaux flambant neufs. Lieu idéal pour accueillir les amateurs de calibres en tout genre, ses allées proprettes dissimulent la résidence carioca de l'ancien président pro-armes Jair Bolsonaro.

«Je suis venue découvrir les nouvelles technologies qui vont être mises sur le marché, commente la jeune policière, avant de désigner le modèle qu'elle tient entre les mains. Ils proposent de nouvelles armes plus petites, plus maniables, plus faciles à dissimuler sous les vêtements.» Derrière le stand, mèches blondes, talons noirs et visage avenant, Fabiana Trentin acquiesce: «Cela fait trois ans que je vois arriver sur le marché des armes et des vêtements de tir adaptés aux morphologies féminines.» Au Brésil, pays le plus peuplé d'Amérique latine, le port d'armes est réservé aux policiers, mais la détention d'une arme à domicile et son transport jusqu'au club de tir sont légaux, sous réserve d'une autorisation.

Entre deux renseignements donnés à un public majoritairement masculin, l'avocate replonge six ans en arrière, se remémorant ses débuts de tireuse. «Quand j'ai commencé, j'étais la seule femme de mon club, pour dix-neuf hommes et trois instructeurs. À l'époque, c'était mal vu de tirer quand on était une femme. Heureusement, ça bouge aujourd'hui. Les maris emmènent leurs épouses, les pères leurs filles. C'est super!»

Fernanda, policière, s'est rendue au LAAD pour découvrir les nouvelles armes mises sur le marché. | Apolline Guillerot-Malick

Un monde «super inclusif», et surtout super marketé

«Tirer devrait être une activité familiale comme aller à la plage ou faire un pique-nique», argue quant à lui Flavio Pacca, membre du mouvement ProArmas, qui défend l'armement de la population. «En tant qu'instructeur, ça ne m'intéresse pas de savoir si la personne que j'ai en face de moi est une femme, un Blanc, un Noir, un gay, ajoute-t-il. Ce qui m'intéresse, c'est sa posture et son bon respect des règles de sécurité. Le monde du tir est super inclusif!»

Super inclusif… et chapeauté par des lobbies de plus en plus implantés dans la vie politique brésilienne. Depuis quelques années, les armuriers et clubs de tir brésiliens ont jeté leur dévolu sur la clientèle féminine. Promotions sur leurs abonnements réservées aux femmes, mise en vente de pistolets plus légers: toute une stratégie marketing vise à dédiaboliser les armes à feu.

Si le nouvel engouement des femmes pour le marché de l'armement est une tendance difficilement quantifiable, «le lobby et l'industrie des armes ont travaillé dur pour vendre l'idée qu'une femme forte et émancipée est une femme armée», décrypte Carolina Ricardo, sociologue spécialiste de la sécurité publique et directrice de l'Institut Sou da Paz, une ONG luttant contre la violence au Brésil.

Ce prosélytisme de la part des acteurs de l'armement a été décuplé sous le mandat de Jair Bolsonaro qui, selon la sociologue, «a toujours encouragé l'achat et l'utilisation d'armes à feu dans son discours public». Pendant son quadriennat, qui s'est achevé le 1er janvier 2023, le président d'extrême droite a édité plus de quarante décrets et ordonnances facilitant l'accès de la population civile aux armes.

Plusieurs d'entre eux ont été révoqués par le nouveau président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva, à sa prise de fonction en janvier. Mais le résultat est sans appel: le nombre de licences d'armes à feu a été multiplié par cinq entre 2018 et 2022, selon l'Annuaire de la sécurité publique, qui compile et analyse les données des registres de police.

Beaucoup de Brésiliennes affirment avoir fait l'acquisition d'une arme pour «se défendre» face à d'éventuels agresseurs. | Apolline Guillerot-Malick

Pendant ce même mandat, le budget alloué à la lutte contre les violences faites aux femmes au sein du ministère de la Femme, de la Famille et des Droits humains a été diminué de 90%. «Bolsonaro a donné la priorité à l'armement et non à une politique de sécurité publique ou de défense des femmes plus large dans le pays», résume Carolina Ricardo avant d'ajouter: «Avec plus de publicité, plus d'offre et une société qui a peur, on peut s'attendre à ce que davantage de femmes achètent des armes.»

La force de la femme qui se trouve du bon côté de l'arme

Beaucoup de Brésiliennes affirment en effet avoir fait l'acquisition d'une arme pour «se défendre» face à d'éventuels agresseurs. Aujourd'hui instructrice de tir, Fabiana Trentin en fait partie. «J'ai commencé à tirer il y a six ans, car j'avais peur. Ma famille avait été agressée à deux reprises. Je me suis rendu compte que j'étais vulnérable, notamment quand j'étais seule au volant de ma voiture», raconte-t-elle.

À travers ce pendentif, une tireuse professionnelle célèbre sa passion pour les armes à feu. | Apolline Guillerot-Malick

Face à ce sentiment d'insécurité, des ateliers de thérapie par le tir fleurissent dans de nombreux clubs. Lisandra Ururahy, à l'initiative de séances de «tirothérapie» à Rio de Janeiro, a elle même fait des armes son échappatoire après une relation abusive. «Dans mon précédent mariage, j'ai subi des violences physiques, mais surtout psychologiques. Ça a détruit mon estime de moi», pose-t-elle. Inspirée par sa trajectoire personnelle, elle a lancé avec son compagnon le projet «Defem», un programme de tir réservé aux femmes, accueillant notamment des victimes de violences conjugales.

«Il faut parler des violences que subissent les femmes, les dénoncer et se protéger. Mais pour pouvoir faire ça, nous devons nous sentir fortes et capables d'agir, soutient-elle. C'est très gratifiant de voir comment une femme se transforme quand elle tient une arme à feu. La plupart ont peur, car elles s'imaginent que si un jour un pistolet était utilisé, ce serait par un homme, contre elles. Mais lorsque la femme se rend compte qu'il lui suffit d'être du bon côté de l'arme, la peur de l'objet disparaît.»

Pourtant, un sondage des instituts Genial et Quaest publié en septembre dernier –soit au cœur de la bataille électorale– montrait que seules 18% des femmes étaient favorables au déploiement du port d'armes au Brésil prôné par Jair Bolsonaro, contre 37% des hommes. Une des explications répétées par la gauche brésilienne: les femmes en sont les premières victimes. Selon une étude de l'Institut Sou da Paz parue en 2022, le nombre de féminicides a augmenté de 2% en 2020, et la moitié des victimes ont été tuées par balles.

Un sondage publié en septembre dernier montrait que seules 18% des femmes étaient favorables au déploiement du port d'armes au Brésil, contre 37% des hommes. | Apolline Guillerot-Malick

L'élection d'un président de gauche à la tête du Brésil pourrait freiner cet engouement, notamment pour une partie des détentrices d'armes qui ont acheté un pistolet de manière impulsive, en réponse aux discours de Jair Bolsonaro. «Lorsqu'il y a moins d'incitation, la tendance est à la baisse», assure Carolina Ricardo. Mais pour la chercheuse, une solution pérenne résiderait dans «une politique publique impliquant éducation, sensibilisation et débat de l'ensemble de la société sur la violence à l'égard des femmes».