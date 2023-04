Les huit meilleures séries à regarder sur Apple TV+

Temps de lecture: 5 min

Lancée en novembre 2019, la plateforme de contenus originaux d'Apple TV+ a réussi en quelques années à se créer une belle place dans le milieu du streaming, avec certaines des meilleures productions du moment et déjà quelques récompenses prestigieuses. Alors que la plateforme vient d'annoncer un partenariat avec Canal+, qui propose son catalogue sans surcoût à ses abonnés depuis le 20 avril, voici les séries estampillées Apple à découvrir de toute urgence.

«For All Mankind» (depuis 2019)

On vous en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais s'il ne faut en retenir qu'une, c'est sans doute celle-ci (trois saisons depuis 2019, une quatrième en production). Imaginée par Ronald D. Moore (le papa de Battlestar Galactica), cette uchronie se demande ce qu'il se serait passé si les Soviétiques avaient été les premiers à marcher sur la Lune, devançant les Américains dans la course à l'espace. L'intrigue commence à la NASA dans les années 1960, mais impossible de savoir où elle se finira: For All Mankind a fait des bonds ébouriffants dans le temps (et dans l'espace) sa marque de fabrique.

Dans cette série d'une rare ambition narrative, la science-fiction côtoie le drame historique, évoquant tour à tour des références comme Mad Men, The Americans ou Halt and Catch Fire. Le casting est remarquable, le rythme effréné, les effets spéciaux convaincants (les séquences d'action dans l'espace sont à couper le souffle) et les décisions créatives invariablement surprenantes. Bref, For All Mankind est inratable.

«Servant» (2019-2023)

Mieux vaut ne rien savoir sur ce thriller en quatre saisons (l'ultime saison est sortie entre janvier et mars 2023), à part qu'on y suit un riche couple de Philadelphie et leur nouvelle baby-sitter. La série est créée par Tony Basgallop, et produite par un grand nom de l'horreur et du fantastique: M. Night Shyamalan –pas étonnant que Servant soit un grand huit émotionnel qui nous mène de twist en twist.

À la réalisation, on trouve non seulement M. Night Shyamalan, mais aussi beaucoup de cinéastes de renom, y compris Julia Ducournau, lauréate de la Palme d'or du Festival de Cannes en 2021 pour Titane. Et au casting, une Lauren Ambrose (Six Feet Under) en très grande forme, accompagnée de Rupert Grint et Toby Kebbell.

Avec ses personnages de bourgeois américains déconnectés de la réalité, cette série aux accents horrifiques est aussi une excellente satire du monde des chaînes d'info en continu et de la culture fooding. Une vraie réussite.

«Five Days at Memorial» (2022)

Cette mini-série captivante nous vient de Carlton Cuse, scénariste de Lost, et John Ridley, le scénariste oscarisé de Twelve Years a Slave.

Deux noms prestigieux pour huit épisodes anxiogènes (sortis durant l'été 2022), qui retracent les jours d'enfer vécus par un hôpital de La Nouvelle-Orléans, lors de l'ouragan Katrina. Avec Vera Farmiga et Cherry Jones au casting, ce désastre américain, encore très présent dans l'imaginaire collectif, est ici raconté avec nuance, précision et émotion.

«Dickinson» (2019-2021)

Parmi les toutes premières séries originales lancées par Apple TV+, il y avait cette pépite, relecture libre et décalée de l'adolescence d'une des plus grandes poétesses américaines. Trois saisons ont été diffusées sur la plateforme de vidéo à la demande entre fin 2019 et fin 2021.

La jeune Emily Dickinson est incarnée avec malice par Hailee Steinfeld, aux antipodes de l'image de vieille fille austère restée dans l'imaginaire populaire. Avec un ton loufoque et surprenant, la série utilise un langage savamment anachronique, qui permet de souligner les absurdités sociales et politiques du XIXe siècle. Un véritable ovni, féminin, drôle et léger, parfois aussi poétique que l'œuvre de son héroïne.

«Slow Horses» (depuis 2022)

Si vous aimez les mini-séries qui peuvent s'avaler en un week-end, sautez sur ce thriller britannique aussi court qu'addictif. Adapté d'une série de romans, Slow Horses suit un jeune et talentueux agent du MI5 (interprété par Jack Lowden), qui se retrouve injustement placardisé aux côtés d'une équipe de bras cassés. À la tête de cette bande de je-m'en-foutistes, on trouve Jackson Lamb, un espion cynique et délicieusement grossier, incarné à merveille par Gary Oldman.

L'écriture est vive, l'action haletante et le casting de pointures complété par Kristin Scott Thomas et Jonathan Pryce. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir en profiter pendant encore longtemps, puisque les saisons trois et quatre ont déjà été confirmées.

«Severance» (depuis 2022)

Parmi les productions les plus remarquées –et remarquables– de la plateforme, il y a aussi cette nouvelle série de science-fiction créée par Dan Erickson. On y suit un groupe d'employés qui se sont soumis à une procédure révolutionnaire, permettant de scinder en deux leur conscience entre boulot et vie privée. Le rêve? Peut-être pas. Alors qu'une nouvelle employée fait irruption dans l'open space, le doute s'installe: en quoi consiste exactement leur travail mystérieux? Qu'arrive-t-il à leurs alter ego une fois à l'extérieur? Et ont-ils vraiment consenti à cette procédure?

Avec ses nombreux mystères, son humour sombre et son univers oppressant fait de couloirs interminables et aseptisés, Severance marque immédiatement les esprits. La série est aussi un sans-faute du côté des performances, qu'il s'agisse d'Adam Scott, Britt Lower, John Turturro, Patricia Arquette, Zach Cherry ou encore Tramell Tillman. Autant dire qu'on attend avec impatience la deuxième saison.

«Ted Lasso» (depuis 2020)

Impossible de ne pas mentionner Ted Lasso: il s'agit d'un des plus gros succès de la plateforme, récompensé par plusieurs Emmy Awards et rapidement devenu une référence culturelle incontournable. Après plus d'une décennie dominée par les antihéros, ces personnages au cœur sombre et à la morale trouble, la série de Jason Sudeikis et ses personnages irrémédiablement sympas a entériné pour de bon l'ère de la bonté télévisuelle.

Une pure série feel good (dont la troisième saison est en cours de diffusion), qui a aussi révélé au monde entier le charme et le talent comique de Brett Goldstein, dans le rôle de Roy Kent. Même si la perfection de la première saison n'a jamais réussi à être retrouvée, ça vaut le coup au moins pour celle-là.

«Bad Sisters» (depuis 2022)

Après nous avoir épaté avec Catastrophe, l'actrice et scénariste irlandaise Sharon Horgan revient avec une nouvelle comédie noire délirante. Ce whodunit familial commence avec un cadavre: celui de John Paul Williams, un affreux narcissique qui maltraitait sans cesse sa famille.

Si l'on comprend dès le départ que ses quatre belles-sœurs sont impliquées dans le crime, la vraie question sera surtout de savoir comment. Même si la révélation finale ne tient pas toutes ses promesses, Bad Sisters est un divertissement redoutable et de plus en plus tordu, porté par un casting charmant.