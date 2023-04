La crise de la quarantaine existe-t-elle vraiment?

Temps de lecture: 6 min

On l'imagine tapageuse, faite de comportements immatures, de voitures de sport rouges, d'amants ou de maîtresses à peine sortis de la fac, de liftings et de sauts à l'élastique. L'entrée dans la quarantaine anime les imaginaires et nourrit les scénaristes de séries télé.

Mais celle que l'on a coutume de qualifier de «crise» semble en réalité plus silencieuse et intime, propice à des changements discrets et à des réflexions profondes. «Je crains que ma “crise” ne soit pas très intéressante d'un point de vue journalistique parce qu'elle est essentiellement intérieure, et ne se traduit pas en actes ou changements spectaculaires», confie ainsi Yann, 43 ans, alors qu'il s'apprête à témoigner de son ressenti de jeune quadra.

En soi, le terme «crise» semble lui-même assez mal choisi pour parler de ce moment charnière: de par son étymologie («krisis» en grec), il renvoie à une rupture imprévisible et spectaculaire, comme un coup de théâtre. Or, il y a précisément quelque chose de socialement attendu, un poids des représentations qui nous amène justement à penser le «40» comme un chiffre-clé.

C'est ce qu'explique la sociologue Véronika Kushtanina, qui a entamé des travaux sur le sujet: «La “crise de la quarantaine” est très ancrée dans les représentations. Ce repère d'âge chronologique semble avoir une influence sur les personnes et susciter des réflexions, parfois des bifurcations.»

«Depuis le jour de mon anniversaire, je vois davantage mes rides»

Chloé, 41 ans, a ainsi rapidement désamorcé ce qu'elle percevait comme un début de crise en réalisant le poids des représentations sociales et la manière dont la société enjoint les néo-quadras à prendre une nouvelle place en marge de la jeunesse: «J'ai très vite senti que cette crise m'était extérieure, que rien en moi, ni mon état psychologique ni mon état physique n'était en cause, que c'était uniquement la société qui m'intimait l'ordre de me repositionner... Et que tout mon être s'opposait à cette nouvelle assignation à moins de visibilité, à plus de dévalorisation.»

Pour d'autres, ayant conscientisé ou non le poids du social, il s'opère un vrai changement en matière de perception de soi et de rapport aux autres. Flore, 40 ans en témoigne: «C'est assez étrange. Alors qu'évidemment je n'ai pas changé d'un coup, depuis le jour de mon anniversaire, je vois davantage mes rides et perçois chaque signe de vieillissement physique de manière plus vive. Presque du jour au lendemain, j'ai cessé de me considérer comme une jeune adulte.»

Consciente de ce mouvement qui peut sembler absurde, elle ajoute: «Je sais que ça n'a pas grand sens objectivement, tu ne te réveilles pas le matin de tes 40 ans étant devenue vieille. Pourtant, c'est un peu ce que j'ai éprouvé.» Johanna Rozenblum, psychologue clinicienne, commente: «Je le vois lors de mes consultations: 40 ans, c'est un marqueur de vie qui symbolise un tournant. Il y a l'idée d'un avant et d'un après, que l'on entame un nouveau cycle de vie.»

Une tendance à faire le bilan

Pour elle, l'arrivée dans la quarantaine est un moment où les personnes réévaluent leur rapport au temps qui passe (si tout se passe bien, elles sont arrivées à peu près au milieu de leur vie), à leur propre évolution, aux changements psychiques et physiques qui s'amorcent. Complétant cette idée de changement de rapport au temps, Ronan Chastellier, sociologue et maître de conférences à l'Institut d'études politiques de Paris, expose: «Si les quadras sont encore souvent imprégnés par le court terme propre à la jeunesse, ils tendent à basculer vers le temps long.»

De ce glissement découle d'abord une tendance à faire le bilan des années écoulées, du chemin parcouru sur les plans amoureux, familiaux, sociaux et professionnels depuis la fin de l'adolescence. Cela peut amener à réviser certaines priorités et à réaménager des aspects de sa vie.

Véronika Kushtanina constate: «Arrivées à la quarantaine, certaines personnes, particulièrement des femmes, se disent “ouf, c'est fait”. Celles qui voulaient être mères le sont devenues, elles sont en couple, elles ont acquis une certaine reconnaissance au travail, elles ont un logement… En somme, elles ont coché toutes les cases ou presque de ce que la société attendait d'elles. Alors, elles s'autorisent une certaine remise en cause de leur mode de vie, réalisent qu'elles peuvent avoir envie d'autre chose et qu'elles ont davantage d'exigences. Cela peut passer par un investissement dans un couple parallèle vu comme lieu d'épanouissement, par une reconsidération du rythme de vie et une décélération ou encore par un certain tri dans les relations amicales.»

«Je ressens une urgence à séduire, à aimer, à baiser»

C'est alors un moment où s'amorce une forme de quête de soi, d'aspiration à l'équilibre qui sont parfois liées à un certain épuisement professionnel ou personnel. Étienne, 39 ans, en témoigne: «Je me pose des questions sur ce que je veux et ce que je vaux, sur mes valeurs et comment les incarner. Parfois, cela me rend hyper combattif mais parfois, je suis davantage dans l'inaction et l'observation. Je ne sais pas vraiment ce qui va ressortir de tout ça.»

Ce bilan et ce qu'il en ressort initie parfois un sentiment d'urgence sur le mode du «maintenant ou jamais» –et c'est là que l'on retrouve notre «crise» dans le sens étymologique du terme. Johanna Rozenblum explique: «40 ans est un âge qui marque une diminution du champ des possibles. Il sera plus difficile d'avoir des enfants ou d'entamer une reconversion professionnelle. On aura moins de liberté pour prendre des virages.» Alors, on se presse parce qu'après, «ce sera trop tard».

«Je ressens une urgence à séduire, à aimer, à baiser, raconte Flore. J'ai l'impression que ce sont mes dernières années pour cela, qu'après ce sera fini.» Étienne partage ce sentiment: «Je serai bientôt sur la pente descendante. J'ai besoin de sentir que je peux plaire et susciter du désir.» En couple depuis la vingtaine, le presque quadra envisage, à l'instar de son compagnon, de prendre la PrEP [un traitement préventif des infections sexuellement transmissibles, ndlr]. Fabien éprouve aussi ce sentiment d'urgence, sinon de panique, sur le plan professionnel: «Si je veux faire évoluer ma carrière, c'est maintenant.»

La prise de conscience que le temps passe, et vite

Il arrive que l'heure du bilan rime aussi avec renoncements. «On se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne pourra plus faire et qu'on est assujetti à davantage de contraintes. Alors, il peut exister une nostalgie du temps où tout semblait possible», observe Johanna Rozenblum. Yann en a fait l'expérience: «Je ne sais pas trop pourquoi, j'ai recontacté des amies du temps de ma vingtaine pour discuter avec elles; notamment cette fille avec qui il aurait pu se passer quelque chose mais avec laquelle, sans doute faute de courage de ma part, tout était resté très distant. Je n'ai pas eu de réponse et j'ai pris conscience qu'il y a des pages de ma vie sur lesquelles je ne pourrai pas revenir.»

Ces renoncements avec la nostalgie qui les accompagne peuvent induire une certaine morosité sinon accentuer un état dépressif, souligne Johanna Rozenblum, qui ajoute: «En soi, le passage à la quarantaine et les émotions qu'il suscite ne sont évidemment pas pathologiques, mais il peut tout de même être recommandé de consulter si cette morosité s'installe, ne serait-ce que pour envisager une courte thérapie de soutien sur quelques séances.»

«J'ai ressenti la dimension inéluctable du vieillissement, le fait que globalement, la santé allait plutôt décliner et ce que cela induit en matière de dépendance.» Florian, quadragénaire

Enfin, ce bilan de la quarantaine, c'est aussi la prise de conscience que le temps passe et qu'il passe vite. «J'ai l'impression d'avoir fini mes études il y a cinq ans alors qu'en réalité, ça en fait seize. Dans ma tête, je suis encore professionnellement un junior alors que dans moins de dix ans, je serai un senior», réalise Étienne.

Pour beaucoup, s'apercevoir que ses parents ont désormais rejoint le rang des personnes âgées est un vrai choc: «Il y a quelque chose de vertigineux à voir ses proches décliner et à se rendre compte de sa propre finitude», expose Johanna Rozenblum. Des vertiges qu'a bien connus Florian, qui à la faveur d'un banal accident qui s'est soldé par une jambe cassée, a réalisé qu'il n'était pas aussi invincible qu'il le croyait: «J'ai ressenti la dimension inéluctable du vieillissement, le fait que globalement, la santé allait plutôt décliner et ce que cela induit en matière de dépendance. C'est vraiment le genre de chose qui peut te réveiller la nuit.»

Cette préoccupation autour du déclin physique inexorable, Véronika Kushtanina l'a bien relevée dans les entretiens qu'elle a menés: «Il existe une prise de conscience de l'âge, du vieillissement et de sa propre mortalité avec des discours du type “il faut désormais faire attention” –attention à soi, attention à son corps. De manière assez surprenante, ce sont des discours souvent tenus par des hommes, tous milieux sociaux confondus, du cadre au chauffeur routier. Ils tendent alors à réduire leur consommation d'alcool, à faire du sport, à faire attention à ce qu'ils mangent, etc.»

Ainsi, bien souvent, ce que l'on a coutume d'appeler «crise de la quarantaine» consiste plutôt en des petits changements, en des modulations du mode de vie afin de se mettre davantage en phase avec ses valeurs et d'anticiper une suite harmonieuse. «Cette quarantaine peut aussi être vue comme propice aux explorations», note Johanna Rozenblum. Ce qu'illustre Étienne: «À moi d'inventer la vie que je veux avoir et qui je veux être. À moi d'être acteur de ma vie et de la manière dont je vais avancer en âge.»

Finalement, la quarantaine, c'est peut-être le moment où l'on accède, in fine, à un peu de sagesse et de maturité. Peut-être le moment où l'on devient vraiment adulte.