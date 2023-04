Poutine a renforcé le soutien aux droits LGBT+ en Ukraine

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Time

En envahissant l' Ukraine le 24 février 2022, Vladimir Poutine s'est justifié en prétendant vouloir préserver les traditions et les valeurs conservatrices. Le président russe a suggéré que la tolérance et l'acceptation envers les personnes LGBT+ dans les pays occidentaux encourageaient la chute de ces valeurs, et que c'est pourquoi il fallait les protéger. Pourtant, comme l'explique le magazine Time , en espérant obtenir le soutien des ukrainiens conservateurs, il s'avère que le chef d'État a récolté tout l'inverse.

Depuis le début du conflit , l'Ukraine connaît une forte augmentation du soutien envers la communauté LGBT+, et en particulier envers les soldats queers qui se battent sur le front. Dans une étude de 2022 , 53,8% des Ukrainiens interrogés, qui n'étaient pas en faveur des droits LGBT+, se sont tout de même prononcés pour leur inclusion au sein de l'armée.

Il y a également une grande prise de conscience à propos des problèmes auxquels les militaires homosexuels sont confrontés. Par exemple, aujourd'hui, si l'un d'eux est blessé ou tué au combat, l'absence de reconnaissance des droits de partenariat civil signifie que son partenaire ne pourra pas prendre de décision médicale en son nom, ni l'enterrer, ni même obtenir une compensation.

Vers de nouveaux droits… mais après la guerre

Pour certains, l'homophobie est désormais associée à l'invasion russe. «Puisque Poutine a fait de l'homophobie un point majeur de sa politique et de l'idéologie russe, les gens l'associent automatiquement à ça», explique Inna Sovsun, parlementaire ukrainienne. «Alors si nous sommes différents de lui, nous devons être différents sur ce sujet-là aussi.»

Le mois dernier, Sovsun a présenté une proposition de loi visant à légaliser les partenariats civils des couples homosexuels. Dix-sept autres législateurs ont cosigné la proposition, mais elle doit encore être examinée par la commission de la politique juridique du Parlement ukrainien. Malheureusement, en temps de guerre, la législatrice doute fort de sa priorité.

Volodymyr Zelensky lui-même, qui a pourtant exprimé son soutien à la communauté LGBT+ et sa volonté de légaliser le mariage homosexuel , a déclaré qu'un tel changement nécessiterait de modifier la constitution, et affirmé que cela ne pouvait être possible «pendant un état de guerre ou d'urgence».

Bien que l'Ukraine ait été le premier pays post-soviétique à décriminaliser l'homosexualité, juste après son indépendance en 1991, les droits des personnes LGBT+ ont mis du temps à progresser dans le pays. En 2016, une étude a révélé que 60% des participants avaient une opinion négative de la communauté queer, et seul un tiers d'entre eux se déclaraient favorables à l'égalité des droits. Depuis, bien des choses ont changé: en 2022, les mêmes sondeurs ont réitéré leur étude et cette fois-ci, le chiffre d'opinion négative était tombé à 38%; quant au nombre de personnes qui soutenaient l'égalité des droits, il avait quasiment doublé.