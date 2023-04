Une Russe qualifie Zelensky de «beau jeune homme», elle écope d'une amende de 400 euros

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Novaïa Gazeta

En Russie, qualifier le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, de «beau jeune homme» peut vous valoir des ennuis. C'est ce qui est arrivé à une femme de 70 ans, Olga Slegina, comme le rapporte Novaïa Gazeta. À la suite du jugement d'un tribunal de Moscou, mardi 18 avril, elle a dû s'acquitter d'une amende de 40.000 roubles (soit un peu plus de 440 euros).

Pour la justice, Olga Slegina a «discrédité» l'armée de son pays en complimentant Zelensky. Memorial Center, groupe russe de défense des droits humains, a rapporté les faits qui se sont déroulés en décembre 2022, lorsque l'inculpée dînait avec une Ukrainienne dans une station thermale de Naltchik, ville située non loin de la frontière avec la Géorgie.

Après le repas, une serveuse vient voir les deux femmes. Olga Slegina lui demande, sans mentionner la guerre, quel pays elle supporte: l'Ukraine ou la Russie? L'employée lui répond que Volodymyr Zelensky est un «monstre», à la suite de quoi la septuagénaire russe complimente l'apparence du président ukrainien, tout en soulignant qu'il a un «bon sens de l'humour». Olga Slegina demande ensuite si «les Ukrainiens crient “gloire à l'Ukraine” [à Naltchik] comme ils le font à Moscou».

Trois dénonciations

Trois personnes qui ont entendu ces propos dénoncent Olga Slegina aux autorités locales. Celle-ci est alors arrêtée pour avoir enfreint une loi de censure, notamment l'article 20.3.3 du code des infractions administratives, qui punit ceux qui discréditent «l'utilisation des forces armées russes à l'étranger». Un des agents qui a interpellé la femme de 70 ans lui fait savoir qu'elle n'a «pas le droit» de complimenter Zelensky car il est leur «ennemi».

Les policiers font ensuite signer un document à Olga Slegina, qu'elle est incapable de lire à cause de sa mauvaise vue. Elle racontera plus tard qu'elle ne savait pas ce qu'il se passait et qu'elle souhaitait alors que «tout s'arrête au plus vite». Selon Novaïa Gazeta, le procès est expéditif et ne dure que cinq minutes. Malgré l'absence de la prévenue pour cause de douleurs aux jambes, le juge refuse de décaler l'audience. «Elle n'est pas allongée dans une unité de soins intensifs», a déclaré le magistrat.

Dans le rapport de police, les autorités soutiennent qu'Olga Slegina criait «gloire à l'Ukraine», «Zelensky est beau» et qu'elle exprimait son «mécontentement sur la situation actuelle dans le pays». Le document signale également qu'elle a exprimé «son soutien pour l'Ukraine en disant que les Ukrainiens glorifient leur pays tandis que les Russes fuient la guerre». La septuagénaire souligne de son côté que ses propos ont été déformés. Désormais, elle a l'intention de faire appel.