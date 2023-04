Aux États-Unis, les États démocrates sécurisent des stocks de pilules abortives

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Alors que la bataille juridique pour garantir l'accès à la mifépristone connait un court répit, la Cour suprême des États-Unis ayant décidé ce vendredi 21 avril 2023 de maintenir pour le moment l'autorisation de ce médicament abortif, de nombreux États démocrates, inquiets des attaques qui se multiplient ces derniers temps contre le droit à l'avortement, se mettent à stocker des pilules abortives.

Cela fait suite à l'action entreprise par Matthew Kacsmaryk, un juge fédéral du Texas nommé par l'ancien président Donald Trump, qui avait émis une injonction préliminaire ayant suspendu l'approbation de la mifépristone par la Food and Drug Administration (FDA) –décision désormais temporairement bloquée par la Cour suprême.

Garantir l'accès à l'IVG

En réaction, les démocrates ont décidé de stocker de façon préventive des pilules abortives, dont la mifépristone et le misoprostol. Ainsi de la gouverneure du Massachussetts, Maura Healey, qui a missionné l'Université du Massachusetts à Amherst pour l'achat de 15.000 doses de mifépristone, qui devrait offrir à l'État une couverture pour plus d'un an.

«La mifépristone est utilisée en toute sécurité depuis plus de vingt ans et constitue la norme de référence. Ici, au Massachusetts, nous n'allons pas laisser un juge extrémiste du Texas revenir en arrière sur ce médicament qui a fait ses preuves et restreindre l'accès aux soins dans notre État», a déclaré Healey.

Dans l'État de New York, c'est 150.000 doses de misoprostol qui ont été promises par la gouverneure Kathy Hochul, soit une réserve de cinq ans; en Californie, c'est un stock de deux millions de pilules qui a d'ores et déjà été sécurisé, le gouverneur Gavin Newsom ayant annoncé que son État avait fait en sorte de partager les conditions négociées de son accord d'achat afin d'aider d'autres États à se procurer du misoprostol à bas prix.

Et d'autres États démocrates ont suivi: le Maryland a annoncé un partenariat avec le système médical de l'Université du Maryland pour garantir l'accès à la mifépristone et a débloqué 3,5 millions de dollars de fonds pour un programme de formation clinique à l'avortement; l'Oregon a garanti ses stocks de mifépristone pour les trois années à venir…

La lutte pour la préservation du droit à l'IVG a revêtu un caractère d'urgence aux États-Unis, depuis que la Cour suprême a abrogé l'arrêt Roe v. Wade en juin 2022, faisant désormais reposer la politique en matière d'IVG sur les États. Au cours des neuf derniers mois, treize États ont interdit le recours à l'avortement.