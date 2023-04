L'élan vital de «Dirty Difficult Dangerous»

Temps de lecture: 3 min

Mehdia chante parmi les femmes, dans leurs beaux habits. Il y a de la joie et de la ferveur, un sens puissant du collectif, un élan rythmique, une vibration. Ça n'a (presque) rien à voir avec ce qui va se passer ensuite, mais d'emblée la tonalité du film est perceptible.

Mehdia est Éthiopienne, sans-papiers, elle travaille comme aide à domicile dans un appartement cossu de Beyrouth, fait le ménage et prend soin du vieil homme qui perd la tête et devient parfois agressivement libidineux.

Dans la rue, passe et repasse Ahmed, survivant de la guerre civile syrienne, exilé portant dans son corps les traces de la violence. Chacune et chacun est le produit d'une histoire différente et si lourde. Au Liban, leurs trajectoires se sont croisées. Et entre eux s'invente une forme à la fois éperdument romanesque, dramatiquement pragmatique et très singulière de l'amour.

Comme tout ça n'est clairement pas raisonnable, ça va se casser la figure. Il va falloir tout changer, partir, fuir, inventer, s'aimer encore, se cacher, croiser d'improbables situations, du plus sombre au plus radieux.

«Sale, difficile, dangereux»? Les trois D du titre du film caractérisent le monde dans lequel survivent, vivent, agissent et rêvent la frêle et énergique jeune femme à la peau noire et le grand flandrin mélancolique, dont la peau et la chair sont imprégnées des effets d'une guerre impitoyable.

Des chemins de traverse

C'est la belle aventure à laquelle convie le deuxième long métrage du cinéaste libanais Wissam Charaf. Saturé des réalités contemporaines de la région, et de leur immense poids de tragédies et de conflits (militaires, ethniques, religieux, sociaux), Dirty Difficult Dangerous emprunte sans cesse des chemins de traverse.

Ces sentiers de l'humour, du fantastique et de la sensualité n'édulcorent rien des réalités, mais au contraire y redonnent accès, par-delà les brouillages de la saturation d'information des médias, par-delà la chape de plomb d'un malheur si grand qu'il ferait détourner le regard.

Mehdia, femme de ménage exilée et exploitée, filmée aussi comme une princesse. | JHR Films

La traite des employées de maison venues d'Afrique et d'Asie et soumises à un quasi-esclavage, le racisme anti-Syriens d'une grande partie de la population libanaise –phénomènes dans les deux cas soutenus par les autorités–, les trafics d'organes, l'extrême dénuement des camps de réfugiés, les pratiques inadaptées de certaines ONG font partie des composants concrets que mobilise le film. Mais toujours dans la dynamique d'un récit aux côtés de ses deux protagonistes.

Quelque chose d'organique

Grâce aussi à ses deux interprètes, palpitants de vie, Dirty Difficult Dangerous réussit ce paradoxe ô combien cinématographique de mieux prendre en charge des situations concrètes, par le recours à des gags, des pincées de thriller, des petits tours de magie, des shoots de mythologie.

Ahmad, réfugié ostracisé et malade, filmé aussi comme un demi-dieu ou un super-héros. | JHR Films

Des rues de la capitale libanaise à un palace «de rêve», puis à un camp de réfugiés, en prenant acte des multiples formes d'exclusion et de violences répercutées par les groupes et les individus, le film invente sa propre réalité, qui relève du conte, autant que de la chronique ou du constat. Il y parvient en semblant être toujours en mouvement et surtout en surmontant le principal défi de ce type d'approche.

En effet, il ne s'agit pas de juxtaposer des ingrédients et des tonalités hétérogènes, mais de faire exister, par la mise en scène –dont fait partie le montage– le métabolisme propre au film. C'est-à-dire le processus qui unifie organiquement les péripéties, les personnages rencontrés, les idées de scénario qui, aussi brillantes soient-elles, resteraient autrement un assemblage artificiel.

Dans un contexte aussi chargé, à tous points de vue, que celui où se situe Dirty Difficult Dangerous –titre à la fois légitime quant aux situations évoquées et qui ne dit pas la polyphonie de la réalisation–, y parvenir est une manière d'exploit.

Les critiques cinéma de Jean-Michel Frodon sont à retrouver dans l'émission «Affinités culturelles» de Tewfik Hakem, le dimanche de 15h à 16h sur France Culture.